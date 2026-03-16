山梨日日新聞デジタル「さんにちEye」春のキャンペーン実施中！

株式会社山梨日日新聞社

山梨日日新聞デジタル「さんにちEye」はいま、「春の得とくキャンペーン」を実施中。新規の期間購読申込で大幅割引が受けられます。

まずデジタル版のみの６カ月間一括購読申込で、通常月額3,410円、半年で合計20,460円のところ16,368円と、20%の割引となります。

さらに1年間の一括購読申込は30％割引と、これまでで最大の割引率を適用。通常40,920円が28,644円となります。半年で通常より4,092円、1年で12,276円お得となります。

また購読中の新聞に加えて、デジタル版を新たに追加する場合も、同じく半年で20％、1年で30％の割引が受けられます。6カ月間で通常4,620円が3,696円に、1年間は9,240円が6,468円となり、それぞれ半年は924円、1年で2,772円通常よりお得になります。

キャンペーン期間は4月30日まで。この春新生活をスタートする方、お得な購読料金で毎日の情報源となる「さんにちデジタル版」をご利用ください。

＞「春の得とくキャンペーン」のお申し込みはこちらから(https://www.sannichi.co.jp/campaign_spring)

提供：山梨日日新聞社