小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」より、セカンドライン「Essentia by Her lip to」がローンチ。

株式会社heart relation

株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、 代表取締役CCO：小嶋陽菜）が展開するレディースアパレルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」は、新たなコレクションライン「Essentia by Her lip to（エッセンシアバイハーリップトゥ）」を2026年3月21日（土）より公式オンラインストアにて発売開始いたします。

"Essentia by Her lip to"

都会的で品のある、ミニマルでベーシックなアイテムを軸に構築したコレクション。

洗練された大人のデイリー・ワードローブは、長く着続けられるデザインと選び抜かれた素材で表現。

オフィスからプライベートまで、シーンレスに繰り返し選びたくなるアイテムが揃います。

小嶋陽菜率いるクリエイティブチームに加え、Her lip to PRESS MARINAも制作に参画。

“Essentia by Her lip to”のクリーンなラインは、現代的でありながら凛としたスタイルを提案します。

LOOK

タイデザインが顔まわりを華やかに引き立て、オンオフ問わず活躍するブラウス。

一枚としてもジャケットのインナーとしても映える、タイムレスな一着。

華奢見えも叶えるバミューダパンツと合わせ、ヘルシーで洗練された大人スタイルに。

イージーケアの速乾性素材を使用。

■Long Tie Slit Blouse

color：off white/light gray

size：S/M

price：\14,000

■Tucked Twill Bermuda Shorts

color：beige/ecru/dark navy

size：S/M

price：\16,500

軽やかにスタイルアップが叶う、大人のためのポロニットワンピース。

交差柄と変則リブを組み合わせることで奥行きのある立体的な編地を表現。

接触冷感素材を使用し、ひんやりとしたタッチに仕上げました。

ぱっと目を惹くマリンブルーカラーを含んだSSらしい3色展開。

■Eyelet Polo Knit Dress

color：marine blue/ecru/navy

size：S/M

price：\21,000

立体感のある編み地でスタイルアップが叶うニットカーディガン。

リブ、タック柄、アイレットを緻密に組み合わせた立体的な編地が特長の一着で、春カラーで構成された5色はどれもスタイリングの差し色にぴったり。

ひんやりとした接触冷感素材を採用した、トップスにも羽織にもマルチに活躍するアイテムです。

■Eyelet Knit Cardigan

color：mint/yellow/off white/sax/navy

size：F

price：\13,000

■Asymmetric Tiered Skirt

color：off white/beige

size：S/M

price：\18,000

ドラマティックなボリューム感が存在感を放つフレアドレス。

バストラインには繊細なギャザーを寄せたカシュクール仕様を施し、自然な立体感と女性らしさを演出。

光によって表情が変わるエクリュカラーが魅力の一着。

■Gathered Sleeve Dress

color：ecru/black

size：S/M

price：\23,000

これからの季節に着たくなるツイード風ニットセット。

4種の糸を交編し、ジャカード組織で表現したツイード調の編地で奥行きと立体感を演出。

ニットドレスはスクエアネックとIラインで女性らしく、スタイルアップが叶う一着。

■Spring Tweed Dress Set

color：petale/navy

size：S/M

price：\26,000

特集記事はこちら(https://herlipto.jp/blogs/her-edits/essentia-by-her-lip-to)

＜Essentia by Her lip to 取扱店舗＞

2026年3月20日（金）～

House of Herme/ジェイアール名古屋タカシマヤ店/ルミネ新宿ルミネ2店にて先行発売

2026年3月21日（土）19:00 ～

Her lip to 公式オンラインストアにて発売

■Her lip to（ハーリップトゥ）とは

「今着たい服」

日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。

生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。

"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation 創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト：https://www.herlipto.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter：https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@herlipto

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093

Her lip to BEAUTY

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/

ROSIER by Her lip to

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/

House of Herme

公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

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メールアドレス：press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/



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