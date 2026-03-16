にじさんじ所属 甲斐田晴＆本間ひまわり、ニコニコ生放送「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に出演！大ヒット映画『カメラを止めるな！』を3月21日(土)実況生放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴが運営するニコニコ公式チャンネル「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」の人気生放送番組「VTuberと観る！映画実況シリーズ」に、にじさんじ所属 甲斐田晴、本間ひまわりの出演が決定いたしました。

■VTuberと観る！映画実況シリーズ

本企画は、VTuberと視聴者が一緒に映画を観ながらリアルタイムで感想を共有できる映画上映番組です。ニコニコのコメント機能を通じて、推しVTuberと一体感のある映画体験をお楽しみいただけます。

今回、甲斐田晴、本間ひまわりと一緒に観る映画は、『カメラを止めるな！』。

ゾンビ映画の撮影中、突如“本物のゾンビ”が現れたことで現場は大混乱。

ワンカット撮影の斬新な構成と予測不能な展開で、社会現象を巻き起こした大ヒット作品。

驚きの展開を、甲斐田晴＆本間ひまわりと一緒にお楽しみください。

■番組概要

■出演者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1264_1_3b293759d2c4e642d0fedf1d4e2a6531.jpg?v=202603161251 ]甲斐田晴（かいだはる）

皇都でも著名な、「魔」の研究者。屋敷で研究に没頭しており、その姿を知る者は少ない。 切れ者だが怠け者でもあるため、 興味のないことには関わろうとしない。



X：https://x.com/Kaida_Haru

YouTube：https://www.youtube.com/@KaidaHaru

本間ひまわり（ほんまひまわり）

ゲームと猫が大好きな高校2年生。最近友達が欲しくて配信をはじめた。 普段は明るくて少し天然だが、ゲームをすると…!? なぜかいつも頭にひまわりを付けていて、嫌な事があるとひまわりで花占いを始める。

X：https://x.com/honmahimawari

YouTube：https://www.youtube.com/@HonmaHimawari

■視聴する映画作品

『カメラを止めるな！』

「37分ワンシーンワンカットのゾンビサバイバル映画」を撮った人々の姿を描く。

とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟でゾンビ映画の撮影をしていたが、そこへ本物のゾンビが襲来。ディレクターの日暮は大喜びで撮影を続けるが、撮影隊の面々は次々とゾンビ化していき……。

■「VTuberのあそびば～ニコニコVパーク～」とは

様々なVTuberの番組やイベント企画をお届けするニコニコ公式チャンネルです。VTuberとニコニコユーザーが自由に楽しく遊べる“みんなのあそびば”となる企画を発信しています。

チャンネルページ：https://ch.nicovideo.jp/niconico-Vtuber

公式X：https://x.com/nicovtuber_PR