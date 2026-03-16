みっふぃーおやつ堂 4周年記念 ノベルティキャンペーン開催！
お土産の販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、株式会社ディック・ブルーナ・ジャパン（東京都港区 代表取締役 鐵田昭吾）とのライセンス契約に基づき、「ミッフィー× おやつ時間」をテーマにしたコンセプトショップ「みっふぃーおやつ堂」を運営しております。
おかげさまで「みっふぃーおやつ堂」は、2026 年3 月30 日( 月) に開店4 周年を迎えます！
これを記念して今回は特別なノベルティをご準備いたしました。
■おやつ堂限定 4周年記念 A5和紙ファイル
さらっと軽くて、ふんわり丈夫。
和紙のナチュラルな表情がかわいい、A5 サイズのファイルです。
おやつ堂らしさを詰め込んだ4 周年ノベルティは、裏面にもみどころポイントが。
なんと「4」の文字には、おやつ堂各店のモチーフとなっている動物があしらわれております。
お買い物の記念としてはもちろん、日々の暮らしの中でもお楽しみくださいね。
ぜひぜひお近くのおやつ堂へ遊びにお越しくださいませ！
配布日： 2026年 3月30日(月) ～なくなり次第終了
配布条件：4,000 円( 税込) 以上のお買い上げのお客様に一つプレゼント。当日レシート合算可能。
＜配布対象店舗＞
●京都祇園 みっふぃーおやつ堂
●飛騨高山 みっふぃーおやつ堂
●太宰府 みっふぃーおやつ堂( はなれ含む)
●伊勢 みっふぃーおやつ堂
●鎌倉 みっふぃーおやつ堂
●小樽 みっふぃーおやつ堂（MIFFY PORT TOWN 店内）
みっふぃーおやつ堂って？
2022 年にオープンした京都祇園店をはじめ、日本国内に現在6 店舗をかまえる、ミッフィーと過ごすおやつの専門店です。
店内には見て楽しい・食べておいしい「おやつ」のほか、コレクションにぴったりなぬいぐるみ・マスコット、日本のお土産ならではのちりめん和雑貨なども企画・販売しております。
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▼参考：ミッフィー
ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公です。１９５５年にオランダで初めての絵
本が刊行され、日本では１９６４年に「ちいさなうさこちゃん」（福音館書店刊）が出版されました。以来、半世紀にわたり世代を超えて親しまれています。正直で純真で
勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やおともだちが繰り広げるあたたかい物語は、世界中の人々に愛され続けています。
▼関連URL：
ミッフィーポートタウン公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/town/
みっふぃーきっちん公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/
みっふぃーおやつ堂公式サイト https://miffykitchenbakery.jp/oyatsudo/
X（旧Twitter ページ ）https://twitter.com/Miffy_kitchen
Instagram アカウント https://www.instagram.com/miffy_kitchen/
みっふぃーきっちん ONLINE STORE https://miffykitchenbakery.stores.jp/
日本のミッフィー情報サイト https://www.dickbruna.jp/
Facebook ページ https://www.facebook.com/miffyjapan/
X（旧Twitter ページ）https://twitter.com/miffy_japan
Instagram アカウント https://www.instagram.com/miffy_jp/
■掲載原稿確認のお願い
ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますので、ご連絡をお願い致します。
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●株式会社寺子屋について
観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。
他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内155 店舗の直営店を通じ、年間約
1,000 万人のお客様にご利用いただいております。
株式会社 寺子屋
本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7 番地
代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）
設立：1980 年11 月
電話番号：075-325-3535（代表）
URL：http://www.telacoya.co.jp
事業内容：
・コンセプトショップの運営
・オリジナル商品の企画・製造販売
・菓子製造販売
・通信販売
・店舗内装設計施工
など
【一般の方向けのお問い合わせ先】
企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室
担当者名：高井敏弥
TEL：0120-975-316
Email：info@telacoya.co.jp
※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS 等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀
電話：075-325-3535
FAX：075-325-3525
Email：y-morita@telacoya.co.jp
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