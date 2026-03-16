英会話スクール『Lumiere（ルミエール）』がバレエと英語を融合した新教育モデルを浜松町で開始。

株式会社ルフレ

神奈川県内にて子供向け英会話スクール「Reflet（ルフレ）」および「Lumiere（ルミエール）」を運営する株式会社ルフレ（代表取締役：工藤 雅弘、所在地：神奈川県鎌倉市）は、株式会社LaBALL（代表取締役：岡脇柚太加、所在地：東京都港区）と提携し、バレエと英語を融合した新しい教育モデルサービスを開始いたします。





この提携により提供されるサービスでは、バレエレッスン後にそのまま英会話レッスンを受講することが可能です。これにより、移動の手間を省き、効率的に複数の習い事を受けることができます。

近年、共働き家庭が増加している中で、習い事の送迎問題や放課後の過ごし方に対する多様なニーズが高まっています。また、港区は多くの外国人が居住する国際都市であり、国際的な教育環境に対する関心も大変高くなっています。



本サービスは、水曜日と金曜日のクラスからスタートし、今後順次展開を予定しております。

バレエと英語を組み合わせた教育プログラムの拡充や国際文化教育イベントの開催を通じて、芸術教育と国際教育を融合した新しい教育環境を提供することを目指します。

■サービスの特徴

1. 同一施設内での受講

バレエレッスン終了後、そのまま英会話レッスンに参加できるため、移動時間が不要で効率的です。



2. 芸術教育×語学教育

バレエを通じて育まれる姿勢や表現力、集中力と、英語を通じて培われるコミュニケーション能力や国際感覚を同時に発展させる環境を提供します。



3. 長時間のお預かりが可能

複数のレッスンを同一施設内で受講できるため、安心してお子さまをお預けいただけます。



4. 送迎負担の軽減

習い事が一つの施設で完結するため、移動時間や送迎の手間を大幅に削減できます。

＜プログラム概要＞

・2歳～5歳クラス

15:30～16:20 バレエ

16:30～17:30 英語

約2時間の連続プログラムとして受講可能。

・6歳～8歳クラス

16:30～17:30 バレエ

17:40～19:10 英語

約2時間40分の連続プログラムとして受講可能。

URL：https://zdaofuxv.gensparkspace.com/

■みなとシティバレエスクールについて

運営会社：株式会社LaBALL

所在地：東京都港区

事業内容：バレエ教育事業 / バレエ団運営 / 文化教育事業

URL：https://laball.jp

■英会話スクールLumiere(ルミエール)について

世界で輝く知性を育む、All Englishのこども英語スクールです。

ハイレベルな仲間と学べる選抜制で、講師が生徒の表情や理解度を直接確認しながら丁寧にフォローします。科学的な学習メソッドと実践的なアウトプット機会により、さらなる高みを目指す学習者に応えるプログラムを提供しています。

URL：https://lumiere-english.com/kitayamata/shop/

■Refletについて

少人数クラスと固定担任制で、日本語を話せる外国人講師が丁寧に見守りながら、お子さまの個性と成長に寄り添う英会話スクールです。「英語を学ぶ」から「英語で遊ぶ」をコンセプトに、ただ英語を覚えるだけではなく「使える英語」を身につけることを目指しています。



そのために、TBL（タスクベース学習）とCLIL（内容言語統合型学習）の海外で最先端のカリキュラムを導入し、生徒が主体的に学び、実際の場面で役立つスキルを養うプログラムを提供しています。

公式サイト：https://reflet.site/

公式LINE：https://lin.ee/l7WebG5

■株式会社ルフレについて

商号：株式会社ルフレ

代表者：代表取締役 工藤 雅弘

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-11-3F

設立：2022年12月

事業内容 ：子供向け英会話スクールの運営

URL：https://reflet.site/