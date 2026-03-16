みっふぃーおやつ堂 4周年記念 ノベルティキャンペーン開催！

株式会社 寺子屋

お土産の販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン（東京都港区 代表取締役 鐵田昭吾）とのライセンス契約に基づき、「ミッフィー× おやつ時間」をテーマにしたコンセプトショップ「みっふぃーおやつ堂」を運営しております。

おかげさまで「みっふぃーおやつ堂」は、2026 年3 月30 日( 月) に開店4 周年を迎えます！

これを記念して今回は特別なノベルティをご準備いたしました。

■おやつ堂限定 4周年記念 A5和紙ファイル

さらっと軽くて、ふんわり丈夫。

和紙のナチュラルな表情がかわいい、A5 サイズのファイルです。

おやつ堂らしさを詰め込んだ4 周年ノベルティは、裏面にもみどころポイントが。

なんと「4」の文字には、おやつ堂各店のモチーフとなっている動物があしらわれております。

お買い物の記念としてはもちろん、日々の暮らしの中でもお楽しみくださいね。

ぜひぜひお近くのおやつ堂へ遊びにお越しくださいませ！

配布日： 2026年 3月30日(月) ～なくなり次第終了

配布条件：4,000 円( 税込) 以上のお買い上げのお客様に一つプレゼント。当日レシート合算可能。

＜配布対象店舗＞

●京都祇園 みっふぃーおやつ堂

●飛騨高山 みっふぃーおやつ堂

●太宰府 みっふぃーおやつ堂( はなれ含む)

●伊勢 みっふぃーおやつ堂

●鎌倉 みっふぃーおやつ堂

●小樽 みっふぃーおやつ堂（MIFFY PORT TOWN 店内）

みっふぃーおやつ堂って？

2022 年にオープンした京都祇園店をはじめ、日本国内に現在6 店舗をかまえる、ミッフィーと過ごすおやつの専門店です。

店内には見て楽しい・食べておいしい「おやつ」のほか、コレクションにぴったりなぬいぐるみ・マスコット、日本のお土産ならではのちりめん和雑貨なども企画・販売しております。

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▼参考：ミッフィー

ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公です。１９５５年にオランダで初めての絵

本が刊行され、日本では１９６４年に「ちいさなうさこちゃん」（福音館書店刊）が出版されました。以来、半世紀にわたり世代を超えて親しまれています。正直で純真で

勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。

▼関連URL：

ミッフィーポートタウン公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/town/

みっふぃーきっちん公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/

みっふぃーおやつ堂公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/oyatsudo/

X（旧Twitter ページ ）https://twitter.com/Miffy_kitchen

Instagram アカウント https://www.instagram.com/miffy_kitchen/

みっふぃーきっちん ONLINE STORE https://miffykitchenbakery.stores.jp/

日本のミッフィー情報サイト https://www.dickbruna.jp/

Facebook ページ https://www.facebook.com/miffyjapan/

X（旧Twitter ページ）https://twitter.com/miffy_japan

Instagram アカウント https://www.instagram.com/miffy_jp/

■掲載原稿確認のお願い

ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますので、ご連絡をお願い致します。

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内155 店舗の直営店を通じ、年間約

1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7 番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980 年11 月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工

など

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS 等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀

電話：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp

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