机や本棚などの角に一生懸命しがみつく姿や表情が愛らしいハムスターのマスコットフィギュア「がんばりやん ハムスター！！」が2026年3月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機にて発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、オリジナルカプセルトイの新商品「がんばりやん ハムスター！！」(全6種／1回400円・税込)を2026年3月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「がんばりやん ハムスター！！」(全6種)について

机や本棚などの角に、ハムスターが一生懸命しがみつく様子が愛らしいマスコットフィギュア「がんばりやん ハムスター！！」が登場します。

ハムスターはぎゅっと目をつぶっている「キンクマ」や「ブラック」、休憩中のような表情の「ゴールデン(まったり)」と、真剣な面持ちで目を開いている「スノーホワイト」「ゴールデン(ぱっちり)「ジャンガリアン」の全6種がラインアップ。各ハムスターたちを正面から見ると必死な表情で、後ろから見るとぽてっとした丸いお尻を楽しめます。

各ハムスターのお腹に固定用テープが付属し、オフィスのデスクトップやお手持ちのスマートフォンなど日常のさまざまなアイテムに付けることが可能なほか、机などの角に付けるとコーナーガードにもなる便利な商品です。

ふと目にした時に、ぎゅっと何かにしがみつくハムスターの愛らしい姿に癒やされてみませんか。

■商品詳細キンクマゴールデン(まったり)ブラックスノーホワイトゴールデン(ぱっちり)ジャンガリアン使用イメージ(スマートフォン)使用イメージ(机)

商品名 ：がんばりやん ハムスター！！(全6種)

発売日 ：2026年3月下旬より順次

価格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W33×H60×D28mm

素材 ：PVC

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

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