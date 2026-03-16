播州織ジャカードで彩る秋冬。株式会社丸萬「POLS」が「ANGLES」をテーマに新作を発表します。

株式会社丸萬26年秋冬コレクション

明治34年創業の株式会社丸萬（兵庫県西脇市）のファクトリーブランド「POLS / ポルス」は「2026年秋冬コレクション」をリリース。今シーズンのクリエイションテーマは「ANGLES」。播州産地で織られたジャカードテキスタイルで表現した作品を制作。2026年3月18日に東京にて開催される展示会「TRANOÏ TOKYO」にて発表いたします。4月下旬頃より受注会スタートし、5月末頃までポップアップイベントやオンラインショップでオーダーを受け付ける。

詳細を見る :https://polstore.jp/blogs/works/2026aw-angles

『 26AW - ANGLES - 』今季のコレクションは、ワンピース/シャツなど 全5型(各2～3色)、で構成している。オリジナルの播州織ジャカードは、フリンジカット技法や高密度製織など、テキスタイル技術を突き詰めたモノづくりを行う。過去に購入歴がある方へテキスタイル付きのダイレクトメールを送っている。

26AW - ANGLES -

「垂直・水平・斜め。角度の違いが、構造とリズムを生み出す。線は揃い、ずれ、また交わる。

正解を決めない配置、完成しきらない構造が、纏うたびに新しいバランスを探し続ける。」（テキスタイルデザイナー梶原加奈子氏）

シャツ \38,000+税 / スカート \34,000+税ワンピース \36,000+税ワンピース \27,000+税ワンピース \27,000+税

撮影ロケーション：大阪府 ポルストア大阪

撮影アートディレクション・カメラマン：星野想子

ヘアメイク：maiko

モデル：Ide Makoto(株式会社ネイムマネジメント 所属)



クリエイティブディレクション＆テキスタイルデザイン：株式会社カジハラデザインスタジオ

デザイン＆パターン：宮本祐子（株式会社丸萬）

ジャカードプログラム：上田善則（株式会社丸萬）

ディレクター : 矢裂尚敬（株式会社丸萬）

プロデュース：丸山洵平（株式会社丸萬）

取り扱い店舗 & オンラインストア

2026年4月下旬頃から5月下旬頃まで、国内で提携しているセレクトショップ数店でのポップアップイベントと、オンラインストアでの販売を行う。商品のお届けは2026年8月末頃から。

＊プレスリリース公開時の受注予定となります。イベント会場の変更・追加情報はブランドInstagramをご確認くださいませ。

群馬 / あーく 4/23(木) - 4/25(日) https://www.instagram.com/ark_takasaki/

東京 / La Vida 4/26(月) - 4/29(水) https://www.instagram.com/lavida.oyamadai/

北海道 / COQ SAPPORO 5/3(日) - 5/6(水) https://www.instagram.com/coq_sapporo/

兵庫 / Boon Life Base 西脇店 5/15(金) - 5/17(日) https://www.instagram.com/boonlifebase_nishiwaki/(https://www.instagram.com/boonlifebase_nishiwaki/?hl=ja)

大阪 / ポルストア大阪 5/23(土) - 5/26(火) https://www.instagram.com/polstore_osaka/

兵庫 / 西脇市新店舗にて開催予定 5/30(土) - 5/31(日) https://www.instagram.com/pols_pols/(https://www.instagram.com/pols_pols/?hl=ja)

＊店舗詳細はブランドInstagramより順次発信予定

オンラインストア https://polstore.jp/

＊受注アイテムは4月下旬～5月下旬頃まで受付予定。

「 POLS / ポルス 」 について

株式会社丸萬と、テキスタイルデザイナー梶原加奈子氏とのコラボレーションにより、播州織ブランドPOLSを2015年に立ち上げる。ジャカード織りで制作されたアイテムを中心に、「テキスタイルの楽しみ」を発信していくことがコンセプト。

2026年5月30日より兵庫県・西脇市で新店舗をオープン予定。

テレビドラマ・CMに採用された衣装協力の実績

- NHKドラマ「ひとりでしにたい」ジャカードウェア 岸本鮎佳 / 25年6月

-Canva WEB CM 「ラブいっぱいの島」編ジャカードウェア 朝倉あき / 24年11月

- テレビ朝日ドラマ「ひともんちゃくなら喜んで！ 」鳴海唯 / ジャカードウェアなど 23年2月

- 日本テレビドラマ「束の間の一花」藤原さくら / ロングカーディガン (第2話) 22年10月

- 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「僕の大好きな妻」百田夏菜子 /ジャカードウェア・ジャカードバック（第1話）2022年6月

など

梶原加奈子氏について

1973年北海道生まれ。多摩美術大学卒業。 株式会社イッセイミヤケ、テキスタイル企画を経て渡英。 ロンドンRoyal College of Art（RCA）に学ぶ。 RCA卒業後、日本にて、産地とともに活動している。 06年自身のデザイン事務所「KAJIHARA DESIGN STUDIO」を設立。 2019年度、繊研賞受賞。

株式会社丸萬について

兵庫県西脇市にて播州織の繊維製品を製造販売している。明治34年創業、産地黎明期にジャカード織機を多数導入することで、産地の始まりを作った。いち早く、機械式の織機を導入してその普及に尽力し、1970-90年代、大量生産、高品質なものづくりができる時代を作った。現在、生産量は落としつつも、独自のジャカード技術を確立し、国内外のハイメゾンブランドを支える素材を作り出している。

問い合わせ先 / 詳細

オンラインストア https://polstore.jp/

株式会社丸萬ホームページ http://maruman-inc.sun.bindcloud.jp/

ブランド・インスタグラム https://www.instagram.com/pols_pols/

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