【キル フェ ボン】想いをつなぐ焼菓子「バトン」など卒業・送別・お引越しのご挨拶に贈る焼菓子ギフト

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗および公式オンラインストア(https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec)にて、卒業や異動、お引越しなど春のご挨拶シーズンに向けて、感謝の想いを伝える焼菓子ギフトを展開しています。想いをつなぐ焼菓子「バトン」をはじめ、クッキーやはちみつパイなど、贈るシーンに合わせて選べるラインナップをご用意しました。

春は、卒業や送別、お引越しなど、新しい門出を迎える季節。これまでお世話になった方へ感謝の気持ちを伝える機会も増える時期です。キルフェボンでは、気軽に贈れるプチギフトから、きちんと想いを届けたいフォーマルギフトまで、春のご挨拶に寄り添う焼菓子ギフトを取り揃えています。

なかでもおすすめは、想いをつなぐ焼菓子「バトン」。春のご挨拶や送別のシーンにもおすすめの焼菓子です。このほかにも、誰にでも喜ばれるクッキーや、繊細なパイ生地のはちみつパイなど、贈る相手やシーンに合わせて選べる焼菓子をラインナップ。今回、期間限定でショッピングバッグをやわらかな「桜色」に変更しています。温かみのある桜色は、春のご挨拶や手土産にもぴったりの装いです。

また、ご挨拶の贈り物としてご利用いただけるよう熨斗にも対応しています。これまでの感謝と、これからのエールを込めて。春の節目に寄り添う焼菓子ギフトをお届けします。

想いをつなぐ焼菓子「バトン」

人から人へ、感謝やエールをつなぐ、春のご挨拶にぴったりの焼菓子。

ロングセラー焼菓子の「バトン」は、しっとりと焼き上がった生地に濃厚なバターの香りが人気です。フレーバーは、定番のプレーンや、香り豊かな抹茶、ナッツがキャラメリゼされたフロランタンなどをご用意。一口ごとにやさしい味わいが広がり、感謝の気持ちを贈るギフトとしてもおすすめです。

3本入り・5本入り・10本入りなど、本数のバリエーションも豊富で、ちょっとしたお礼のプチギフトから、きちんと感謝を伝える贈り物まで、シーンに合わせてお選びいただけます。

シーンに合わせて選べる焼菓子ギフト

プチギフトにおすすめ

ちょっとした「ありがとう」を、そっと手渡したいときに。気軽に贈れる焼菓子は、春のご挨拶や送別 のシーンにもぴったり。

※季節限定商品

アマンドショコラフリュイ あまおう

価格：950円

アーモンドをホワイトチョコでくるみ、仕上げにあまおうパウダーをまぶしました。丸ごと入ったナッツの食感がアクセントになった美味しいチョコレートです。

ﾌ゛ｰﾙ ﾄ゛ｩ ﾌﾘｭｲ ﾐﾙｸ &とちおとめ

価格：961円

サクサクのミルク風味のクッキーに「とちおとめ」パウダーを合わせました。イチゴミルクがふんわり香るやさしい味わいです。

はちみつパイ 3枚入り

価格：891円

香り高く、芳醇な味わいの国産バターをたっぷり使用し、丁寧に焼き上げたパイを作りました。スペインに咲くレモンの花から採れたハチミツが、サクサクの食感の中に広がる豊かな香りの演出をしています。

カジュアルギフトにおすすめ

お世話になった方へ、少し特別な「ありがとう」を。感謝の気持ちやエールを込めて贈りたい焼菓子ギフト。

バトン3本入りA

価格：1,019円

バトンとパウンドバトンとフロランタンの人気の3本セット。人気のフレーバーを詰め合わせました。しっとりと焼き上がった生地に濃厚なバターの香りが人気です。

イチジクのパウンド (直径12cm)

価格：1,306円

厳選したバターと、じっくり赤ワインに漬け込んだイチジクをふんだんに使い、しっとりと焼き上げたケーキです。

クッキー2個入り

価格：1,473円

細かく刻んだアーモンドの食感が楽しいアーモンドボールと、香り高い紅茶の葉とカシューナッツの食感が楽しめる紅茶のクッキー、大人気の2種類を詰め合わせました。

フォーマルギフトにおすすめ

大切な方へ、きちんと感謝を伝えたいときに。

上品な焼菓子は、目上の方や改まったご挨拶の場にもふさわしい贈り物。

QUE DU BONHEUR (ク ドゥ ボナール)

価格：4,320円

フランス“ル ガール”の前発酵バター、良質なフランス産小麦 100％の小麦粉、ゲランドの塩など、選りすぐりの材料を贅沢に使用し、ほろっとした食感の“ガレット”と、サクサクとした食感の“サブレ”を焼き上げました。「ク ドゥ ボナール」でしか味わえない豊かなコクと、香りの余韻をご堪能ください。

ﾌ゛ｰﾙ ﾄ゛ｩ ﾌﾘｭｲ ｱｿｰﾄ【L】20個入り

価格：2,970円

サクサクほろっとした食感の4種の生地に、相性のよいフルーツパウダーと粉糖をまぶして仕上げた焼菓子です。口の中に入れるとほろほろと崩れていく食感とフルーツの風味をお楽しみください。4種類のフレーバ―が楽しめる筒型のボックスに入った詰め合わせです。

詰合せ19個入り

価格：7,191円

クッキー・バトン・フロランタン、キルフェボンの人気商品がバランスよく入っています。さまざまな味わいを少しずつ楽しめる、贈り物にもおすすめの焼菓子ギフトです。

遠方の方へ贈るギフト

遠方にお住まいの方への贈り物や、直接会えない方へのご挨拶にも。公式オンラインストアでは、ここでしか出会えない限定のギフト商品をご用意しています。

【オンラインストア限定】

甘酸っぱいフルーツとサワークリームのタルト（17cm：冷凍タイプ）

価格：5,918円

イチゴをはじめ数種のベリーやぶどうなど、甘酸っぱいフルーツをたっぷりと飾った華やかなタルトです。爽やかな酸味とまろやかなコクのサワークリームをたっぷりと使用し、仕上げにシナモンを振った風味豊かなタルトと組み合わせました

【オンラインストア限定】

“ル ガール”キャラメルクリームチーズのタルト（15cm：冷凍タイプ）

価格：3,283円

ふんだんに使用した“ル ガール”のナチュラルクリームチーズに、濃厚なキャラメルソースをあわせ、じっくりと焼き上げました。ミルク風味豊かなクリームチーズの中に広がるキャラメルのコクが絶妙な味わいです。

【オンラインストア限定】

チョコレートのタルト（17cm：冷凍タイプ）

価格：5,464円

なめらかなチョコレートクリームと濃厚なブラウニー、食感の異なるチョコレートを重ねた味わい深いタルトです。

ブラウニーに加えたカシスの酸味が濃厚な味わいの中に広がります。

『新生活応援！ オンラインストア限定 送料全国一律490円キャンペーン』のご案内

オンラインストアでは、新生活を彩るティータイムや、大切な方へのお祝いを贈る皆さまを応援して、期間限定の送料キャンペーンを開催いたします。3月20日(金)～4月8日(水)の期間中、送料全国一律 490円 でお届けいたします。さらに、1回のご注文につき 合計税込7,000円以上のお買い上げで送料無料となります。

公式オンラインストア：https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec

※価格はすべて8%税込み

キル フェ ボンとは

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

https://prtimes.jp/a/?f=d117972-53-4ab7c9abf77ba77364991681fa20045e.pdf