システムサービスからNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2のプライズが3月より連続登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2のプライズ商品を2026年3月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 宝箱ぬいぐるみXL ～season2～

【アミューズメント専用景品】

約30cmのぬいぐるみ。

【商品名】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2宝箱ぬいぐるみXL ～season2～

【種類】全2種

【登場時期】2026年3月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2603_nop_SS16793

※無くなり次第終了となります。

◆Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーボールチェーン付きぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約15cmのボールチェーン付きぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーボールチェーン付きぬいぐるみ

【種類】全3種

【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーの帽子ぬいぐるみXL プレミアム

【アミューズメント専用景品】

約37cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーの帽子ぬいぐるみXL プレミアム

【種類】全1種

【登場時期】2026年4月2週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーのリュック

【アミューズメント専用景品】

約33cmのぬいぐるみリュック。

＜商品詳細＞

【商品名】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 チョッパーのリュック

【種類】全1種

【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)Eiichiro Oda/SHUEISHA (C)Netflix/Tomorrow

＜Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」 シーズン2＞

尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックの実写化、待望のシーズン2

モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が、ついに常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”へ！

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。ONE PIECEの歴史を動かす《世紀の一大プロジェクト》の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている―「いくぞ!!!“偉大なる航路（グランドライン）”!!!!」

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 3月10日(火) 世界独占配信

作品リンク：https://www.netflix.com/jp/title/80217863

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