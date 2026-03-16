ゲームファンが選んだ2025年のベストゲームが決定！ 「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」″Game of the Year″は『SILENT HILL f』！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、ゲームファンの投票により2025年のベストゲームを選出する「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」を実施し、3月14日（土）に生配信した授賞式にて全17部門の受賞作品を発表しました。






「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」は、ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」が運営する国内最大級のユーザー投票型ゲームアワードです。ゲーム業界の発展に多大な貢献をしたゲーム・人物・制作スタジオなどをゲームファンの投票により選出します。



今回、ゲームファンからもっとも支持された作品に贈られる大賞"Game of the Year"に輝いたのは、『SILENT HILL f』（KONAMI）です。本作は、昭和の日本を舞台に、美しくも残酷な恐怖を描き出した、サイコロジカル・ホラー。日本の美しい情景と、じわじわと迫りくる恐怖が混ざり合う、かつてない没入感。そんなホラーゲームとしての完成度の高さだけでなく、狐面の男の魅力など、各登場人物が話題を呼び、多くの女性ファンから支持を集めたことも印象的でした。



シリーズ伝統の心理的な恐怖を継承しつつ、ホラーゲームの歴史に新たな名を刻んだそのチャレンジ精神などから、2025年を代表する作品として"Game of the Year"に選ばれました。また、同作は"MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）"と"ボイスアクター部門"も受賞しています。



※生配信の模様は以下の視聴ページをご覧ください。


https://www.youtube.com/live/s6qpG4yHRpA



各部門の受賞結果は次の通りです。


「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」受賞一覧

☆★ Game of the Year ★☆


SILENT HILL f／KONAMI



◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）◆


『SILENT HILL f』開発チーム



◆ シナリオ部門 ◆


HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス



◆ グラフィック部門 ◆


Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント



◆ ミュージック部門 ◆


マリオカート ワールド／任天堂



◆ ボイスアクター部門 ◆


加藤小夏（深水雛子）／SILENT HILL f



◆ キャラクター部門 ◆


カラスバ／Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）



◆ オンラインゲーム部門 ◆


R.E.P.O.／semiwork



◆ アクション部門 ◆


ドンキーコング バナンザ／任天堂



◆ アクションアドベンチャー部門 ◆


Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント



◆ アドベンチャー部門 ◆


都市伝説解体センター／集英社ゲームズ



◆ RPG部門 ◆


Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン



◆ ゲームアプリ部門 ◆


SDガンダム ジージェネレーション エターナル／バンダイナムコエンターテインメント



◆ インディーゲーム部門 ◆


都市伝説解体センター／集英社ゲームズ



◆ ルーキー部門 ◆


HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス



◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆


The Duskbloods／フロム・ソフトウェア



◆ ファミ通・電撃特別賞 ◆


スプリット・フィクション／エレクトロニック・アーツ


空の軌跡 the 1st／日本ファルコム



「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」開催概要

◇主催・企画・運営


「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会



◇目的


2025年においてユーザーから厚く支持され、かつゲーム業界の発展に多大な貢献をしたと認められる優れたゲーム・人物・制作スタジオ等を、ゲームファンの投票により選ぶことを目的とする。



◇投票期間


2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日）※投票終了



◇投票対象


家庭用ゲーム機・スマートフォン・PCなどハードの種類は問わず、2025年1月1日～2025年12月31日までの間に発売・配信されたもの、ならびに2025年にオンラインサービス中、またはサービスを行っていた全機種のゲーム（一部の部門を除く）。



◇投票・選考方法


投票期間中、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」特設サイト上で（一部の部門はX（Twitter）でも）投票を受付。投票結果をもとに、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会が選定。



＜投票部門一覧＞


◆ Game of the Year ◆


2025年に発売・配信・サービス中のすべてのゲームを対象に、世界観や斬新さ、奥の深さ、ユーザーを引きつける魅力など、総合的にもっとも優れている作品に贈られる賞です。



◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）◆


2025年のゲーム業界においてもっとも活躍し、影響を与え、輝いていたクリエイターや制作スタジオに贈られる賞です。



◆ シナリオ部門 ◆


優れたシナリオでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。



◆ グラフィック部門 ◆


優れたグラフィックでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。



◆ ミュージック部門 ◆


優れたゲーム音楽でゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。



◆ ボイスアクター部門 ◆


ゲームキャラクターのボイスアクター（声優・俳優）のなかで、とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったボイスアクターに贈られる賞です。



◆ キャラクター部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、もっとも活躍したゲームキャラクターに贈られる賞です。人物（主人公・脇役・敵役）、動物などは問いません。



◆ オンラインゲーム部門 ◆


2025年にサービス中のオンラインゲーム（オンライン要素のあるゲームも含む）、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。



◆ アクション部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションゲーム（FPS、TPSを含む）に贈られる賞です。



◆ アクションアドベンチャー部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションアドベンチャーゲームに贈られる賞です。



◆ アドベンチャー部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアドベンチャーゲームに贈られる賞です。



◆ RPG部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったRPG（シミュレーションRPGを含む）に贈られる賞です。



◆ ゲームアプリ部門 ◆


2025年に発売・配信、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームアプリのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。



◆ インディーゲーム部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったインディーゲーム（基準のひとつとしては、小規模開発、低価格ゲーム）に贈られる賞です。



◆ ルーキー部門 ◆


とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったルーキーゲーム（シリーズではなく、初めて発売・配信されたオリジナルゲーム）に贈られる賞です。



◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆


2026年に発売・配信が予定されていて、とくにゲームファンに期待されている作品に贈られる賞です。



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