「知ってるけど入れない」を解消 訪日外国人が″初めて気軽に″パチンコ体験できる ネットカフェ×パチンコの新業態、大阪・道頓堀に誕生 2026年3月13日スタート

株式会社ニューギン

株式会社ニューギン（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：新井宏明）は、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：三田大明）が運営するインターネットカフェDiCE大阪道頓堀本店と共同で、訪日外国人向けのパチンコ体験サービスを2026年3月13日より開始します。

■ 背景：「知っているけど入れない」パチンコの課題

訪日外国人は2025年に4,000万人を突破し、過去最高を更新しました。その中で、日本独自の文化として認知されながらも、言語の壁や独特の雰囲気から「体験したくても入れない」という声が多かったのがパチンコです。

当社が実施した訪日外国人へのヒアリング調査（対象：英語圏）では、

80%がパチンコの存在を認知

70%が「興味はあるが入店できなかった」

100%が「説明があれば体験したい」

と回答しており、潜在的な需要の高さが明らかになりました。

■ 本プロジェクトの4つの特徴

【1】外国人が「入りやすい」空間設計

従来のパチンコ店ではなく、訪日外国人の利用が多いネットカフェの1階に設置。通りがかりでも気軽に立ち寄れる環境を実現しました。大阪・道頓堀という訪日外国人が多く訪れるエリアでの展開により、自然な形での体験機会を提供します。

【2】英語対応の丁寧なレクチャー

専用のレクチャーボード（日英併記）を用意し、初心者でもルールを理解できるサポート体制を整備。スタッフによる英語での説明も実施します。「ルールが分からない」という最大の障壁を取り除きます。

【3】グループで楽しめる「バトルモード」

友人同士で得点を競い合える仕様により、一人では入りにくいという心理的ハードルを解消。SNS映えする体験を提供し、口コミによる拡散も期待できます。

【4】飲食とセットの「体験パッケージ」

コラボメニュー注文で約15分のパチンコ体験が可能。「飲んで、遊んで、体験する」という新しいナイトライフの選択肢を提案します。

＜訪日外国人向けパチンコ体験サービス概要＞

■期間 2026年3月13日（金）～6月9日（月）

■場所 DiCE 大阪道頓堀本店 1階

大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目2-20 道頓堀2丁目ビル地下1階～7階

https://www.diskcity.co.jp/shop/osaka/

■設置機種 e花の慶次～黄金の一撃（ニューギン製・特別仕様）

体験内容

・コラボメニュー注文で1回約15分のパチンコ体験

・英語対応レクチャーボード完備

・参加者全員にオリジナルノベルティプレゼント

・個人戦・チーム戦の両方に対応

対象

主に訪日外国人観光客（日本人も体験可能）

■ 今後の展開

3ヶ月間のテストマーケティングを通じて、訪日外国人の反応やニーズを検証。収集したデータを基に、他地域への展開や常設化の可能性を検討してまいります。

パチンコを「日本の体験型観光コンテンツ」として確立することで、インバウンド需要の取り込みと業界全体の新たな可能性を切り開きます。

<株式会社ニューギンについて>

1968年創業のパチンコ・パチスロ遊技機メーカー。「花の慶次」シリーズをはじめとする人気機種を多数開発。近年はインバウンド需要の取り込みなど、新たな事業領域への挑戦を進めています。

＜HP＞ https://www.newgin.co.jp/

<ネットカフェDiCEについて>

2000年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎週違う味の提供や、多数のコラボも行っています。グループ利用に最適な完全個室のVＩＰルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。

＜HP＞https://www.diskcity.co.jp/