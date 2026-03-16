【新機能】動画広告のリサーチ・制作業務を加速させる「動画広告分析Pro」の最新アップデートを実施。コマ割り画像DLとLINE複数アカウント連携に対応

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）は、提供する動画広告分析ツール「動画広告分析Pro（以下、DPro）」において、動画のリサーチおよび制作効率をさらに高める2つの新機能（「コマ割り画像ダウンロード機能」「LINE複数アカウント連携機能」）をリリースしたことをお知らせいたします。

機能アップデートの背景

日々大量のクリエイティブテストが求められる動画広告市場において、リサーチ業務の効率化と「勝てる構成」のナレッジ共有は、マーケティングチームにとって重要な課題です。

今回のアップデートでは、DProをご利用の皆様のリサーチ＆制作効率を飛躍的に向上させる2つの機能を追加いたしました。

■ アップデート１.：構成案作成やナレッジ共有を劇的に効率化する「コマ割り画像ダウンロード」

動画の構成が一目でわかる「コマ割り（プレビュー）機能」が大幅にアップデートされました。従来は画面上での確認やスクリーンショットでの共有が必要だったコマ割り画像を、ワンクリックでダウンロードできるようになりました。

＜主な活用メリット＞

- 構成案の共有がスムーズに- - コマ割り画像をスプレッドシート等に直接ダウンロードすることで、「この動画のこの流れを参考にしたい」という意図をチーム全員へ直感的に伝えることができます。- 提案資料・企画書への直接活用- - スクリーンショットを切り貼りする手間を省き、きれいなコマ割り画像をそのまま資料に挿入できます。- チームのナレッジ（資産）蓄積に- - 成果が出た動画のコマ割りをストックしていくことで、自社独自の「勝ちパターン集」を簡単に構築可能です。

※ご契約プランに応じて、月間のコマ割りダウンロード上限数が異なります。（スモール：月100動画 / マーケ：月500動画 / エンタープライズ：月3,000動画 / カスタム：無制限）

本格的なリサーチ体制の構築に向けた上位プランへのアップグレードも承っております。

＜実際の画面＞

- D Proの管理画面から「検索」を開き、保存したい動画を選択- 上部ツールから「CSV」を選択- コマ割り画像を選択して出力すると、以下のようにCSVで出力されます■ アップデート２.：チーム全体のリサーチを一元化する「LINE複数アカウント連携」

これまで1つのDProアカウントに対して1つのLINEアカウントのみ連携可能でしたが、今回のアップデートにより、複数アカウントの紐付けに対応しました。

＜主な活用メリット＞- チームのインプットを集約- - チームメンバーや業務委託スタッフのLINEアカウントも紐付けし、各自が見つけた参考広告を一つの「マイリスト」に集約できます。- シームレスなリサーチ体験- - 仕事用・プライベート用など複数のアカウントから、スマートフォンで気になった広告をシェアするだけで、分析データの確認・保存が完結します。

DProは今後も、動画広告に携わるマーケターやクリエイターの皆様の業務効率化と成果最大化を支援する機能開発を進めてまいります。

サービス概要

動画広告リサーチ・分析ツール「動画広告分析Pro(https://kashika-20mile.com/dpro/)」

「動画広告分析Pro（DPro）」は、YouTubeやTikTok、Metaなど主要メディアの膨大な広告データを収集・可視化し、成果の出るクリエイティブ制作を支援する広告分析ツールです。10億件を超える国内最大級の広告データベースから、「今売れている」動画や画像、LPのトレンドをすばやく把握でき、競合リサーチや企画立案の大幅な効率化を実現します。さらに、蓄積された「勝ちパターン」のデータを基に、AIが広告素材（バナー・記事LPなど）を自動生成する機能も備えており、データドリブンなマーケティング活動を全面的にサポートします。

公式サイト: https://kashika-20mile.com/dpro/

主な機能:

・主要10媒体以上（YouTube、TikTok、Meta等）の広告クリエイティブ・LPの横断検索

・再生増加数や推定消化額から「売れている広告」を見つけるランキング・分析機能

・コマ割り画像DLやLINE複数アカウント連携による、チームでのリサーチ・ナレッジ共有

・広告の成功データを学習したAIによる、バナー・記事LPの自動生成機能

動画広告分析Pro公式サイトはこちら :https://kashika-20mile.com/dpro/株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: aporo-support@kashika-20mile.com