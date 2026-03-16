将来に備えて大切な資産を守るon・new不動産「空き家管理サービス」を開始

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株式会社うえやま建設（所在地：愛知県名古屋市天白区、代表取締役：植山 修雄）が運営する

on・new不動産（オンニュー不動産） は、空き家の適切な維持管理と活用や住まいの終活を見据えた

「空き家管理サービス」を新たに開始しました。

相続した空き家はもちろん、入院や転勤、ご両親の入院・施設入所などにより人が住まなくなったご自宅やご実家をそのままにしてはいませんか？

「気にはなっているが遠方で行けない」「いつかは対応しなければと思っている」

そうした声に応えるため、on・new不動産では空き家管理を軸に、インスペクション、耐震診断、活用提案、売却までを ワンストップで支援 する体制を整えました。

空き家管理サービスURL：https://www.on-new-f.net/akiyakanri/

■ 背景：深刻化する空き家問題と所有者責任

近年、全国的に空き家の増加が社会問題となる中、所有者責任 がこれまで以上に厳しく問われる時代となっています。

令和5年12月13日に施行された「改正 空家等対策の推進に関する特別措置法」 により、適切な管理が行われていない空き家は 「管理不全空家」 に指定される可能性があります。

管理不全空家に指定されると、住宅用地に適用されていた固定資産税の軽減措置（評価額1/6） が解除され、翌年以降の固定資産税が 約3～4倍に増額 されるケースもあります。

家は、人が住まなくなると劣化が急速に進みます。

さらに放置が進むと、倒壊の恐れや衛生問題など周辺環境へ悪影響を及ぼす「特定空家」 に指定されるリスクも高まります。

国土交通省 住宅局（令和4年10月）『空き家政策の現状と課題及び検討の方向性』より加工して作成

国土交通省『空き家政策の現状と課題及び検討の方向性』では、将来推計と増加抑制のまとめに、「その他空き家数の将来推計について、直近のトレンドによると、2025年（令和7年）で420万戸、次期住生活基本計画の成果指標目標年となる2030年（令和12）で470万戸程度と推計。」

国土交通省「空き家対策小委員会とりまとめ」（令和5年2月）では、『今後の空き家対策のあり方について』の基本的な方針の中に「所有者やその家族の意識の醸成」として、

「”終活”の一環としての空き家対策の重要性、空き家のリスク等について、意識の啓発・働きかけを促進。」を掲げています。

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001586099.pdf

■ 空き家管理サービスの概要

on・new不動産の空き家管理サービスは、「日本空き家サポート」 の管理システムを活用した、安心・透明性の高い管理サービスです。

屋外作業は、郵便受け確認、簡易清掃／ゴミ拾い、建物外部目視点検、庭木の確認、管理看板の設置、防犯確認

室内作業は、全室換気、通水、簡易清掃、雨漏り・カビ確認、防犯確認などプランに合わせて実施いたします。

● 信頼できる管理体制

「日本空き家サポート」の厳正な審査を通過した、建物維持管理に定評のある不動産関連企業のみが空き家サポーター として提携。

住宅管理の専門家が、大切な資産を定期的に巡回し、見守ります。

● 見える管理レポート

管理結果は、ホームページ上のお客様専用マイページにて確認可能。

インターネット環境があれば、国内外どこからでも空き家の状況を把握できます。

写真や動画を豊富に掲載しているため、紙の報告書では伝わりにくい「実際の状態」をリアルに確認できます。

うえやま建設の空き家管理サービス■ 管理・活用・売却まで幅広くサポート

空き家管理にとどまらず、

賃貸・売却の相談

リフォーム・リノベーションの提案

ホームインスペクション（住宅診断や耐震診断）

など、空き家や住宅に関するあらゆるご相談に対応。

空き家（住宅）の総合アドバイザー として、住まいの終活を見据えた選択肢をご提案します。

■ on・new不動産について

on・new不動産は、天白区で40年にわたり建築に携わってきた工務店「うえやま建設」 が立ち上げた、“ちょっと変わった不動産会社”です。

ブランド名の on・new（オンニュー） は、「温故知新」から生まれました。

on・new不動産は、物件紹介だけでなく、

不動産業界の仕組み

購入時のお金の流れ

ネット検索のポイント

住宅ローンの考え方 など

丁寧な説明と、知識を得たうえでの納得した判断による不動産取引を大切にしています。

代表の植山は元大工で、二級建築士・名古屋市耐震診断士。土地や建物の「目利き」に定評があり、中古住宅の購入・売却時のインスペクションでも高い評価を得ています。

■ 代表・植山修雄の想い

「空き家の相談をすると、売却を勧められるだけで、本当に相談したいことが相談できなかった…」

そんな声を多く耳にしてきました。

遠方にある実家の管理、

相続確定までの維持管理、

草木の手入れや防犯への不安

“住む人の暮らしを豊かにする” という工務店としての原点に立ち返り、利益優先ではなく、困っている方に寄り添うために空き家管理サービスを始めました。

売却ありきではありません。

活用、賃貸、親族への承継など、一人ひとりにとって最適な選択肢を一緒に考える。

それが私の使命であり、名古屋市東部空き家相談センターを拝命した理由です。

■ 会社概要

会社名：株式会社うえやま建設

代表者：代表取締役 植山 修雄

所在地：愛知県名古屋市天白区植田西2-1806

ウェブサイト：https://www.ueyama.com/

事業内容：

注文住宅・店舗の新築工事

リノベーション・リフォーム工事

電磁波対策住宅

不動産仲介業

対応エリア：当社より約1時間圏内（アフターフォロー対応可能地域）

【on・new不動産】

ウェブサイト：https://www.on-new-f.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

on・new不動産

担当：植山

お問い合わせ ＞ :https://www.on-new-f.net/request/edit/