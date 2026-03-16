【季節限定】家の中に”鯉のぼり”を飾ろう!簡単組み立て「ビッグチロル〈こどもの日〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「ビッグチロル〈こどもの日〉」を3月23日（月）より全国で発売します。

※バナナ香料・かしわもち香料使用

■商品の特長

１.金太郎と熊の顔の表情は各3種類！体と顔を重ねて色々な組み合わせを楽しめる仕様です。

かわいいウサギ、サル、たぬきのパッケージでにぎやかな飾り付けも可能です。

※バナナマシュマロ、かしわもちの個包装のデザインはランダム封入となります。



２.サクサク食感で1984年の発売から長く愛されている定番の味「ビス」、ミルク風味生地とバナナ風味生地の優しい甘みが特長の「バナナマシュマロ」、春の訪れを感じるもちもち食感の「かしわもち」の３種類を楽しむことができます。

３.名前旗には名前が記入できます！こどもの日のお祝いにもピッタリです。

■発売日

2026年3月23日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：3月23日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

14個入り (ビス：4個、バナナマシュマロ：6個、かしわもち：4個)

324 円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※バナナマシュマロ、かしわもちの個包装のデザインはランダム封入となります。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

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