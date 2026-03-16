ハウスダストプロデュースのカラコンブランド『Dustity(ダスティティー)』がドン・キホーテで導入決定！

株式会社T-Garden

株式会社T-Garden（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本慎哉）と株式会社ホテラバ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田英幸)は、ハウスダストプロデュースのカラコンブランド『Dustity (ダスティティー)』を2026年3月23日（月）よりドン・キホーテにて順次取り扱いを開始いたします。

◆ブランドコンセプト

Dust＋Identity（アイデンティティー）

「コンプレックスは武器になる。」

全てに悩んだあの頃があるから

とことん欲張りに、貪欲に。

一瞬のときめきは、永遠の自信になる。

極太フチの“水光固定（ハイライトキープ）”

レンズの回転を抑える軸固定技術を採用。

装着後しばらくするとレンズの水光部分が真下の位置に留まり回らずキープされます。

※狂愛ブラウン・欲望グレーのみ

＼水光部分が回りにくい!!／

「ハイライトキープレンズ」とは？

ハイライトキープレンズはレンズの一部に厚みをつけることで、重みのある側が自然と下にくるように設計されています。

これにより、レンズが自動的に安定した位置に収まり、装用中もズレにくい構造になっています。

※装用中のまばたき等による微細な動きを完全に抑制するものではありません。

※レンズの装用感や固定にかかる時間は個人差があります。

（不具合対応の対象外になります）

◆レンズラインナップ(全4色)

ー水光固定ラインナップー

✞ 狂愛ブラウン ✞

甘く麻痺させ狂わせる―

この瞳は“狂愛”に染まるいびつな愛。

【DIA14.5mm / GDIA14.0mm / BC 8.7mm / 含水率58.0％】

✞ 欲望グレー ✞

欲しいと願った静かな夜―

“欲望”に囚われた本能が今、あふれ出す。

【DIA14.5mm / GDIA14.0mm / BC 8.7mm / 含水率58.0％】

ーDIA15.0mmラインナップー

✞ 依存ピンク ✞

出逢ってしまった瞬間-

映し出すのは"依存"に染まった執着の色。

【DIA15.0mm / GDIA14.5mm / BC 8.6mm / 含水率58.0％】

✞ 煩悩ブルー ✞

理性をほどいて、堕ちるー

この想いは"煩悩"の闇に溶け込んでいく。

【DIA15.0mm / GDIA14.5mm / BC 8.6mm / 含水率58.0％】



◆プロデューサー

~ハウスダスト~

茨城県出身。

YouTubeやTikTokを中心に活動し、絵を描くことが好きというセンスを活かしたメイクが話題に。SNSの総フォロワー数は300万人を超え、ジャンルを問わず多彩なメイク動画や垢抜け術を発信している。

個性的で洗練されたテクニックが注目を集め、SNS全体で影響力を拡大中。

さらに、Z世代向けイベントへの出演など、美容業界での活動の幅も広がっている。

・YouTube

https://www.youtube.com/@tamukun_36

・Instagram

https://www.instagram.com/tamukun_36/

・TikTok

https://www.tiktok.com/@tamukun_36

・X

https://x.com/tamukun_36

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

◆商品概要

〈1day〉

狂愛ブラウン/欲望グレー/依存ピンク/煩悩ブルー

入数 ：1箱10枚入り

価格 ：1,760円（税込み）

カラー ：全4色

レンズ ：狂愛ブラウン・欲望グレー

DIA14.5mm / GDIA 14.0mm / BC 8.7mm / 含水率58.0％

依存ピンク・煩悩ブルー

DIA15.0mm / GDIA 14.5mm / BC 8.6mm / 含水率58.0％

使用期間 ：終日装用、1日交換

度数 ：±0.00、-0.75D~-5.00D(0.25step)

-5.50~-8.00D(0.50step)

承認番号 ：22800BZI00037A01

■取扱店舗 / 発売日

▼オフライン店舗

・全国のドン・キホーテ（2026年3月23日（月）より順次発売開始 ※一部店舗を除く）

・ホテラバ 渋谷109店（好評発売中）

・ホテラバ 福岡PARCO店（好評発売中）

▼オンライン店舗

公式通販サイト「ホテラバ（HOTEL LOVERS）」（好評発売中）

https://hotellovers.jp/hlcateb1ds0001

■販売元

販売元：株式会社T-Garden

企 画：株式会社ホテラバ

東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F

■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について

https://hotellovers.jp/

通称「ホテラバ」として会員数150万人、公式LINEお友だち134万人を超える日本最大級のカラコン通販サイト。

SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知率で1位を獲るなど、日本有数のカラコンショップとなっております。

■お客様お問い合わせ先

株式会社T-Gardenカスタマーセンター

TEL:0120-1123-04（平日10:00-19:00）