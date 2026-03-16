＜Charmant Sac（シャルマントサック）＞と宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」の初コラボレーショングッズ発売！

株式会社Wisteria Kyoto(C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツ

フランスMALHIA・KENT（マリア・ケント）社や、イギリスLINTON（リントン）社などのツイード生地を使用し、日本で縫製・生産をするバッグブランド＜Charmant Sac（シャルマントサック）＞（株式会社Wisteria Kyoto 本社：京都府京都市中京区）は、宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（株式会社宝塚クリエイティブアーツ 本社：兵庫県宝塚市）との初のコラボレーショングッズを2026年3月26日（木）に発売いたします。

今回のコラボレーションでは、宝塚歌劇の華やかな舞台衣装をイメージさせるパールやスパンコールをあしらったホワイトのツイード生地と、宝塚らしい“すみれの花”をイメージした優雅なパープルツイード生地の2種を展開。トートバッグ、巾着バッグ、フラットポーチの各3アイテムをラインアップしました。

バッグ2型には、宝塚歌劇ならではの男役型スペシャルチャームが付属し、よりタカラヅカ感を添えます。巾着バッグは、紐の使い方によって、様々な持ち方が出来ます。また、トートバッグは観劇の際にパンフレットを入れることが出来るサイズ感に設定しました。観劇時だけでなく、その他のオケージョンシーンや普段のコーディネートの上品なアクセントとして幅広いシーンで、活躍する特別なコレクションをぜひお楽しみください。

▪️ 商品情報

トートバッグ（ホワイト） \28,000（税込）

巾着バッグ（ホワイト） \28,000（税込）

トートバッグ（パープル） \26,000（税込）

巾着バッグ（パープル） \26,000（税込）

フラットポーチ（ホワイト／パープル） 各 \8,000（税込）

▪️ 発売日

2026年3月26日（木）

▪️販売場所

キャトルレーヴ各店

宝塚店（〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-1-57 宝塚大劇場内)

TEL：0797-85-6740

東京店（〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3階）

TEL：03-3503-8289

梅田店（〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル29階）

TEL：06-6315-6757

キャトルレーヴ オンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/

※Charmant Sac（シャルマントサック）での販売はございません。

(C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツ

トートバッグ（ホワイト） \28,000（税込）／サイズ約Ｗ30×Ｈ40cm

巾着バッグ（ホワイト） \28,000（税込）／サイズ約Ｗ31×H29cm

フラットポーチ（ホワイト）\8,000（税込）／サイズ約Ｗ20×Ｈ12cm

(C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツ

トートバッグ（パープル） \26,000（税込）／サイズ約Ｗ30×Ｈ40cm

巾着バッグ（パープル） \26,000（税込）／サイズ約Ｗ31×H29cm

フラットポーチ（パープル）\8,000（税込）／サイズ約Ｗ20×Ｈ12cm

ホワイトカラーのバッグにつく男役型スペシャルチャーム (C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツパープルカラーのバッグにつく男役型スペシャルチャーム (C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツ

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C)宝塚歌劇 (C)宝塚クリエイティブアーツ

■お客様のお問い合わせ先

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：０７９７-８３-６０００ (１０：００～１８：００／月曜休)

■Charmant Sac（シャルマントサック）

2017年に「遊び心ある大人の女性」をコンセプトに誕生したバッグブランド。世界のトップクラスのメゾンが使用するフランスMALHIA・KENT（マリア・ケント）社や、イギリスLINTON（リントン）社などのツイード生地を使用、丁寧な国内縫製に拘り、高品質と高感度をテーマにリアルクロージングに合うデザインを提案しています。

自社オンラインショップを中心に販売するほか、日本全国の百貨店での定期的なポップアップショップを開催。また、昨年からシンガポール伊勢丹スコッツ店に常設されています。

さまざまなアパレルブランドや光文社『VERY』『STORY』、ハースト婦人画報社『婦人画報』などの雑誌、＜サンリオ＞、＜ファミリア＞、＜PEANUTS(TM)️＞などとのコラボレーション商品を多数製作しています。

ブランド公式サイト： https://www.charmantsac.com

ブランド公式インスタグラム： https://www.instagram.com/charmant_sac/