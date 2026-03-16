″忙しすぎて高度な提案まで手が回らない″を解決する。会計事務所の専門性とコンサルタントの実行力を掛け合わせる「会計事務所が顧客を守り抜く 事業承継コラボ術」を公開

～複雑化するオーナー経営者の課題に対し、会計事務所はどう立ち向かうべきか？実例をもとにしたコンサルティングの裏側を公開～

税理士法人チェスター

相続税専門の税理士法人チェスター（本社：東京都中央区、代表税理士：福留正明・荒巻善宏）が運営する「相続実務アカデミー」は、2026年2月の最新所内研修動画『会計事務所が顧客を守り抜く 事業承継コラボ術』の配信を開始しました 。

■ 背景：急成長する顧問先のニーズと、会計事務所の「リソース不足」という壁

近年、M&Aや新規事業の展開により事業規模を急速に拡大させる中小企業が増えています 。

それに伴い、企業オーナーが抱える悩みは、単なる「節税」から「高度な資本政策」「グループ管理体制の構築」「親族間での公平な財産承継」へと複雑化しています 。

一方で、会計事務所の現場では、日々の決算業務や事務処理の激増により物理的なリソースが不足し、こうした高度な相談に即答できず「後手」に回ってしまうという課題が生じています 。本動画では、こうした「社長のニーズ」と「会計事務所の対応力」のギャップをどう埋めるべきか、具体的な解決策を提示します 。

本動画では、事業所数とグループ会社数が年々増加する急成長企業の2代目をモデルケースに、実務の裏側を会員限定（無料会員登録(https://academy-souzoku.chester-tax.co%EF%BD%8D)）で余すことなく公開いたします。

【新着動画】

『会計事務所が顧客を守り抜く事業承継コラボ術』

【動画の一部内容】

「木を見て森を見ず」からの脱却

「所得税が高いから節税商品を」という部分最適ではなく、将来の承継を見据えた「全体最適」のアプローチ（5つの視点）を解説 。

会計事務所とコンサルタントの「役割分担モデル」

先生方の専門性やリソースに合わせた3つの連携プラン（お任せ、分業、伴走）を提案 。

■今すぐ動画を視聴する(https://academy-souzoku.chester-tax.com/contents.php?c=top)（無料会員登録）

※本動画だけでなく、過去のアーカイブ動画や実務チェックリストもすべて無料でご利用いただけます。

【講師プロフィール】

株式会社チェスターコンサルティング 税理士 /事業承継コンサルタント

多和田 大紀（たわだ だいき）

・事業承継を専門に100件以上のコンサルティングを展開

・中小企業のみならず、課題が複雑多岐にわたる上場企業についても多数の実績を持つ 。

■税理士法人チェスターとは

2008年6月に創立し、相続税申告実績は累計19,000件以上、年間3,000件以上の国内最大級の相続税専門の税理士事務所です。全国に18拠点を展開し、グループ会社には不動産会社、司法書士事務所、行政書士事務所、弁護士事務所などあらゆる相続に関連した専門家との連携体制があり、税務調査率は1％以下を実現しています。グループ会社を含む社員数は400名を超え、相続税専門の税理士事務所で圧倒的No.1を目指してまいります。

チェスター公式サイト：https://chester-tax.com/

■「相続実務アカデミー」とは

弊社が運営する「相続実務アカデミー」は、相続税に特化した実務情報を相続実務家の皆様へ提供する会員制サービスです。

毎月の動画配信： 最新の税制改正や、難解な事例研究を毎月配信。

Q&Aサービス： 会員からの実務相談に相続専門税理士が回答。

ツール提供： 実務で使用できるチェックリストや計算シートをダウンロード可能。

相続実務アカデミー公式サイト：https://academy-souzoku.chester-tax.com/contents.php?c=top