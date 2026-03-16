【シリーズ累計刷部数250万部超☆】「これな～んだ？」日本語で英語でどんどん言葉を覚える『こどもずかん英語つき』改訂バージョン発売！　著者のメッセージも届いた！！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月16日に、絵本『0さい～4さい こどもずかん英語つき』の改訂バージョンを発売いたしました。

『0さい～4さい こどもずかん英語つき』は、乳幼児を対象とした大人気の絵本シリーズ。2003年に登場して以来、フランスをはじめ、世界中でたくさんの親子に愛されてきました。日本国内では20数年でシリーズ14点、累計刷部数250万部超、1冊め単巻で125万部超を記録しています。

このたび、シリーズの1冊めを現代の感覚に合わせてアレンジした『改訂バージョン』が登場。この20数年間で読者ママパパから届いた声を反映し、より見やすくオシャレにパワーアップした仕上がりとなりました。

◆細部まで、工夫に満ちたつくり！

ページをめくるたび、「どうぶつ」「くだもの」「のりもの」「はな」「からだ」「いろ・かたち」「かず」……など、新しいジャンルに出会えるのが、この絵本。

特徴をおさえた素朴な絵に、日本語と英語の名前が添えられ、ページいっぱいにずらりと並んでいます。

▲上から順に「どうぶつ」「くだもの」「のりもの」のページ。絵を指さして、名前を声に出せば、ものへの興味や、名前・言葉への関心がはぐくまれていく

英語にはすべて、読みがなが添えられています。

これは、アメリカ生まれのデイブ・テルキ氏の指導・監修によるもので、こどもずかんオリジナル！ 声に出してみると、ネイティブの発音のように聞こえると話題です。

そもそも、日本語とは違う言語である英語の音を、日本語の音を表すカタカナに置きかえるのはとても難しいのですが、「英語を気軽に声に出して、親しんでほしい！」との思いから、あえての参考として添えられています。

20数年の間によりよい表現への研究を重ね、『改訂バージョン』にはその成果が結集されました！

▲親しみのある英単語も、遊び感覚で声に出して言ってみたくなる、ユニークな読みがな。大人に続いて、こどもが“追い読み”するのも盛りあがる！

また、小さなこどもが扱いやすく、大人が安心して与えられるつくりも、工夫のひとつ。

全ページ、丈夫な厚紙で、表面にはつるつるの加工がほどこされ、角はすべて丸くなっています。

まさに0・1歳で購入して、4・5歳まで使える、お得な1冊なのです！

◆ワクワク心をくすぐられる！？ 絵やデザイン

ページいっぱいに並んだ絵は圧巻。ながめるだけで、なんだかワクワクしてきます。

海外の雑貨を思わせる、ゆるくてオシャレな絵で、絵本にステキな魔法をかけたのは、イラストレーターのよしだじゅんこ氏。

2003年にこのシリーズで“絵本デビュー”をし、ベストセラーに成長させました。

【イラストレーター プロフィール】

■よしだじゅんこ

文具・キャラクターのデザイナーを経て、『0さい～4さい こどもずかん英語つき』で絵本デビュー。やさしいラインとカラフルな色づかいの絵で、親子から絶大な人気を博している。表紙やオビをはじめ、中ページのデザインもトータルに手がけ、見やすく可愛いビジュアルをかもしだすことに成功。

『改訂バージョン』発売にあたり、よしだ氏からメッセージが届いています。

ワクワク心をさりげなくくすぐる絵やデザインとともに、ご紹介していきましょう。

◇◇◇

「今回の改訂は、新しく描くのとはまた違う緊張感がありました。すでに多くのかたに親しまれているシリーズなので、そのイメージを大切にしながら進める責任も感じていました。でも、もう一度ていねいに向きあえる機会をいただけたことを、とてもありがたいと思っています」

▲57刷125万部超の刷部数を記録した『旧版』1冊めと、新しく発売した『改訂バージョン』。世界観は同じにしつつも、現代の感覚に合わせた小さなアレンジをたくさん加えている

