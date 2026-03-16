春の訪れを告げる、華やかなさくらんぼの味わい「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」3月31日（火）より販売開始

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブル・ジャパン株式会社は、2026年3月31日（火）より、さくらんぼ味のレッドブル、「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」を販売開始します。

本商品は、ひと口飲めば広がるさくらんぼのフルーティーな味わいに、桜の花を思わせる華やかな香りが重なる、春らしい味わいが特徴です。春の訪れを感じられる一杯に仕上げました。また、本商品は世界各国で同一の味で展開※します。

暖かくなり、気分も動き出す季節のはじまりに、「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション」で新しい季節を迎えてみてはいかがでしょうか。

※缶デザインおよびネーミングは国や地域により異なる場合があります。

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml

発売日：2026年3月31日（火）

内容量：250ml

希望小売価格：\213 (税抜)

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

■レッドブル・エナジードリンク ラインアップ【全8種】

・レッドブル・エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)

・レッドブル・シュガーフリー (250ml)

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml NEW

■主な原材料

カフェイン 250mlのレッドブル製品1缶には80mg含まれています。

カップ1杯のドリップコーヒーに含まれるカフェイン量とほぼ同等です。

アルギニン 自然に人体に発生する準必須アミノ酸で食事摂取が主要な供給源です。

オートミール、乳製品、肉、魚介類、ナッツや種子に含まれています。

ビタミンB群 正常なカラダの機能を保つための必須微量栄養素です。

ナイアシンアミド（ビタミンB3）、パントテン酸（ビタミンB5）、

ビタミンB6やビタミンB12が含まれています。

糖類 レッドブル・エナジードリンクの糖類（砂糖、ぶどう糖）はテンサイ（砂糖大根）が

原料です。レッドブル・エナジードリンクは100mlあたり11gの糖類を含有。

これはリンゴジュースやオレンジジュース100mlあたりに含まれる糖分に相当します。

アルプスの水 アルプスの湧水から汲まれた、新鮮で最高品質の水です。

【製品に関して】

1.レッドブル・エナジードリンクとは

精神的にも肉体的にもパフォーマンスを発揮したい時のために開発されたドリンクです。トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界中で評価をいただいています。

2.原材料は

主な原材料は全て私たちの体や食べ物の中に自然に存在する物質です。水、アルギニン、カフェイン、ビタミン（ナイアシンアミド、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12など）、そして炭水化物として一般的に知られている糖類（砂糖、ぶどう糖）を特別な配合で含んでいる微炭酸飲料です。

3.アルギニンとは

アルギニンとは、あらゆる生命体のたんぱく質に存在するアミノ酸です。日常の食べ物、例えば、オートミールや乳製品、肉、海産物、ナッツ類や種子などに含まれています。

4.カフェイン含有量

レッドブル・エナジードリンク は、ドリップコーヒー約1杯分と同量（80mg）のカフェインを含んでいます。カフェインはお茶やカカオ、チョコレートなどの食品にも入っており、刺激作用があることで知られています。

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。