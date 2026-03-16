『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』Steamストアで体験版配信開始!

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下、グッドスマイルカンパニー)は、プラモデルを中心にメディアミックス展開を進める『VALKYRIE TUNE』のゲームタイトル『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』の大ボリュームの無料体験版を2026年3月16日にSteamストアにて配信開始しました。3月16日時点では日本語版のみの配信となり、多言語版は後日配信予定です。

本作はプロデューサーを元『アイドルマスター』シリーズ総合ディレクターである石原章弘（グッドスマイルカンパニー）が務め、制作はフロントウイングが担当しています。

■『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』とは

『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』は、『ヴァルキリーチューン』の世界観を拡張するビジュアルノベルゲーム。

多彩なキャラクターたちと交流しながら、想像を超える物語を体感できるノベルゲームです。

可愛さ・笑い・癒やしから一転、あなたの価値観がひっくり返る“二面性”のあるストーリーが最大の特徴です。

無料体験版のボリュームは驚きの3時間以上！

体験版がダウンロード出来るSteamストアサイトはこちら

https://goodsmile.link/WDfFRe

■ストーリー

――さまざまな“アイ（愛・哀・逢・Ｉ）”が交錯して共鳴する、未来の再起動ストーリー

女性しかいないドーム都市『イニティウム』で、記憶を失った青年レイ（＝あなた）は、コールドスリープから目を覚まします。

なぜか「救世主」と呼ばれるあなたは、記憶を取り戻すために、武装楽器ハーモニックウェポンを操る6人の少女たち＜TUNED＞と、ひとつ屋根の下で暮らし始めることに。

知らない世界に驚愕して戸惑いながらも、少女たちとのゆるやかな時間は少しずつ孤独なあなたの心を暖めていきます。

しかし――言葉に出来ない微かな違和感。

やがて、あなたは“驚愕の秘密”を知ることになります。

■ゲーム本PV配信開始！

体験版と同時に配信開始となりましたゲーム本ＰＶにて、彼女たち＜ＴＵＮＥＤ＞の秘密の一端が明らかになりました。

徐々に開かされていくヴァルキリーチューンの世界の真実と、多彩なキャラクターたちの物語をぜひ体験してみてください。

■劇中歌『未来への残骸』

ＰＶで初公開となりました劇中歌『未来への残骸』は、ゲーム世界でキーとなる曲です。

美しくもどこか哀しいメロディの秘密は、ゲーム内で語られることになります。

歌唱：リサ＝キャスター（ＣＶ：礒部花凜）

作詞／作曲／編曲：堀江晶太

■ CAST情報

リサ＝キャスター：礒部 花凜

エリカ＝ストラディヴァリ：大和田 仁美

アイリス＝ブルックナー：井澤 詩織

マチルダ＝パトリコラ：松岡 美里

ローラ＝クラビア：上坂 すみれ

メイス＝アルタス：遠野 ひかる

アイリーン＝セルマ：佐藤 利奈

■『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』スタッフ情報

エグゼクティブプロデューサー：岩佐 厳太郎（グッドスマイルカンパニー）

プロデューサー・原案・シナリオ: 石原章弘（グッドスマイルカンパニー）

企画：田中ヒロ・石原章弘（グッドスマイルカンパニー）

メインディレクター・演出：molion（フロントウイング）

キャラクターデザイン：今井 翔太（HELL ARTS）

音楽：堀江 昌太（PHYZ）

制作：フロントウイング

製作：グッドスマイルカンパニー

■ホビージャパンウェブにてコミカライズ企画進行中！

◆スタッフ

作画：ホシノ

原案：石原章弘（グッドスマイルカンパニー）

脚本：鶴見長汰朗

原作：グッドスマイルカンパニー

◆あらすじ

機械であるＴＵＮＥＤたちは『人間』を学ぶ為に、様々な努力を惜しまない。

本作はそんな彼女たちの努力と勘違いの日々をコメディタッチで描いた物語です。

◆連載媒体

ホビージャパンウェブ

作品の詳細はコチラ

https://hjweb.jp/article/2593570/

■プラモデル最新作「エリカ＝ストラディヴァリ」予約受付中！

キャラクタープラモデルシリーズ「PLAMATEA」より、「VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ」の予約受付を2026年2月17日より開始しております。

