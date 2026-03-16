アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインくじが2026年3月16日(月)より販売開始！！

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株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメント

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら

アニメ『地獄先生ぬ～べ～』からオンラインくじが登場！


鵺野 鳴介、玉藻 京介のイラストは「オンラインクジら」だけの新規描き下ろし！


クールな衣装を身に纏ったキャラクターたちのミニキャライラストも必見！



■概要


アニメ『地獄先生ぬ～べ～』オンラインクジら


販売期間： 2026年3月16日(月)12:00 ～ 2026年4月30日(木)16:59


販売価格：1回770円（税込）


販売ページ：https://onlinekujira.com/lp/nube-anime/



■商品ラインナップ


A賞：えらべる！BIG 布ポスター(全3種)


B賞：BIGアクリルスタンド(全2種)


C賞：A3クリアポスター(全3種)


D賞：ミニアクリルスタンド(全11種)


E賞：缶バッジ(全12種)



賞品一覧


■10連おまけプレゼント


10連セットを購入すると、【キラキラステッカー】1つをもれなくプレゼントいたします。




【期間別全12種】ランダム配布


※詳しくは販売サイトをご覧ください。



■第1弾　全3種


2026年3月16日(月)12:00 ～ 4月8日(水)16:59



■第2弾　全9種


2026年4月8日(水)17:00 ～ 4月30日(木)16:59




■作品情報


アニメ『地獄先生ぬ～べ～』


原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが2025年に新アニメ化！


第2クールは2026年1月7日より毎週水曜よる11時45分～


テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送



アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式サイト：https://nube-anime.com/


アニメ『地獄先生ぬ～べ～』公式X：@nube_ani（https://x.com/nube_ani）



■「大当たり！オンラインクジら」とは


スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。


大人気のキャラクターはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場予定！



公式サイト：https://onlinekujira.com/


公式X（旧Twitter）：@_onlinekujira


権利表記：


(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同