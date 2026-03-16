和菓子屋のあんみつシリーズにつぶ餡が新登場！

株式会社榮太樓總本鋪

株式会社榮太樓總本鋪(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、「和菓子屋のあんみつ 白みつ つぶあん」を全国の一般スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアで新発売いたします。(価格：411円(税込)※メーカー希望小売価格)

■商品紹介

「和菓子屋が作った本格派の味をご家庭で簡単に」をコンセプトに開発しました。

主役となる寒天は、弾力のある心地よい歯ごたえにこだわり、

フルーツと寒天の繊細なバランスを引き立てるため、後味すっきりとしたあっさり白みつをご用意いたしました。北海道産小豆を使用した小豆の風味豊かな「つぶあん」が美味しさをさらに引き立てます。

●発売日：2026年3月2日(月)

●販売店舗：一般スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア

●価格：411円(税込)※メーカー希望小売価格

■榮太樓のあんみつとは

1968年（昭和43年）にみつ豆、その10年後にあんみつを発売。昭和から続く榮太樓自慢の商品。テレビでは1974年に関東中心に「はーい、榮太樓です！」のキャッチで放送されていました。和菓子屋が作った本格派の味をご家庭で簡単に。また、ご家庭でストックしやすい様長期保存可能な缶入りに仕立て、備蓄品（ストック）としてもおすすめです。



■榮太樓總本鋪とは…

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

●ホームページ https://www.eitaro.com/

●オンラインストア https://www.eitarosouhonpo.co.jp/