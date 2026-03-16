ゲームファンが選んだ2025年のベストゲームが決定！ 「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」″Game of the Year″は『SILENT HILL f』！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、ゲームファンの投票により2025年のベストゲームを選出する「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」を実施し、3月14日（土）に生配信した授賞式にて全17部門の受賞作品を発表しました。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」は、ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」が運営する国内最大級のユーザー投票型ゲームアワードです。ゲーム業界の発展に多大な貢献をしたゲーム・人物・制作スタジオなどをゲームファンの投票により選出します。

今回、ゲームファンからもっとも支持された作品に贈られる大賞"Game of the Year"に輝いたのは、『SILENT HILL f』（KONAMI）です。本作は、昭和の日本を舞台に、美しくも残酷な恐怖を描き出した、サイコロジカル・ホラー。日本の美しい情景と、じわじわと迫りくる恐怖が混ざり合う、かつてない没入感。そんなホラーゲームとしての完成度の高さだけでなく、狐面の男の魅力など、各登場人物が話題を呼び、多くの女性ファンから支持を集めたことも印象的でした。

シリーズ伝統の心理的な恐怖を継承しつつ、ホラーゲームの歴史に新たな名を刻んだそのチャレンジ精神などから、2025年を代表する作品として"Game of the Year"に選ばれました。また、同作は"MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）"と"ボイスアクター部門"も受賞しています。

※生配信の模様は以下の視聴ページをご覧ください。

https://www.youtube.com/live/s6qpG4yHRpA

各部門の受賞結果は次の通りです。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」受賞一覧

☆★ Game of the Year ★☆

SILENT HILL f／KONAMI

◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）◆

『SILENT HILL f』開発チーム

◆ シナリオ部門 ◆

HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス

◆ グラフィック部門 ◆

Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

◆ ミュージック部門 ◆

マリオカート ワールド／任天堂

◆ ボイスアクター部門 ◆

加藤小夏（深水雛子）／SILENT HILL f

◆ キャラクター部門 ◆

カラスバ／Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

◆ オンラインゲーム部門 ◆

R.E.P.O.／semiwork

◆ アクション部門 ◆

ドンキーコング バナンザ／任天堂

◆ アクションアドベンチャー部門 ◆

Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

◆ アドベンチャー部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

◆ RPG部門 ◆

Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン

◆ ゲームアプリ部門 ◆

SDガンダム ジージェネレーション エターナル／バンダイナムコエンターテインメント

◆ インディーゲーム部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

◆ ルーキー部門 ◆

HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス

◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆

The Duskbloods／フロム・ソフトウェア

◆ ファミ通・電撃特別賞 ◆

スプリット・フィクション／エレクトロニック・アーツ

空の軌跡 the 1st／日本ファルコム

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」開催概要

◇主催・企画・運営

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会

◇目的

2025年においてユーザーから厚く支持され、かつゲーム業界の発展に多大な貢献をしたと認められる優れたゲーム・人物・制作スタジオ等を、ゲームファンの投票により選ぶことを目的とする。

◇投票期間

2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日）※投票終了

◇投票対象

家庭用ゲーム機・スマートフォン・PCなどハードの種類は問わず、2025年1月1日～2025年12月31日までの間に発売・配信されたもの、ならびに2025年にオンラインサービス中、またはサービスを行っていた全機種のゲーム（一部の部門を除く）。

◇投票・選考方法

投票期間中、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」特設サイト上で（一部の部門はX（Twitter）でも）投票を受付。投票結果をもとに、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会が選定。

＜投票部門一覧＞

◆ Game of the Year ◆

2025年に発売・配信・サービス中のすべてのゲームを対象に、世界観や斬新さ、奥の深さ、ユーザーを引きつける魅力など、総合的にもっとも優れている作品に贈られる賞です。

◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）◆

2025年のゲーム業界においてもっとも活躍し、影響を与え、輝いていたクリエイターや制作スタジオに贈られる賞です。

◆ シナリオ部門 ◆

優れたシナリオでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆ グラフィック部門 ◆

優れたグラフィックでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆ ミュージック部門 ◆

優れたゲーム音楽でゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆ ボイスアクター部門 ◆

ゲームキャラクターのボイスアクター（声優・俳優）のなかで、とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったボイスアクターに贈られる賞です。

◆ キャラクター部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、もっとも活躍したゲームキャラクターに贈られる賞です。人物（主人公・脇役・敵役）、動物などは問いません。

◆ オンラインゲーム部門 ◆

2025年にサービス中のオンラインゲーム（オンライン要素のあるゲームも含む）、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。

◆ アクション部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションゲーム（FPS、TPSを含む）に贈られる賞です。

◆ アクションアドベンチャー部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションアドベンチャーゲームに贈られる賞です。

◆ アドベンチャー部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアドベンチャーゲームに贈られる賞です。

◆ RPG部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったRPG（シミュレーションRPGを含む）に贈られる賞です。

◆ ゲームアプリ部門 ◆

2025年に発売・配信、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームアプリのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。

◆ インディーゲーム部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったインディーゲーム（基準のひとつとしては、小規模開発、低価格ゲーム）に贈られる賞です。

◆ ルーキー部門 ◆

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったルーキーゲーム（シリーズではなく、初めて発売・配信されたオリジナルゲーム）に贈られる賞です。

◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆

2026年に発売・配信が予定されていて、とくにゲームファンに期待されている作品に贈られる賞です。

「ファミ通」について

あらゆるゲーム情報を取り扱う、国内最大級のゲーム情報総合メディア。1986年より刊行しているゲーム総合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイト「ファミ通.com」を展開。そのほか、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン』、「ファミ通TUBE」や「ファミ通ゲーム実況ch」などの動画配信チャンネル、攻略本やビジュアルファンブックなど、ファミ通グループではさまざまなメディアやコンテンツを展開しています。

「ファミ通.com」公式サイト： https://www.famitsu.com/

「ファミ通の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/

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「電撃オンライン」公式サイト： https://dengekionline.com/

「電撃の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/

『電撃PlayStation』公式サイト：https://dengekionline.com/dps

『電撃Nintendo』公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/

KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp