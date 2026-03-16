【開催報告】創業80年超。生活インフラを支える「Gas One」の株式会社サイサン 川本武彦会長が登壇。「凡事徹底」の理念と2045年売上高1兆円へのビジョンを語る。

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年3月5日（木）、経営者交流会「第22回 Salon de CEO」を開催いたしました。



今回のゲストには、ガス・エネルギー業界のリーディングカンパニーである株式会社サイサン 代表取締役会長 川本 武彦 氏をお迎えし、創業一族としての覚悟、そして「伝統と革新」を両立させる経営哲学についてお話しいただきました。

■社長業歴24年、老舗企業の「守り」と「攻め」の極意

講演では、創業80年超の歴史を持つ株式会社サイサンの舵取りを24年にわたり担ってきた川本会長より、同社の成長を支える根幹が語られました。

特に強調されたのは、企業理念である「凡事徹底」の重要性です。当たり前のことを、誰も真似できないレベルで徹底してやり抜く。この積み重ねが、生活インフラを支える「Gas One」ブランドの信頼と、揺るぎない業績を築いている背景が明かされました。



また、国内事業の盤石な基盤を維持しながら、M&Aを駆使したダイナミックな海外展開を推進。「2045年までに売上高1兆円を目指す」という壮大なビジョンに向けた、次世代の成長戦略についても詳述されました。

■組織を動かす「姿勢」と「人財」の定義

質疑応答のセッションでは、事業成長のノウハウに留まらず、経営者としての人間力やリーダーシップ論にまで及びました。

「仕事に取り組む姿勢」の明確な定義や、新卒採用における人財育成の哲学など、組織の土台を作る一貫した姿勢に、参加した経営者からは「知見が大きく広がった」「自社の組織運営を再考する貴重な機会になった」といった声が多く寄せられました。

■Salon de CEOについて

上場企業代表・オーナー経営者・決裁者のみが参加する完全招待制の経営者コミュニティです。

各回20～25社限定の少人数制で開催し、「名刺交換」を超えた「経営の意思決定が動く場」を提供しています。

■会社概要

商号：株式会社DYM

代表者：代表取締役社長 水谷 佑毅

設立：2003年8月

所在地：東京都品川区大崎1丁目11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー10階

事業内容：WEB事業、人材事業、研修事業、M&A事業 他

■本件に関するお問い合わせ先

Salon de CEO 運営事務局

責任者：立花 皓之介

E-mail：admin@salonceo.jp

※「Salon de CEO」への参加ご希望や、取材のご依頼については上記までお問い合わせください。経営者・決裁者限定のコミュニティのため、事前に審査をさせていただく場合がございます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/