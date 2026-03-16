2026年2月まで開催された『My Melody & Kuromi』展示会でWebARによる没入型フォトスポットをGugenkaが制作

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2025年12月19日（金）から2026年2月8日

（日）まで東京アニメセンターにて開催された株式会社ウィットスタジオ・大日本印刷株式会社が主催の展示会「Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」Miniature Wonderland ミニチュア(ハート)ワンダーランド」において、物語の世界観をスマートフォンで体験できる「WebAR」の制作および演出協力を行いました。

本施策では、サンリオグループとしてGugenkaが株式会社サンリオと連携して制作および演出協力を行っております。

「Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」Miniature Wonderland ミニチュア(ハート)ワンダーランド

」公式サイト▶https://tokyoanimecenter.jp/event/mymelodykuromi/

■Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」Miniature Wonderland ミニチュア(ハート)ワンダーランドとは

本展は、Netflixで世界独占配信中のストップモーションアニメ『My Melody & Kuromi』の世界をリアルに体感できる株式会社ウィットスタジオ・大日本印刷株式会社が主催の展示会です。

【展示について】

撮影時に実際に使用された精巧なジオラマや小道具、かわいいキャラクター造形などを通して、ストップモーションアニメ制作の裏側を紹介。多数の日本初公開展示に加え、マリーランドの世界に入り込んだような体験ができるフォトスポットが設置されました。

【作品について】

Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」は、2025年にマイメロディ50周年、クロミ20周年のアニバーサリーイヤーを迎えたふたりを主人公にしたストップモーションアニメ作品です。 すなおで明るい女のコのマイメロディと、“自称マイメロディのライバル”で乱暴者に見えるが、実はとっても乙女チック!?なクロミ。正反対のふたりが、自分たちの住むマリーランドを舞台に、街の運命を揺るがす大事件に立ち向かっていくオリジナルストーリーが、かわいいキャラクターのストップモーションアニメで描かれています。

■WebARを活用した空間演出

展示会場では、Gugenkaの空間演出ノウハウを活かし、アナログな展示物とデジタル技術が融合した新しい体験を提供いたしました。

【マイスウィートピアノのDJブース】

アニメ内に登場するDJブースを再現した展示コーナーでは、Gugenkaが制作したWebARを導入いたしました。 来場者がスマートフォンのカメラを起動し、画面上の指定の枠内にパネルのマイスウィートピアノを写すと、3Dのマイスウィートピアノが登場。

実際にキャラクターがその場でパフォーマンスをしているかのような臨場感あふれる姿を、お好みの角度から記念撮影できる仕掛けを構築。ストップモーションアニメの繊細な世界観を損なうことなく、実在感たっぷりにキャラクターを表現し、多くのファンの方に体験いただきました。

■イベント主催者・IPホルダー様向けにXR技術による空間演出を提供

Gugenkaでは、今回のような展示会をはじめ、店舗やライブ会場における「キャラクターと触れ合える体験」の企画・開発を承っております。

「静止画のパネル展示を超えた、動きや奥行きのある演出がしたい」「スマートフォンをかざすことで出現するARコンテンツを導入したい」といった、IPの魅力を最大化するデジタルソリューションを提供いたします。

【提供可能なソリューション例】

・キャラクターと並んで撮影できるARフォトスポットの開発

・ホロモデル（デジタルフィギュア）を活用した展示演出

・メタバースとリアルイベントを連動させた回遊施策

・アニメ・ゲームの世界観を再現する3D造形および空間設計

アニメ展示会やIP活用イベント、PRプロモーションをご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

■ 制作・導入事例はこちら https://gugenka.jp/works

■ お問い合わせはこちら https://gugenka.jp/contact

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/