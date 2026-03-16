【7教室運営の実績 × 利用急増】中高生向け放課後等デイサービス「narelu STEP」開設1周年/本町駅から徒歩2分

株式会社オーシャンサービス

児童発達支援・放課後等デイサービス「narelu（なれる）」を7教室展開してきた当社は、 中高生特化型の放課後等デイサービス「narelu STEP」の開設1周年を迎えました。

この1年間で利用希望者が急増。

支援ニーズの拡大を受け、

新事業所

「narelu STEP＋（ナレル ステッププラス）」

を開設いたします。

背景：中高生の“学習格差”と“居場所不足”という社会課題

近年、中高生を取り巻く環境は大きく変化しています。

・集団授業への適応が難しい

・不登校や登校しぶりの増加

・学習の遅れによる自己肯定感の低下

・進路への不安を抱えたまま孤立してしまうケース

小学生年代までは支援の場が比較的整っている一方で、中高生になると「学習」と「進路」 という現実的な壁が一気に立ちはだかります。

その結果、

“学習格差”と“安心できる居場所の不足”という二重の課題が顕在化しています。

この社会課題に真正面から向き合うために誕生したのが、「narelu STEP」です。

７教室で培った実績があるからこその挑戦

「narelu」は、未就学児から小学生を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービスを７教室運営。

一人ひとりの特性に寄り添い、「できた」を積み重ねる支援を続けてきました。

その中で多く寄せられたのが、

「中学生になったらどうすればいいのか」

「高校受験が不安」

「学習面のサポートが足りない」



という保護者様の声でした。

既存教室で培った支援ノウハウと信頼があったからこそ、中高生特化型として立ち上げた

「narelu STEP」は開設初年度から多くの支持を得ることができました。

開設1年で利用者急増。その理由

「narelu STEP」は、単なる中高生特化型の放課後等デイサービスや学習塾ではありません。

nareluSTEP＋教室内

・学年にとらわれない個別最適化学習

・オンラインと対面を組み合わせた柔軟な支援

・特性に配慮した静かな集中環境

・自己肯定感を育てる声かけと伴走支援

その結果、口コミや紹介による問い合わせが急増。

当初想定を大きく上回るスピードで利用者が増加しました。

支援枠拡大のご要望に応えるため、今回「narelu STEP＋」の開設に至りました。

子どもたちの変化 ～学び合いが生む自信～

約1年間の運営の中で、教室には確かな変化が生まれています。

学年を越えて教え合う姿。

互いの頑張りを認め合う空気。

周囲の学習する様子が刺激となり、少しずつ学習意欲や自信につながっています。

また、教室での集中が難しいお子様でも、オンライン授業ではイヤホンを使用することで 講師の声に集中し、落ち着いて学習に取り組めるケースもあります。

環境を整えれば、子どもは変わる。

その実例が、ここにあります。

保護者様から寄せられる安心の声

保護者様からは、

・学年に縛られず苦手単元を復習できる安心感

・定期テストに向けて計画的に課題を進められる体制

・学習に対する前向きな変化

に対して高い評価をいただいています。

「将来の話を前向きにできるようになった」

「家庭での声かけが変わった」

といった声も増えています。

「narelu STEP＋」が目指す未来

新たに開設する「narelu STEP＋」では、

・高校受験を不安なく迎えられる支援体制の強化

・より専門性の高い学習サポート

・安心して通える居場所としての機能拡充

を実現します。

目指すのは、単なる成績向上ではありません。

「少し頑張ってみよう」と思える経験を積み重ね、

自信を持って自分の未来に向き合える力を育てること。

STEP＋は、一人ひとりが“なれる自分”に近づくための場所であり続けます。

サービス概要

事業所名：narelu STEP

新事業所名：narelu STEP＋

対象：中学生・高校生

提供内容：個別学習支援、オンライン対応、受験対策、学習計画サポート

公式HP：https://narelu-step.com/

本社

社名 ：株式会社オーシャンサービス

本社 ：〒550-0005 大阪市西区西本町２丁目5番10号 コンフィデンス西本町411号室

代表者 ：松田 嘉徳

設立 ：2013年11月

会社HP ： https://os-narelu.com