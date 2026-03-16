【7教室運営の実績 × 利用急増】中高生向け放課後等デイサービス「narelu STEP」開設1周年/本町駅から徒歩2分
児童発達支援・放課後等デイサービス「narelu（なれる）」を7教室展開してきた当社は、 中高生特化型の放課後等デイサービス「narelu STEP」の開設1周年を迎えました。
この1年間で利用希望者が急増。
支援ニーズの拡大を受け、
新事業所
「narelu STEP＋（ナレル ステッププラス）」
を開設いたします。
背景：中高生の“学習格差”と“居場所不足”という社会課題
近年、中高生を取り巻く環境は大きく変化しています。
・集団授業への適応が難しい
・不登校や登校しぶりの増加
・学習の遅れによる自己肯定感の低下
・進路への不安を抱えたまま孤立してしまうケース
小学生年代までは支援の場が比較的整っている一方で、中高生になると「学習」と「進路」 という現実的な壁が一気に立ちはだかります。
その結果、
“学習格差”と“安心できる居場所の不足”という二重の課題が顕在化しています。
この社会課題に真正面から向き合うために誕生したのが、「narelu STEP」です。
７教室で培った実績があるからこその挑戦
「narelu」は、未就学児から小学生を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービスを７教室運営。
一人ひとりの特性に寄り添い、「できた」を積み重ねる支援を続けてきました。
その中で多く寄せられたのが、
「中学生になったらどうすればいいのか」
「高校受験が不安」
「学習面のサポートが足りない」
という保護者様の声でした。
既存教室で培った支援ノウハウと信頼があったからこそ、中高生特化型として立ち上げた
「narelu STEP」は開設初年度から多くの支持を得ることができました。
開設1年で利用者急増。その理由
「narelu STEP」は、単なる中高生特化型の放課後等デイサービスや学習塾ではありません。
nareluSTEP＋教室内
・学年にとらわれない個別最適化学習
・オンラインと対面を組み合わせた柔軟な支援
・特性に配慮した静かな集中環境
・自己肯定感を育てる声かけと伴走支援
その結果、口コミや紹介による問い合わせが急増。
当初想定を大きく上回るスピードで利用者が増加しました。
支援枠拡大のご要望に応えるため、今回「narelu STEP＋」の開設に至りました。
子どもたちの変化 ～学び合いが生む自信～
約1年間の運営の中で、教室には確かな変化が生まれています。
学年を越えて教え合う姿。
互いの頑張りを認め合う空気。
周囲の学習する様子が刺激となり、少しずつ学習意欲や自信につながっています。
また、教室での集中が難しいお子様でも、オンライン授業ではイヤホンを使用することで 講師の声に集中し、落ち着いて学習に取り組めるケースもあります。
環境を整えれば、子どもは変わる。
その実例が、ここにあります。
保護者様から寄せられる安心の声
保護者様からは、
・学年に縛られず苦手単元を復習できる安心感
・定期テストに向けて計画的に課題を進められる体制
・学習に対する前向きな変化
に対して高い評価をいただいています。
「将来の話を前向きにできるようになった」
「家庭での声かけが変わった」
といった声も増えています。
「narelu STEP＋」が目指す未来
新たに開設する「narelu STEP＋」では、
・高校受験を不安なく迎えられる支援体制の強化
・より専門性の高い学習サポート
・安心して通える居場所としての機能拡充
を実現します。
目指すのは、単なる成績向上ではありません。
「少し頑張ってみよう」と思える経験を積み重ね、
自信を持って自分の未来に向き合える力を育てること。
STEP＋は、一人ひとりが“なれる自分”に近づくための場所であり続けます。
サービス概要
事業所名：narelu STEP
新事業所名：narelu STEP＋
対象：中学生・高校生
提供内容：個別学習支援、オンライン対応、受験対策、学習計画サポート
公式HP：https://narelu-step.com/
本社
社名 ：株式会社オーシャンサービス
本社 ：〒550-0005 大阪市西区西本町２丁目5番10号 コンフィデンス西本町411号室
代表者 ：松田 嘉徳
設立 ：2013年11月
会社HP ： https://os-narelu.com