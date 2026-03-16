縦・横・間から差せる！ACアダプタもすっきり接続できるマグネット付きスリム電源タップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、縦・横・間のどこからでも差し込める独自構造でACアダプタも干渉しにくい、8個口・マグネット固定対応のスリム電源タップ「700-TAP085-2BK(ブラック)」、「700-TAP085-2W(ホワイト)」を発売しました。

【おすすめポイント】

・縦・横・間のどこからでも差し込める独自構造でACアダプタの干渉を防止

・マグネット固定＆スリム設計でデスク周りをすっきり整理

・雷ガード・ホコリ防止シャッター・トラッキング防止プラグ搭載の安心設計

掲載ページ

電源タップ スリムタップ AC8口 マグネット 雷ガード内蔵 一括集中スイッチ 縦横差し込み 車輪差し 2m ACアダプタ対応 スイングプラグ ブラック

型番：700-TAP085-2BK

販売価格：3,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP085-2BK

電源タップ スリムタップ AC8口 マグネット 雷ガード内蔵 一括集中スイッチ 縦横差し込み 車輪差し 2m ACアダプタ対応 スイングプラグ ホワイト

型番：700-TAP085-2W

販売価格：3,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP085-2W

【縦・横・間から差せる革新的構造】

本製品最大の特長は、縦・横・間のどこからでも差し込める独自の差込口構造です。従来の電源タップではACアダプタ同士が干渉して隣のコンセントが使えないことがありましたが、本製品なら差し込み方向を柔軟に調整できるため、スペースを無駄なく活用できます。ノートパソコンやモニター、充電器など、ACアダプタが多い環境でもストレスなく接続できる設計です。

【8個口でまとめて接続できる高い拡張性】

差込口は8個口仕様で、デスク周りやテレビ周辺など、複数の機器を同時に接続する環境に最適です。パソコン、ディスプレイ、スピーカー、充電器などの電源を一つのタップに集約でき、配線管理を効率化します。一括集中スイッチも搭載しているため、使わない機器の電源をまとめてオフにでき、節電や電源管理にも役立ちます。

【マグネット固定で配線をスマートに整理】

タップ裏面には強力なネオジムマグネットを搭載。スチール製デスクやラックにしっかり固定できるため、床に置く必要がなく、デスク周りの配線をすっきり整理できます。デスク天板の側面や作業台など、手の届きやすい位置に設置できるため、機器の抜き差しもスムーズ。作業効率の向上にも貢献します。

【スリム設計で設置場所を選ばない】

本体は約3cmの薄型スリム設計で、省スペースに設置できます。デスクの隙間やテレビボード、キッチンのカウンターなど、限られたスペースでも邪魔になりません。シンプルなブラックデザインはオフィスや家庭のインテリアにもなじみやすく、あらゆる環境で使いやすい電源タップです。

【雷ガード＆安全設計で安心して使える】

本製品には雷ガード機能を搭載しており、落雷による電圧変動から接続機器を守ります。さらにホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用し、トラッキング火災のリスクを軽減。トラッキング防止プラグや二重被ふくコードなど、安全性を高める設計を随所に採用しています。PSE技術基準にも適合した安心の電源タップです。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

【製品仕様】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-TAP085-2BK

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■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-tap085-2/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-tap085-2.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/773327368

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4BYNLR

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS4FSK68

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

縦横差し込み電源タップの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004054050

電源タップの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004054

OAタップ・電源タップの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-oatap-socket.html

電源タップは消耗品です！定期的に買い替えて安全に使いましょう

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/tap-check/

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。