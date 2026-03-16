健康経営における実食セミナー付き食施策プログラムを開始

株式会社Smile meal

株式会社Smile meal（本社：東京都千代田区、代表取締役：渥美 まゆ美）は、健康経営支援の新たな取り組みとして、実際に食事を体験しながら学ぶ「実食セミナー付き食施策プログラム」の提供を開始いたしました。

健康経営における食事・栄養セミナーは多くの企業で導入されていますが、「講義だけでは行動変容につながりにくい」という課題も指摘されています。そこでSmile mealでは、“聞くだけではなく、食べて学ぶ”体験型の食施策プログラムを提供します。

■ 食べながら学ぶ「実食型健康セミナー」

本プログラムでは、管理栄養士による食事セミナーと実際の食事体験を組み合わせた形式で実施します。

参加者は、栄養バランスを考えて設計されたお弁当を実際に食べながら、

・栄養バランスの整え方

・健康的な食事の組み立て方

・日常の食事選びのポイント

などを学びます。

五感を使って体験することで理解が深まり、「どのような食事が体に良いのか」を実感しながら学べるのが特徴です。

■ ランチ時間を活用し、参加しやすい健康施策

本プログラムは、企業のランチ時間を活用して実施できるため、参加ハードルが低い点も特徴です。

健康セミナーは参加者が集まりにくいという課題もありますが、実食型セミナーでは「食べながら学べる」という体験要素があるため、従業員の関心も高く、これまで実施した企業からも好評をいただいています。

忙しいビジネスパーソンでも無理なく参加でき、健康施策を楽しく学べるプログラムです。

■ 管理栄養士監修のお弁当を提供

セミナーで提供するお弁当は、Smile mealの業務用キッチンにて管理栄養士監修のもと製造しています。

栄養バランスだけでなく、味や満足感にも配慮し、「健康的でありながら美味しい食事」を体験できる内容となっています。

・提供数：1回あたり30食～

・提供エリア：東京都内限定

また、東京都以外の企業様には、Smile meal監修の冷凍弁当を活用したプログラムの提供も可能です。

栄養バランスを考慮したウェルネス弁当(株)Smile meal - 業務用キッチン(キッチンスタジオmeal) -

■ 食施策を「体験型プログラム」に

食施策は、単に知識を伝えるだけではなく、「体験」を通して理解を深めることが重要です。

Smile mealでは、実食型セミナーを通じて

・健康的な食事の理解促進

・従業員の食習慣改善

・健康経営施策の参加率向上

など、企業の健康経営を実践的にサポートします。

健康経営における食施策や、実食型セミナーの導入をご検討の企業担当者様は、ぜひ株式会社Smile mealまでお問い合わせください。

■株式会社Smile mealについて

株式会社Smile mealは、「食を通して、おいしさと笑顔と健康を創り、社会に貢献する」をミッションに掲げる、管理栄養士を中心とした食のプロフェッショナルチームです。

健康を軸としたレシピ開発・商品開発・ケータリング事業を主軸に、料理撮影や動画制作までをワンストップで提供。また、食を切り口とした健康経営支援サービスを展開し、健康経営コンサルティング、食事・栄養セミナー、健康測定会、栄養相談会、料理教室などを実施しています。

従業員のウェルビーイング向上および生産性向上に寄与する、実効性の高い食施策の実装を支援しています。

■会社概要

企業名：株式会社Smile meal

所在地：東京都千代田区神田三崎町2-1-17 MC水道橋ビル3階

代表：代表取締役 渥美 まゆ美

設立：2016年11月

事業内容

・健康経営支援（食を活用した健康経営コンサルティング、健康セミナー、健康機器測定会・栄養相談会、料理教室等）

・レシピ開発、商品開発

・料理撮影、動画制作

・弁当・ケータリング事業

・スタジオレンタル など

URL：https://www.smile-meal.com/

■お問い合わせ先

Mail：kenkou@smile-meal.com

担当：坂本 ひかる（管理栄養士／健康経営エキスパートアドバイザー）