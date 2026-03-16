【三木楽器】大阪・アメリカ村にベース×ドラムの大型専門店が誕生！

三木楽器 株式会社

創業201年目を迎える三木楽器株式会社（本社：大阪市）は、エレキベース専門店「MIKI BASS SIDE」とドラム・コンサートパーカッション専門店「MIKI DRUM CENTER」を統合し、リズムセクションに特化した新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE（ミキガッキ リズムスクエア）」を2026年4月9日（木）、大阪・心斎橋アメリカ村エリアにオープンいたします。

梅田と心斎橋で営業してきた両専門店が1つの大型店舗として生まれ変わり、リズムセクションの魅力をより深く、豊かにお届けする専門店として新たにスタートします。

MIKIGAKKI.COM：https://www.mikigakki.com/shop/pg/1rhythmsquare/

新店舗の主な特徴

2026年4月9日（木）12:00 オープン

■ ベースとドラムが共存する新しい専門店スタイル

それぞれの専門性を基盤としながら、両ジャンルが同一空間に共存する新しい店舗スタイルを展開。リズムセクションを担う楽器同士が同じ空間にあることで、プレイヤー同士の出会いや交流を生み出し、リズムとグルーヴを軸とした音楽体験を創出する場を目指します。

■ エントリーからハイエンドまで揃う幅広いラインナップ

店内には、エントリーモデルからミドルクラス、ハイエンド、ヴィンテージまで幅広く展開。プレイヤーの志向に応じて、どなたにも“最良の楽器”と出会っていただける品揃えです。

■ 思い切り鳴らして試奏できる店舗空間

大小さまざまな試奏ブースを設け、ドラムセットもアンプも思い切り鳴らせる環境をご用意。実際の音や感触を確かめながら、楽しみつつ納得して楽器を選んでいただける試奏環境です。

■ 買取・中古品も充実した活気ある売り場

買取や中古品の取り扱いも充実させ、常に新しい楽器との出会いが生まれる活気ある売り場づくりを大切にしています。

■ ワークショップやイベントを開催する交流スペース

店内にはワークショップやセミナー、展示会などを開催するイベントスペースも設置。従来の専門店としての深い知識と品揃えはそのままに、試奏・体験・交流を通じて音楽の魅力をより立体的に感じていただける店舗づくりを進めていきます。

ショップ名の由来

「RHYTHM SQUARE」という名称には、ベースとドラムというリズムセクションを中心に、プレイヤーや音楽ファンが集い、新しい音や出会いが生まれる“広場”のような場所にしたいという想いを込めました。

人やカルチャーが交差する空間として、音楽を愛する人たちが集まり、新しいグルーヴが生まれる音楽の拠点となることをコンセプトとしています。

ロゴデザインコンセプト

時代やトレンドに左右されない普遍性を意識し、クリーンで中立的な印象を持つ書体をベースにデザインしています。

また、ひと目でドラムとベースの専門店であることが伝わるよう、ロゴ内の「H」と「Q」をそれぞれベースヘッドとバスドラムのモチーフにアレンジしました。

アクセントカラーには、爽やかなターコイズブルーを採用し、新しい音楽空間の広がりを表現しています。

BassSide

主役は低音、すべてのベーシストのための専門フロア

エレキベース専門フロア。専任スタッフが国内外のブランドから厳選した豊富なラインナップを常時取り揃えています。スケールアップした広々としたフロアには、ビギナー向けのエントリーモデルからミドルクラス、ハイエンドモデル、さらにはヴィンテージやユーズドベースまで幅広く展開。アンプやエフェクターをはじめ、ベース専用にとどまらない周辺機材やアクセサリーも充実しており、低音用途に最適なご提案が可能です。ベースに関するお困りごとのご相談からリペアまで、ベーシストライフと大切な愛機を幅広くサポートいたします。

DrumCenter

極上の打楽器との出会い、すべての奏者への専門フロア

ドラム・コンサートパーカッションの専門フロア。国内外を問わず、メジャーブランドからハイエンドブランド、ビギナー向けのエントリーモデルからユーズド品、ヴィンテージ品まで幅広く展開。ショップオーダーのカスタムスネアドラムや個性豊かなハンドメイドシンバル、時代を超えて愛されるヴィンテージアイテムなども取り揃えています。さらにコンサートパーカッションも充実。豊富なマレット類に加え、マリンバ、グロッケン、ヴィブラフォン本体も導入。専任スタッフが音楽シーンやコンサート会場に合わせた楽器の選定、カスタマイズまでご提案いたします。

あなたの求める音色がここにあります。皆様のドラムライフを最高に彩る、特別な出会いをご提供します。

オープニング企画について

オープンを記念し、店内ではオープニングセールを予定しています。

また、音楽映画とのタイアップキャンペーンなど、音楽ファンやプレイヤーの皆さまに楽しんでいただける企画も実施予定です。

詳細は今後、当社公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。

店舗概要

店舗名：MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE

オープン予定日：2026年4月9日（木）

所在地：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目１６－８

CH.158 BLDG.NISHISHINSAIBASHI ３F

営業時間：12:00～20:00

定休日：毎週水曜日

TEL：06-6244-2301

FAX：06-6244-2303

新店舗への移転に伴う一時休業のお知らせ

新店舗「MIKIGAKKI RHYTHM SQUARE」への移転準備のため、下記の通り両店舗を一時休業いたします。

休業期間中のお問い合わせは、メールにて承っております。

なお、ご返信までにお時間を頂戴する場合がございます。

あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。



【 ドラム・コンサードパーカッション専門店 MIKI DRUM CENTER 】

最終営業日：2026年3月24日（火）19:30閉店

休業期間：2026年3月25日（水）～4月8日（水）予定

Mail: drumcenter@miki.co.jp

※ 隣接店舗【トロンボーン・ユーフォニアム・テューバ専門店 Low Brass Center】は、通常通り営業いたします。

【 ベース専門店 MIKI BASS SIDE 】

最終営業日：2026年3月31日（火）20:00閉店

休業期間：2026年4月1日（水）～4月8日（水）予定

Mail: bass-side@miki.co.jp

■ 会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/