商品ページはこちら

https://goodsmile.link/bU19Y1

■PLAMATEA VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ

美少女プラモデルシリーズ「VALKYRIE TUNE」より、他人にも自分にも厳しい真面目少女「エリカ＝ストラディヴァリ」がPLAMATEAで登場！

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

・全高約160mm。色分け済みプラモデル。各関節可動。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。

・塗装済み表情パーツが4種と、デカールで目線を変更できる無地の表情パーツが4種付属。

・本体、武器の青色個所にはクリアパーツを使用。

・武装楽器<ハーモニックウェポン>ヴァイオリンタイプが付属。楽器モードからブレードとボウガンの武装モードへ変形。

・各種交換手首付属。可動支柱付き台座付属。

■「リサ＝キャスター」「アイリス＝ブルックナー」好評発売中！

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。※画像は塗装仕上げによる完成見本です。※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

キャラクタープラモデルシリーズ「PLAMATEA」より、『VALKYRIE TUNE』第一弾商品となる「リサ＝キャスター」「アイリス＝ブルックナー」が、全国のホビーショップや家電量販店などにて好評発売中です。

■PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

・全高約160mm。色分け済みプラモデル。各関節可動。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。

・塗装済み表情パーツが4種と、デカールで目線を変更できる無地の表情パーツが4種付属。

・ネクタイやスカートのチェック模様は塗装済みパーツで再現。

・胸、スカート、背面ユニットはクリアパーツを利用。

・武装楽器<ハーモニックウェポン>ギタータイプ(大・小)2種が付属。

・ギタータイプ(小)は楽器モードからアサルトライフルへ変形。

・ギタータイプ(大)は楽器モードからバスターキャノンへ変形。

・各種交換手首付属。可動支柱付き台座付属。

■PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

・全高約160mm。色分け済みプラモデル。各関節可動。

・各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現。

・塗装済み表情パーツが4種と、デカールで目線を変更できる無地の表情パーツが4種付属。

・全身各部の金装飾は色分けと塗装済みパーツで再現。

・帽子、胸、肩、靴、武器のブルー部分にはクリアパーツを利用。

・武装楽器<ハーモニックウェポン>チューバタイプが付属。楽器モードからメーザーブラスターへ変形する

・各種交換手首付属。可動支柱付き台座付属。

■PLAMATEA『VALKYRIE TUNE』シリーズとは

「美少女×変形楽器」をコンセプトにした、オリジナル美少女プラモデルシリーズ。

多くの美少女フィギュアを手がけてきたグッドスマイルカンパニーの原型師陣が造形のメインディレクションを担当し、美少女プラモデルとしての可愛さと完成度を追求。

また、武器に変形する楽器「ハーモニックウェポン」も、本シリーズの大きな特徴のひとつ。

各キャラクターごとに異なるハーモニックウェポンを所持しており、シチュエーションにあわせた多彩な楽しみ方が可能です。

武器のデザインおよび機構原案は、GOD BRAVE STUDIOが担当しています。

【公式サイト・公式X情報】

公式サイト：https://valkyrietune-official.com/

公式X：https://x.com/valkyrietune

■PLAMATEAとは

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーによる、人物キャラクターを中心とした新たな可動プラモデルシリーズ。アニメ、マンガ、ゲーム、ボーカロイド、様々なジャンルのキャラクターを組み立てキットで再現します。グッドスマイルカンパニー、マックスファクトリーが長年培ってきたキャラクターフィギュア技術と

同社が近年成長させてきたプラモデル技術を併せ持った商品シリーズです。

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2026年現在、3,000種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



グッドスマイルカンパニー公式サイト https://corporate.goodsmile.com/ja/