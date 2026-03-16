『and ST』がポイント相互交換サービスを開始！第一弾として『JALマイレージバンク』と連携

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也）は、ユーザーの利便性向上とポイント活用の最大化を目指し、公式WEBストア「and ST」では初となるポイント交換サービスを開始いたします。記念すべき第一弾のパートナーとして、日本航空株式会社（以下 JAL）の「JALマイレージバンク（以下 JMB）」との連携をスタートします。

今回の連携により、and STでのお買い物で貯めたポイントをJALのマイルへ、また日常やフライトで貯めたマイルをand STポイントへと相互に交換することが可能になります。and STのお買い物で貯めたポイントを「空の旅」へ、また旅行や出張で貯めたマイルを「お気に入りや新作のファッションアイテム」へ。ファッションと旅がシームレスに入れ替わる、新しいライフスタイルを循環させることが可能になります。

株式会社アンドエスティは、「たまったマイルでおしゃれを楽しみたい」「日常の買い物で次の旅行を賢く叶えたい」というお客さま一人ひとりの想いに寄り添い、今後もファッションの枠を超えた、サービスの拡充に努めてまいります。

◼️and STポイント・JALマイレージバンク相互交換概要

「and ST ポイント」と「JALのマイル」を指定のレートで相互交換が可能になります。

サービス提供開始日：2026年3月16日（月）

対象ユーザー：and ST会員かつ、JMB会員の方

【and STポイント交換サービス 特設サイト】

https://www.dot-st.com/concept/?dispNo=013919(https://www.dot-st.com/concept/?dispNo=013919)

【JALマイレージバンク 特設サイト】

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/partner/andst/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/partner/andst/)

◼️交換レートと手続き期間

【「and STポイント」から「JALのマイル」に交換】

・1000ポイント→500マイルに交換

・1000ポイント単位で交換可能

・1日につき1回、1000ポイントまで交換可能

・申請から3週間以内でマイル積算（※状況によりお時間をいただく場合がございます）

【「JALのマイル」から「and STポイント」に交換】

・3000マイル→1500ポイントに交換

・3000マイル単位で交換可能

・申請から「and STポイント交換コード」送付まで1週間以内

※JALより送付の「and STポイント交換コード」をand STマイページで入力すると、ポイントが反映されます。

◼️ご利用方法

【「and STポイント」から「JALのマイル」に交換】

1.「and ST」のマイページ内の「ポイント交換サービス」を選択

2.and STポイント→JALのマイルへ交換・使用ポイント数を選択

3.JALマイレージバンクにログイン

4.会員ログイン完了後、ポイント交換受付画面に戻ります。and STポイントが引き落とされ、申請完了。

【「JALのマイル」から「and STポイント」に交換】

1.JALマイレージバンク特設サイト内にアクセスし、申し込みボタンを押下。

2.JALマイレージバンクにログインし、申込内容をご確認の上、お手続きください。

3.JALより「and STポイント交換コード」をメールにて送付（お申し込みから1週間以内）

4.ポイント交換コードをand STのマイページ内にて登録・ポイント反映

※and STポイントの減算については、通常5分以内に反映されます。システムの状況によっては前後する場合がございます。反映されるまで、ポイントを利用しての購買は控えて頂くようお願いします。

※and STポイントの付与は即時反映されますが、混雑状況により最大30分程度かかる場合がございます。

※and STポイントの増減状況はマイページ内のポイント履歴にてご確認いただけます。

※and STポイント交換コードには有効期限があります。JALより送付されるメールに記載されておりますのでご確認ください。

※交換対象のand STポイントは「通常ポイント」です。

※JALのマイルから交換したand STポイントの有効期限は、ポイント交換コードの登録完了日を起算日として100日です。

※サービス概要は2026年3月16日時点の内容になります。最新情報や詳細、注意事項等は特設サイトをご覧ください。

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などをはじめとするグループブランドに加え、多彩な外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案するアンドエスティHDグループのWEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也)は、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」を運営しています。 私たちは、ファッション・テクノロジー・コミュニティを掛け合わせ、「買い場」から「遊び場」への進化と、買い物そのものを熱狂的な体験へと変える「リテールテイメント」の実現を目指しています。 自社・他社の枠を超えたパートナーシップを軸に、ECのみならず様々なソリューションをオープンに提供することで、誰もがそれぞれのライフスタイルを楽しみ、繋がることができるエンタメ性の高い共創コミュニティを創出していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/



