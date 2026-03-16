弘前大学医学生発の「医Cafe SUP?」が5周年を機に１日限定で復活

NPO法人ココキャン

NPO法人ココキャン（所在地：青森県弘前市、代表：佐々木慎一朗）は、主力事業である「医Cafe SUP?」の発足5周年を記念し、2026年4月11日（土）に１日限定の復活営業を実施いたします。会場は弘前市内の「カフェ＆バー アトレ座」です。

「医Cafe SUP?」は、医療や地域、学生のつながりを育む場として活動を重ねてまいりました。このたび5年目という節目を迎えるにあたり、これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、これまでの歩みを振り返るとともに、新たな一歩を踏み出す機会として本企画を開催いたします。

当日は、これまでの活動を通じて成長してきたココキャンの現在の姿を、実際の場を通して感じていただける内容を予定しております。

これまで関わってくださった皆様はもちろん、医Cafe SUP?やココキャンにご関心をお持ちの方にも、ぜひ気軽にお越しいただけましたら幸いです。

また、同日18時からは、今後のNPO法人ココキャンを担う新たな仲間との出会いを目的とした社員募集説明会を開催いたします。これまでの活動の軌跡や今後の展望についてもご紹介する予定です。

来店をご希望の方は、当日の運営準備の都合上、下記招待状よりお申し込みをお願いいたします。

招待状：

https://www.piary.jp/web_invitation/d7CSPGTJP8dzdq6so8tjpuAs

招待状を確認する :https://www.piary.jp/web_invitation/d7CSPGTJP8dzdq6so8tjpuAs

開催概要

日時

2026年4月11日（土）

会場

カフェ＆バー アトレ座

〒036-8197 青森県弘前市桶屋町5-2 グランドパレス2号館1階

地図：https://maps.app.goo.gl/xFnXjgdndbcg7Ai76

内容

11:00～18:00 医Cafe SUP? 一日限定復活営業

18:00～19:00 NPO法人ココキャン 社員募集説明会

NPO法人ココキャンについて

NPO法人ココキャンは、学生や地域社会をつなぐ多様な活動を通じて、学びと挑戦の場づくりに取り組んでいます。主力事業「医Cafe SUP?」をはじめ、地域に根差した企画・運営を行っています。

ココキャンのHPはこちら :https://sup-icafe.com/

お問い合わせ先

NPO法人ココキャン

担当：副理事長 野々山航士

Mail：coco.cam.hirosaki@gmail.com