喋る彫刻作品とがめつい陰陽師探偵とのどたばた回収劇！『九軒探偵事務所の謎解き蒐集録』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『九軒探偵事務所の謎解き蒐集録』を2026年3月16日（月）に発売します。主人公の祖父が残した“喋る”彫刻作品『枝狼』とがめつい陰陽師探偵とともに、特別な石が使われている彫刻作品をめぐる、コミカルなミステリー作品です。

あらすじ

彫刻家・天音弦一郎の作品には特別な石が使われていた。

持ち主の思いに応え、叶えようとする不思議な石。

それは時に人を害することもあり、それぞれ適切な持ち主を見つける必要があった。

それを知らない孫の梨子は、祖父の一周忌で遺書を見つける。

すべての作品は陰陽師兼探偵、九軒遥真に譲渡するというもの。

けれど――

「作品は全部他人に譲っただと？」

「申し訳ございません」

「弦一郎さんの高価な作品は全部僕のものだ！ 丸っと僕が独り占めする予定だったんだ！」

不幸続きのOLとがめつい陰陽師探偵のどたばた回収劇、開幕！

担当編集のおすすめポイント

ライト文芸で活躍する織都先生の初単行本作品！

術によって人と交流することができるパワーストーンたちの謎を解きながら、適切な持ち主を探していく物語。厄を引き寄せてしまうモリオン、取り替えられた琥珀、封印されたギベオンなどなど、個性的な石と謎は必見です。

また意地悪な遥真と不幸続きの梨子の会話劇も楽しく、

すこしふしぎで、コミカルで、やさしいミステリー作品です。

102ページ分の超ボリューミーな試し読み

本書の発売を記念して、MPエンタテイメント公式noteにて書籍102ページ分の試し読みを公開しています。

https://note.com/mpent_book/n/nf2fc94b08534

著者情報

織都

横浜出身。著者に『百鬼の花嫁』（マイナビ出版）『魔女の結婚』シリーズ（小学館）『薄墨の花嫁 灰髪の少女は、黒曜剣士と初めての恋をする』（ポプラ社）がある。

書誌情報

九軒探偵事務所の謎解き蒐集録

著作者名：織都

イラスト：條

書籍：1,793円（税込）

電子版：1,793円（税込）

判型：四六

ページ：280ページ

ISBN：978-4-8399-88500

発売日：2026年03月16日

シリーズ名：MPエンタテイメント

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988501

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149616

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/