プチ鹿島＆西川あやのがTBSラジオで新タッグ！4/4(土)放送開始『プチ鹿島 赤坂タイムス』

TBSラジオは4月4日（土）13時から新番組『プチ鹿島 赤坂タイムス』を放送します。

毎日、新聞15紙を読み比べる自称「時事芸人」のプチ鹿島と、フリーアナウンサーの西川あやのが進行役をつとめます。ニュースを中心に硬軟織り交ぜて幅広い「紙面」を作る生放送。

特ダネから小ネタまで。投書欄や用語辞典、ゲストへのインタビューや特集記事と盛りだくさんの聴く新聞『赤坂タイムス』を一緒に作りましょう！

番組名 ：プチ鹿島 赤坂タイムス

放送日時：毎週土曜 13:00～15:00 生放送

出演者 ：プチ鹿島、西川あやの

番組公式X：@akasakatimes

プチ鹿島

1970年長野県出身。少年時代から政局とお笑いとプロレスとプロ野球が大好物。大阪芸術大学卒業後、高田文夫に憧れて芸能界へ。コンビ活動を経て時事芸人となる。趣味は新聞15紙を購読しての読み比べ。

西川あやの

アナウンサー。学習院文学部日本語日本文学科を卒業。卒業論文を太宰治の人間失格をテーマに執筆し、以降も文学へ高い関心を寄せる。2015年～ラジオ局アナウンサーとして活躍。2024年～フリーアナウンサーとしてサンミュージックプロダクション所属。伝統芸能鑑賞・飲酒と食事がだいすき。