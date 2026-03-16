【バカラ】新作「まねき猫 宝尽くし」登場 ― 吉祥文様を金彩であしらった新作コレクション

バカラ パシフィック株式会社

バカラで長年愛されてきたクリスタルのまねき猫に、吉祥文様を金彩であしらった新作「まねき猫 宝尽くし」が登場。日本のラッキーモチーフに、古今東西の宝を集めた華やかな意匠を重ね、さらなる福を招く象徴として輝きを放ちます。

まねき猫宝尽くし \132,000 H10.3cm W6.1cm L6.2cm

右手を挙げた猫は金運や幸運を、左手を挙げた猫は人や客、健康を招くとされ、古くから商売繁盛や盛運の縁起物として親しまれてきました。2011年の発売以来、クリスタルの澄んだ輝きとエレガントでやさしいフォルム、そして愛嬌のある表情で愛され続けている、バカラのまねき猫。



新作「まねき猫 宝尽くし」は、打ち出の小槌や小判をはじめ、鶴亀、松、宝珠、宝巻など、古今東西の宝を集めた宝尽くしの吉祥文様を金彩であしらいました。

縁起の象徴をちりばめた華やかな意匠が、さらなる福を招く存在として豊かな輝きをもたらします。

「宝尽くし」とは

「宝尽くし」は、日本の吉祥文様の中でも特に縁起が良いとされる宝物を集めて描いた伝統的な意匠です。着物や帯、陶磁器、和紙など多彩な工芸に用いられ、古くから人々に親しまれてきました。

ひとつひとつのモチーフに意味が込められ、「福を呼ぶ」という日本ならではの感性や、贈り物に託す“相手の幸せを願う心”が息づいています。

時代を超えて愛されるバカラのまねき猫

2011年に誕生したバカラのまねき猫は、クリスタルの澄んだ輝きと愛らしい表情で、世界中で支持され続けているアイコニックなコレクションです。さまざまなカラーやサイズのバリエーションが展開され、福を招く象徴として時代を超えて親しまれています。

まねき猫 クリア \ 33,000まねき猫 レッドオクトゴン \55,000まねき猫 ミッドナイト \79,200バカラとは

1764年の創設以来、バカラはフレンチ・アール・ドゥ・ヴィーヴルの真髄を体現し続けています。比類なきサヴォアフェールを受け継ぎ、常にその時代のエレガンスの代名詞とされてきました。クリスタルに命を吹き込む職人たちの大胆な精神に導かれ、自由で揺るぎない創造性を礎にしています。

ライティング、ホームデコレーション、バーウェア、人々の歓びを演出する作品にいたるまで、グローバルな視点を持ち、新たな表現やカテゴリーを次々と切り拓き、そのクリエイションは、伝統と革新の対話を映し出します。

バカラは革新のビジョンに導かれ、時代を象徴するデザイナーたちとのコラボレーションを重ねてきました。パリ、東京、ニューヨーク、ソウルに至るまで、世界80か国以上でブティックやメゾン、バー、ホテル、レストランを展開し、その輝きを放ち続けています。バカラの魅惑的な世界は、公式ウェブサイト www.baccarat.com(https://www.baccarat.com/ja_jp/)および Instagram公式アカウント@baccarat(https://www.instagram.com/baccarat/) にてご覧いただけます。

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