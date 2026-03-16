アイドルマスター SideMに登場するアイドルユニット「Legenders」がブランドウォッチのアンバサダーを務めるコンセプトから生まれた腕時計が発売決定！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、

『アイドルマスター SideM』に登場するアイドルユニット「Legenders」がブランドウォッチのアンバサダーを務めるというコンセプトのもと企画した腕時計の予約受付を、2026年3月18日(水)より時計通販サイト「WORLD WIDE WATCH」にて開始します。

【商品について】

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■商品概要

ブランドウォッチのアンバサダーをLegendersが務めるというコンセプトから企画したタイムピースです。広告をイメージした、時計を掛けてディスプレイできるアクリルスタンドが付属。

さらに、各メンバーのサインを箔押しであしらった特別仕様のスリーブをセットにしました。

※時計本体およびBOXは、共通の仕様となります。

■商品名・品番

商品名：アイドルマスター SideM オリジナルウォッチ Legendersモデル 葛之葉雨彦

型番：SM24LE_AMEHIKO

商品名：アイドルマスター SideM オリジナルウォッチ Legendersモデル 北村想楽

型番：SM24LE_SORA

商品名：アイドルマスター SideM オリジナルウォッチ Legendersモデル 古論クリス

型番：SM24LE_CHRIS

■販売価格：各16,500円(税込)

【アクリルスタンド・BOX・スリーブ】

【時計について】

葛之葉雨彦 アクリルスタンド葛之葉雨彦 箔押しサイン入りスリーブ北村想楽 アクリルスタンド北村想楽 箔押しサイン入りスリーブ古論クリス アクリルスタンド古論クリス 箔押しサイン入りスリーブ

時計本体は洗練されたシンプルさを追求し、日常の装いにも自然に馴染むデザインに仕上げました。

時計の針やベルトのカラー、リューズにあしらったクリスタルなど、ユニットカラーや各メンバーのパーソナルカラーをさりげなく取り入れています。控えめでありながら、確かな上質感を感じられる仕上がりです。

オン・オフを問わず使用できるデザインで、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンに対応します。シンプルで洗練された佇まいは、日常の装いに自然に馴染み、スタイルを選びません。シーンを切り替えても違和感なく身に着けられる、汎用性の高い一本です。

ジェンダーレスなデザインのため、性別問わずにご愛用いただけます。

日本製クォーツムーブメント(Y121)を搭載し、安定した精度で正確な時を刻みます。

■時計スペック

・機構：クォーツ

・ムーブメント：日本製クォーツムーブメント【Y121】

・ケースサイズ：W24mm×H32mm

・ケース素材：ステンレススチール

・重さ：約27g

・性別：ユニセックス

・防水性能：3気圧防水（日常生活防水）

・風防：ミネラルガラス

・ベルト：カーフレザー

・ラグ幅：18mm

・対応腕周り：13cm～19cm

・製造組立：中国

■ 予約受付期間：2026年3月18日(水)12:00～2026年4月30日(木)16:59

お届け予定時期：2026年8月頃～

予約受付サイト：WORLD WIDE WATCH (https://world-wide-watch.jp/)

※発送時期等のアナウンスはAnideal公式X(https://x.com/Anideal_info?s=20)よりお知らせいたします。是非フォローお願いします。

※受注生産分は、予約期間内のみご注文をお受けいたしております。

※ご注文をお受けしてから生産となります為、発送までお時間をいただいております。予めご了承ください。

※多くのご注文を承った場合、ご注文いただいた順に発送いたしますため、お届け日に日数差が生じます。

内容：時計本体＋時計用アクリルスタンド+時計BOX+取扱説明書兼保証書

■販売元：株式会社ウエニ貿易

【「アイドルマスター SideM」とは】

『アイドルマスター SideM』は、“理由(ワケ)あって、アイドル！”をコンセプトに、

2014年より展開されている『アイドルマスター』シリーズの初の男性アイドルプロデュースコンテンツです。プレイヤーはアイドル事務所『315プロダクション』のプロデューサーとなり、医者、フリーター、自衛官など…様々な経歴を持つ個性豊かな男性アイドル達と共に、トップアイドルを目指します。グッズ、音楽、ライブイベント、ラジオなど幅広い領域においてクロスメディア展開をしています。

公式サイト：https://idolmaster-official.jp/sidem

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

■Anideal

二次元と三次元を香りで繋ぐをコンセプトにしたフレグランスブランド。

現在では同社商品のコンテンツコラボレーションの企画も幅広く手掛けている。

公式SNS：https://x.com/Anideal_info?s=20

■株式会社ウエニ貿易

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」「ハイドロゲンウォッチ」、ドイツ発の「ツェッペリン」や「ドゥッファ」「アディダスオリジナルス(時計)」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」や「サラミラーロンドン」「テッドベーカー(時計)」、などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。