【エンドロールキャンペーン開催】フルボイス現代ファンタジーADV『アイリス・オデッセイ パンドラの少女』--あなたの名前をエンドロールに刻もう

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

渋谷を舞台に、二人の少女の運命が交錯する

--Steam発の本格ビジュアルノベルを、あなたの配信で届けてください。

株式会社フロンティアワークスは、自社ゲームブランド「FW Games」にてプロモーション協力を行っております合同会社イースニッドの新作ADVゲーム『アイリス・オデッセイ パンドラの少女』のエンドロールキャンペーンの実施をお知らせいたします。

2026年第2四半期リリース予定の本作の体験版・無料版を配信・実況いただいた方を、ゲーム本編のエンドロールにスペシャルサンクスとして掲載いたします。

■アイリス・オデッセイとは？

現代の渋谷を舞台に、”兄を探す少女”風花と、”魔法使いの犯罪捜査官”アイリスの冒険と心の交流を描くテキストアドベンチャーゲームです。

アイリス・オデッセイの魅力

まったく立場の異なるアイリスと風花のふたりは、魔法世界の冒険をともにし絆を深めていきます。ダイナミックな関係性の深化を全編フルボイスでお楽しみください。

アイリス (CV: 小原好美)西園風花（CV: 稲垣好）

■詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16756/table/8109_1_f4cb7cf95bfba38fee54f224bb026656.jpg?v=202603161251 ]

Steamストアページ: https://store.steampowered.com/app/3263400/

公式サイト: https://iris-odyssey.jp/

■エンドロールキャンペーンとは

体験版・無料版の実況配信を行い、所定のフォームからご報告いただいた方を、ゲーム本編のエンドロールにスペシャルサンクスとして掲載するキャンペーンです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16756/table/8109_2_6f34469d059bab6fb43dae2557b538ba.jpg?v=202603161251 ]

配信・収益化・切り抜き・スクリーンショット・ファンアートいずれも許可しており、安心して配信いただけます。

参加の流れ

1.応募フォームから参加登録 → 2. 体験版・無料版を最後まで配信 → 3. 報告フォームから配信URLを提出 → 4. 確認後、エンドロールに掲載



詳細・応募はこちら（エンドロールキャンペーン 詳細ガイド）:

https://iris-odyssey.jp/news/endroll-campaign/

推奨ハッシュタグ: #アイオデ