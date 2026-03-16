アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインくじが2026年3月16日(月)より販売開始！！
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』からオンラインくじが登場！
鵺野 鳴介、玉藻 京介のイラストは「オンラインクジら」だけの新規描き下ろし！
クールな衣装を身に纏ったキャラクターたちのミニキャライラストも必見！
■概要
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら
販売期間： 2026年3月16日(月)12:00 ～ 2026年4月30日(木)16:59
販売価格：1回770円（税込）
販売ページ：https://onlinekujira.com/lp/nube-anime/
■商品ラインナップ
A賞：えらべる！BIG 布ポスター(全3種)
B賞：BIGアクリルスタンド(全2種)
C賞：A3クリアポスター(全3種)
D賞：ミニアクリルスタンド(全11種)
E賞：缶バッジ(全12種)
賞品一覧
■10連おまけプレゼント
10連セットを購入すると、【キラキラステッカー】1つをもれなくプレゼントいたします。
【期間別全12種】ランダム配布
※詳しくは販売サイトをご覧ください。
■第1弾 全3種
2026年3月16日(月)12:00 ～ 4月8日(水)16:59
■第2弾 全9種
2026年4月8日(水)17:00 ～ 4月30日(木)16:59
■作品情報
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』
原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが2025年に新アニメ化！
第2クールは2026年1月7日より毎週水曜よる11時45分～
テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式サイト：https://nube-anime.com/
アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式X：@nube_ani（https://x.com/nube_ani）
■「大当たり！オンラインクジら」とは
スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。
大人気のキャラクターはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場予定！
公式サイト：https://onlinekujira.com/
公式X（旧Twitter）：@_onlinekujira
権利表記：
(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同