株式会社Momo、Li-Fi技術による海水中映像伝送の実証実験を実施

株式会社Momo

株式会社Momo（本社：大阪府、代表取締役：大津真人、以下「Momo」）は、東京都が実施する「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業（Tokyo NEXT 5G Boosters Project）」において開発プロモーターであるTIS株式会社（以下「TIS」）の支援を受け、りんかい日産建設株式会社（以下「りんかい日産建設」）と共同で、Li-Fi（水中可視光通信）技術を用いた水中映像伝送の実証実験（PoC）を実施し、海水環境下でのリアルタイム動画転送に成功したことをお知らせいたします。

背景

水中土木工事に従事する潜水士は、地上との情報共有を有線ケーブルに依存しており、ケーブルの絡まりや断線による重大事故リスク、作業範囲の制約が長年の課題となっています。また、国内の潜水士は高齢化・人材不足が深刻化しており、遠隔からの作業支援や安全管理の仕組みが求められています。

Momoは、ダム・港湾・海洋土木などのインフラ維持管理領域において、Li-Fi技術によるケーブルレスの動画・データ伝送を実現することで、これらの課題を解決するソリューションの開発を進めてまいりました。

実証実験の概要

実施日 2025年12月25日

実施場所 大阪市大正区 大正港（りんかい日産建設保有フィールド）

実施体制 Momo（機器開発・実証設計）、TIS（PJ推進・技術支援）、りんかい日産建設（実証フィールド提供・安全管理）

主な成果

海水環境下での動画転送に成功：自社開発のLi-Fi送受信機を用いて、海水中でのリアルタイム動画転送を達成しました。

太陽光干渉の克服：第1回PoC（2025年9月、兵庫県船木ダム）では直射日光がセンサーに干渉し通信困難でしたが、屋外環境での安定通信を実現しました。

通信ログ可視化機能を実装：動画転送が困難な条件下でもデータレベルの送受信が成立していることを確認し、低帯域環境でのテキスト・センサーデータ伝送の可能性を実証しました。

また本取り組みは、東京都の事業であるTokyo NEXT 5G Boosters Projectの開発プロモーターであるTISから支援を受ける体制を構築し、Li-Fiを活用した業務活用モデルの確立と、複数業界への横展開を視野に入れてサービス化を進めていきます。

今後の展望

株式会社Momoは本実証の成果を踏まえ、以下の方向で開発を推進してまいります。

通信距離の延長：送信出力の向上、受光レンズの面積拡大・集光機能等の改善による長距離化

ユースケースの拡充：映像伝送に加え、潜水士間の音声テキスト通信や水中センシングデータの無線転送など、低データ量で高い現場効果を発揮するアプリケーションの開発

機器の小型化・実用化：潜水士が装着可能なサイズへの小型化と、現場での取り回しの改善

株式会社Momoは今後もパートナー企業様との連携を通じ、水中インフラ維持管理の安全性・効率性の向上に貢献してまいります。

各社概要

■株式会社Momo

IoT・組込みシステム開発を専門とし、建設・インフラ領域向けのセンシングソリューションを提供。コンクリート品質管理システム「PコンPalette」等のNETIS登録製品を有する。

■りんかい日産建設株式会社

港湾・海洋土木に強みを持つ建設会社。本プロジェクトでは実証フィールドの提供および安全管理を担当。

■TIS株式会社

ＴＩＳインテックグループのＴＩＳは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種３，０００社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのＩＴ」を提供しています。５０年以上にわたり培ってきた業界知識やＩＴ構築力で、日本・ＡＳＥＡＮ地域の社会・お客さまと共創するＩＴサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

代表者 ：岡本 安史

本 社 所 在 地 ：東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号

ホームページ ：https://www.tis.co.jp/

事業内容 ：システムインテグレーション、システム開発、アウトソーシング、コンサルティング、クラウドサービス

※「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業（Tokyo NEXT 5G Boosters Project）」とは

東京都では、都内スタートアップ企業が、都心部から郊外・山間部、離島を持つ東京というフィールドを活かしながら、世界で通用する競争力を磨き、5Gをはじめとした次世代通信技術を活用した新たなビジネスやイノベーションを創出し、都民のQOL（Quality of life）向上に寄与する有益なサービスを創出するとともに、各スタートアップ企業の企業価値向上を目指しています。本事業は、東京都と協働して支援を行う事業者を開発プロモーターとして募集・選定し、スタートアップ企業に対し多角的な支援を行います。開発プロモーターは、３ヶ年度にわたり支援先スタートアップ企業等の開発・事業化を促進するため、連携事業者（通信事業者や実証フィールド提供者、研究機関、VC・金融機関等）と連携しながら、資金的、技術的な支援やマッチング支援等を行います。

支援先スタートアップ企業は、開発プロモーター等の支援を受けながら、次世代通信技術等を活用した製品・サービスの開発および事業上市を目指します。



▼詳細はこちらをご参照ください（Tokyo NEXT 5G Boosters Project Webサイト）

https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/(https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/)



本件に関するお問い合わせ先

株式会社Momo 広報担当 TEL：06-7710-2941 Email：info@momo-ltd.com