【そごう大宮店】開店39周年 誕生感謝祭 開催中

株式会社そごう・西武

そごう大宮店は3月27日に開店39周年を迎えます。

これまで支えてくださった地元の皆さまへの感謝を込めて、開店当時を振り返る展示や、体験イベント、そして期間限定の特別価格商品など、多彩な企画をご用意いたしました。

これまでの歩みをお客さまとともにふり返りながら、来年の40周年に向けた新たな一歩を踏み出してまいります。

39年前の“あの日”へ。開店日を振り返るパネル展示

そごう大宮店のはじまりの1日。新聞報道と広告を展示

2階=大宮駅側正面入口 特設会場

3月31日（火）まで

1987年3月27日の新聞広告や当時配布したちらし、翌日の新聞報道をパネル展示いたします。

人気ブログ 高氏貴博さん「毎日パンダ」写真展

2011年から上野動物園に毎日通って撮影したパンダ写真から厳選

3月31日（火）午後6時まで

3階＝連絡通路

さいたま市在住で、人気ブログ「毎日パンダ」を運営する高氏さん。2011年から上野動物園に毎日通って写真撮影を続けています。

高氏さんが撮影したパンダの成長記録は、日々の癒しとして多くの方に愛されています。

高氏さんは、大宮駅から徒歩圏内に在住で、そごう大宮店もご利用いただいています。そんな縁から今回は写真展を開催いただくこととなりました。

そごう大宮店のオリジナルのパンダグッズも♪パンダマーケット

※クリアファイルのイメージです。

■3月25日（水）～31日（火）

■3階=特設会場

※最終日は午後6時閉場。

愛らしいパンダグッズをご紹介。

（写真）

そごう大宮店×上野案内所

毎日パンダ写真展 記念クリアファイル

（A4サイズ）〈限定500点〉

税込：440円

高氏さんの撮影した可愛いパンダたちの写真がデザインされたオリジナルクリアファイルです。

わくわくする体験イベントもたくさん。

パーソナルカラー診断（要予約）

■3月28日（土）・29日（日）

■4階＝特設会場 ■所要時間：お一人さま約15分

■参加費：1,980円

お肌や髪、瞳の色と調和する「あなたに本当に似合う色」をご提案いたします。

※ご予約はそごう大宮店ホームページから。

3月20日（金・祝）午前10時予約スタート。

そごう大宮店 店長とじゃんけん大会

■3月21日（土）正午、午後2時

■2階＝大宮駅側正面入口 特設会場

※雨天時は1階=大宮駅側正面入口

■各回約20分 ■参加費無料

■各回先着100名さま

店長と参加者さまとの勝ち抜きで、ラスト5名さまにはフルーツなどプレゼント。

感謝を込めた39（サンキュー）スペシャルセール

■3月20日（金・祝）～31日（火） ■地下1階＝食品館「エブリデイ」

人気のグルメお買い得市。

スイーツもお弁当も。感謝をこめた特別セレクション

うなぎのひら山／さばの昆布巻き（1本、冷凍）： 2,390円 ※各日10本デリショップ／牛サーロインステーキ弁当（1折）: 1,390円沈菜館／海鮮チヂミ・7種具材の野菜キンパセット:1,390円〔3月20日（金・祝）～22日（日）各日10セット〕魯鰻亭／銀鮭西京焼弁当（1折）：1,390円［3月20日（金・祝）～22日（日）各日10折〕■あなたの推しも大好物? 人気のロケ弁が大宮店に登場。お弁当お取り寄せ販売会

■3月28日（土）・29日（日） ■地下1階＝特設会場

津多屋／のり2段幕の内弁当（1折）〈限定60折〉1,350円 ※3月28日（土）限定、正午から販売●オーベルジーヌ新宿本店／ビーフカレー（バターライス・ポテト付き、1折）〈限定20折〉1,404円 ※3月29日（日）限定、正午から販売人気の銘菓 限定お取り寄せ

■3月20日（金・祝）、21日（土） ■地下1階＝駅側エレベーター横 特設会場

レストラン&喫茶39周年感謝メニュー

【宮城】メゾン シーラカンス／シーラカンス モナカ（簡易箱6個入）〈各日限定500箱、お一人さま5箱まで〉2,351円※3月20日（金・祝）・21日（土）のみ【福井】はや川／羽二重くるみ（6個入、1箱）〈限定60箱〉841円 ※3月20日（金・祝）限定、正午から販売

そごう大宮店開店当初から出店する人気店も限定メニューで感謝の気持ちをテーブルへ。

9階＝レストラン街 3月31日（火）まで

おトク満開の7日間。春の大感謝祭

京懐石 美濃吉／そごう大宮店開店39周年 特別京弁当（天ぷら・くずきり付、1人前）〈平日の各日限定10食〉3,900円銀座 天一／そごう大宮店開店39周年 特別膳（天ぷら、小鉢、サラダ、御飯、赤出汁、お新香、1人前）3,900円銀座アスター四季彩／そごう大宮店3 9 周年特別メニュー海鮮アスター麺・点心セット（1人前） 3,900円歌行燈 ゑべっさん／39周年メニュー 海老天と揚げ茄子おろし麺（1人前）1,390円

■会期：3月20日（金・祝）～26日（木）

■会場：各階＝対象売場、e.デパート（対象商品）



［クラブ・オン／ミレニアム会員さま限定］

■化粧品、ファッション、雑貨など‥通常のクラブ・オン／ ミレニアムポイントに2％プラス。

■レストランなどの専門店‥クラブ・オン／ミレニアムポイントが 1％＋1％＝2％

※クラブ・オン／ミレニアムポイントは、クラブ・オン／ミレニアムカード セゾンのクレジット払い・アプリ払い、現金・商品券・nanacoでのお支払いで、1回1,000円（税・配送料などを除く）以上のお買いあげが対象。※食品売場など一部プラスポイント除外となる売場・専門店・商品がございます。※e.デパートでのプラスポイントは、ご注文時にクラブ・オン／ミレニアムカード セゾンでのクレジット決済がポイント加算の対象となります。セール品、お値下げ品など一部対象外のブランド・商品がございます。あらかじめご了承ください。

[クラブ・オン／ミレニアム会員] [西武・そごう公式アプリ会員] [西武・そごうLINE公式アカウントの友だち] [SEIBU PRINCE CLUB 会員]

春の特別ご優待会 10～20％OFF

※食品、化粧品、海外ブランド、専門店など、一部ご優待除外の売場・ブランド・商品がございます。

※ご優待は一品1,100円（税込）以上の商品が対象となります。