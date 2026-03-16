日本直販、元乃木坂46・渡辺みり愛さんの新ラジオ番組『寄り道じかん』を4月4日より開始 ――プロセスエコノミー型の商品開発を展開

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸にした“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、新ラジオ番組『日本直販presents 渡辺みり愛の寄り道じかん』を2026年4月4日より開始します。放送はinterfmおよびLOVE FMで予定しており、元乃木坂46の渡辺みり愛さんをパーソナリティに迎え、ペットをテーマにしたトークとリスナー参加企画、さらに番組発のオリジナルペット商品開発を展開します。日本直販は、テレビ・ラジオ・新聞・Web・ソーシャルメディアなど多様な接点を活かしてきた通販の知見を基盤に、完成品だけでなく、商品が生まれるまでの過程そのものを価値に変える「プロセスエコノミー」型の共創企画として本番組を育ててまいります。

■ 番組開始の背景

日本直販が目指すのは、“タレントの好き”を起点にした新しい共創モデル

日本直販は、通販会社として培ってきた商品開発力、販促力、顧客接点を活かしながら、モノを売るだけではない“総合サービス”への進化を進めています。近年はエンタメ、グローバル、DX・デジタルを軸に、コンテンツ制作やライブコマース、イベント連動施策なども展開しており、本企画もその延長線上にあります。

今回の取り組むのは、タレント／インフルエンサー本人の「好き」を起点に、ファンやリスナーと一緒にコンテンツと商品を育てていくプロセスエコノミー型の企画です。その最初のパートナーとして、動物への愛情が深い渡辺みり愛さんとともに、ペットをテーマにした新番組を立ち上げます。

■ 番組概要

番組名は『日本直販presents 渡辺みり愛の寄り道じかん』。2026年4月4日から放送開始予定で、2クール、9月末までの展開を予定しています。放送は週1回・月4回を基本とし、interfmとLOVE FMでお届けします。

番組では毎週、ペットに関するひとつのテーマを設け、「うちの子」のエピソードをリスナーから募集します。渡辺みり愛さんが自身の言葉で寄り添いながら紹介していくことで、ペットを愛する人たちがゆるやかにつながる場を目指します。

番組公式SNS：@yorimichi_jikan

・LOVE FM（土）22:30～23:00

初回放送は4月4日

・interfm（火）24:00～24:30

初回放送は4月7日

■ 2つポイント

１.「ラジオ × SNS × 商品開発」で実現する“プロセスエコノミー”

本企画の特徴は、オリジナル商品を最初から完成形で出すのではなく、ラジオとSNSを通じて、リスナーの声を取り入れながら商品開発の過程そのものをコンテンツ化する点にあります。

国内初「雑穀米メーカー」であり、かつ25年以上続くペットフード「アニマル・ワン」を手掛けるベストアメニティ株式会社と協業しながら、渡辺みり愛さんの「ペット関連のオリジナル商品開発」を決定。

番組内でアイデアや検討過程を共有しながら、リスナーの感想や意見を吸い上げて開発を進めます。完成品だけでなく、「どんな想いから生まれるのか」「どんな声で形が変わっていくのか」という過程そのものを価値に変える、プロセスエコノミー型の商品開発に挑戦します。リスナー参加型でブラッシュアップを重ね、2026年9月頃を目処に販売を開始し、番組内でも紹介していく計画です。

２. ラジオ番組内のリスナー参加企画

番組では、毎週ペットにまつわるテーマを設けて、リスナーからエピソードを募集します。たとえば「うちの子の癖」「忘れられない出来事」「つい写真を撮ってしまう瞬間」など、愛情や日常が伝わるテーマを想定しています。

日本直販は、この参加企画を単なる投稿募集で終わらせず、リスナーの声がコンテンツになり、やがて商品にもつながっていく循環を育てたいと考えています。番組を聴く、投稿する、SNSで反応する、商品づくりに関わる。そうした循環を通じて、リスナーとブランドの関係を深めていきます。

■ プロフィール

渡辺みり愛

東京都出身 1999年11月1日生まれ O型

乃木坂46の元メンバーで、現在は舞台、朗読劇、映像作品などを中心に幅広く活動。所属はアリゲーター株式会社（クロコダイル関連会社）。

SNS

X：watanabe_miria

Instagram：miria.watanabe_official

YouTube：ミリアって言うらしいよ

（https://www.youtube.com/@miria.watanabe）

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp