アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインくじが2026年3月16日(月)より販売開始！！

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメントアニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』からオンラインくじが登場！

鵺野 鳴介、玉藻 京介のイラストは「オンラインクジら」だけの新規描き下ろし！

クールな衣装を身に纏ったキャラクターたちのミニキャライラストも必見！

■概要

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら

販売期間： 2026年3月16日(月)12:00 ～ 2026年4月30日(木)16:59

販売価格：1回770円（税込）

販売ページ：https://onlinekujira.com/lp/nube-anime/

■商品ラインナップ

A賞：えらべる！BIG 布ポスター(全3種)

B賞：BIGアクリルスタンド(全2種)

C賞：A3クリアポスター(全3種)

D賞：ミニアクリルスタンド(全11種)

E賞：缶バッジ(全12種)

賞品一覧

■10連おまけプレゼント

10連セットを購入すると、【キラキラステッカー】1つをもれなくプレゼントいたします。

【期間別全12種】ランダム配布

※詳しくは販売サイトをご覧ください。

■第1弾 全3種

2026年3月16日(月)12:00 ～ 4月8日(水)16:59

■第2弾 全9種

2026年4月8日(水)17:00 ～ 4月30日(木)16:59

■作品情報

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが2025年に新アニメ化！

第2クールは2026年1月7日より毎週水曜よる11時45分～

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式サイト：https://nube-anime.com/

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式X：@nube_ani（https://x.com/nube_ani）

■「大当たり！オンラインクジら」とは

スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。

大人気のキャラクターはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場予定！

公式サイト：https://onlinekujira.com/

公式X（旧Twitter）：@_onlinekujira

権利表記：

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同