「こどもずかんは、絵を指さしながら『これなあに？』『これは○○○だよ』と、おしゃべりしながらながめる絵本。『○○はどれかな？』などと声をかけてクイズ遊びするうちに、自然に言葉を覚えていく絵本です。

だからこそ、小さなこどもはもちろん、大人のかたもいっしょに楽しんでほしいと思いました。教えようとせず、順番に読もうとせず、好きなページから開いてもいいのです。

こどもずかんにふれることで得られる喜びは、いっしょに声を出したり笑ったりする、そんな小さな時間そのものだと思っています」

▲本の後半にある「いろ・かたち」のページは思わず手がとまる代表例。カラフルに並んだ「いろ」のTシャツと、空に浮かぶいろんな「かたち」の雲に、こどもはじ～っ！ 集中している姿に、大人もうれしくなる瞬間

「旧版のこどもずかん発売後、各社から“言葉と絵を並べた本”が続々発売され、書店に一大コーナーができた時期があります。似た形の本がたくさん出たことは、それだけ必要とされている本なんだと思いました。

私が大切にしてきたのは、できるだけ“お勉強感”を出さないこと。改訂バージョンでも、その空気は変えていません。シンプルさと余白、そして長い時間の中で育ててきた安心感――そこは、どの本にも負けないと思っています」

▲特徴をおさえつつも、ほどよくデフォルメされた絵。少しとぼけた表情やおちゃめな動き、少しぷるぷるしたラフなラインが、ほのぼのとした空気をかもしだしている。こどものキャラについては、長い間、たくさんのこどもたちの反応を研究し、もっとも“食いつきのよいタッチ”を採用した

「絵と文字の配置でいちばん意識したのは、ページを開いた瞬間に視線が迷わないこと。そして、どの絵がどの名前なのかひとめでわかるように、絵と文字の距離が離れすぎないこと、でも窮屈にならないこと。さらに、ページ全体に少し余白を残すこと。

その“すき間”があることで、絵も文字もいきいきして見えると思っています」

▲上から順に「やさい」「からだ」のページ。大小のサイズバランスや配置、色づかいが絶妙。ページ内で見るべき順番が自然に伝わってくるから、ストレスなく目を通していける

「特に注目してほしいのは、洋書絵本のようなシンプルでオシャレな雰囲気の表紙と、カラフルなインデックスです」

▲ページの右端にあるインデックスは、小さなこどもの手でもめくりやすく、好きなページにすぐいくことができるという、『こどもずかん』ならではのアイディア。ページをめくる姿を見て、感動するママパパも！

「気づけば、たくさんのかたにこのシリーズを手に取っていただけて、『私もこれで育ちました』と、声をかけていただくことが多くなりました。

改訂バージョンでは、旧版を変えるというよりは、デザインや色味を今の感覚に合わせて見直し、整えました。これからも末永く、たくさんのかたに愛していただけたら、幸せです」

◇◇◇

デビューから変わらない情熱と誠意を、このシリーズに注ぎつづけている、よしだ氏。

あふれるパワーの原動力は、

「ただ、「可愛い」をもっと可愛くしたくて、夢中で描き続けてきただけ。好きで続けてきた時間が、気づけば今につながっていました」

とのこと。

ぜひ、表紙やページのすみずみまでながめて、凝縮された幸せ感にふれてみてください。

▲読者を対象としたWEBページもまもなく完成！ 本に登場したアイテムを使ったクイズや、印刷できる「あいうえお表」、＜英語の読みがななし＞の電子版の紹介など、大充実の予定。本に掲載した言葉を音声で聴ける「おとのページ」も準備中！

［商品概要］

■『0さい～4さい こどもずかん英語つき 改訂バージョン』

絵：よしだじゅんこ 英語監修：デイブ・テルキ

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月16日

判型：195×177ｍｍ／24ページ

電子版：＜英語の読みがなつき＞＜英語の読みがななし＞の2種類あり

ISBN：978-4-05-206302-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630200(https://hon.gakken.jp/book/1020630200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052063023(https://www.amazon.co.jp/dp/4052063023)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494759(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494759)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開