【TVerアワード2025】TVer10周年記念賞を発表　大賞は『水曜日のダウンタウン』優秀賞は『アメトーーク！』『月曜から夜ふかし』

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表します。

「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立された表彰です。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表しています。「TVerアワード2025」のドラマ大賞『じゃあ、あんたが作ってみろよ』、バラエティ大賞『水曜日のダウンタウン』、アニメ大賞『名探偵コナン』など17番組が受賞したのは既報のとおりですが、さらに今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して、「TVer10周年記念賞」を新設。毎日TVerでテレビコンテンツをお楽しみいただいているユーザーの皆さまへの感謝、そして番組に携わるすべての出演者・制作者の皆さまへの敬意を込め、謹んで以下の10番組を表彰します。

■「TVerアワード2025」特設サイト

https://tver.jp/_s/campaign/tveraward2025/index.html

※作品によって配信期間は異なります。配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組

10周年記念大賞 『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）

10周年記念優秀賞 『アメトーーク！』（テレビ朝日）

10周年記念優秀賞 『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）

ローカルバラエティ賞

北海道・東北部門 『ジンギス談！』（北海道放送）

関東部門 『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）

中部部門 『オモウマい店』（中京テレビ）

関西部門 『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）

中国・四国部門 『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）

九州・沖縄部門 『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）

BS番組部門 『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）

「TVerアワード2025」の発表を記念し、受賞ドラマ、バラエティ、アニメをTVerで期間限定配信します。さらに受賞の模様や受賞者（敬称略）の喜びの声など、TVer限定スペシャル動画も特別配信。TVerはすべて無料で見放題です。

●10周年記念大賞『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）

10周年を迎えたTVerにおいて、すべてのバラエティ番組で総再生数第1位を記録。また、TVerアワードバラエティ大賞を2021年から5年連続で受賞し、さらにTVer初となる番組累計再生数が3億（※1）を突破するなど、数々の偉業を打ち立てました。受賞を記念し、傑作回4本を期間限定で配信します。

※1：2020年12月16日（水）～2025年11月30日（日）における見逃し配信再生数（TVer DATA MARKETING調べ）

■浜田雅功（ダウンタウン）コメント

そないみるか？（笑）

●10周年記念優秀賞『アメトーーク！』（テレビ朝日）

『アメトーーク！』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録しました。受賞を記念し、「後輩との接し方、わからない芸人」と「コンビ芸人ホームルーム」を期間限定で配信します。

■蛍原徹 コメント

『アメトーーク！』はTVerで見逃し配信を始めたのが2023年と

他のバラエティ番組に比べて後発だったのですが、

この度、10周年記念の名誉ある賞を頂き、うれしく思います。

長年『アメトーーク！』をやってますが、毎週、色んなゲストに

楽しませてもらいながら、新鮮な気持ちで収録してます。

この楽しさを、TVerで観てるみなさんと今後も共有していきたいと思います。

●10周年記念優秀賞『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）

『月曜から夜ふかし』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録しました。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信します。

■沢田健介（日本テレビ プロデューサー）コメント

素敵な賞をありがとうございます！

今回の受賞に際して、視聴者の皆様から『夜ふかし』へ温かいメッセージをいただきました。

「番組を見て、人生が楽しいものだと思えた」

「世の中には個性的な人がたくさんいて、そんな人達も同じ毎日を生きているんだと思うと、なんだか自分のささやかな人生も少し輝いて見えるような気がした」

今後も村上さんマツコさんと一緒に、『夜ふかし』らしさ全開で番組を作ってまいりますので、お時間ある時は、是非ご覧ください。

そして、『夜ふかし』スタッフが街でインタビューのお声がけをさせていただいた際には、温かくご協力いただけると嬉しいです。

●ローカルバラエティ賞／北海道・東北部門『ジンギス談！』（北海道放送）

『ジンギス談！』は、北海道・東北エリアの放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、5本を期間限定で配信します。

■タカアンドトシ コメント

――受賞の感想とTVerユーザーの皆さまへメッセージをお願いいたします。

トシ：北海道・東北エリアで、一番 再生されたローカル番組ということでしょ？

タカ：嬉しいね。「ジンギス談！」やってきてよかったですね。

トシ：「ジンギス談！」は、今お笑い熱い人たちが目を付けてるようなコンビとか芸人をチョイスしてますから。ぜひぜひ、皆さん見てください！

タカ：推しの芸人を見つけてください！お笑い好き、そうでない方も、みんな楽しめますんで、見てください！

●ローカルバラエティ賞／関東部門『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）

『いろはに千鳥』は、関東エリアにおける在京キー局以外の関東エリアの放送局が制作したバラエティ番組の中で総再生数が1位となりました。受賞を記念し、2025年に放送配信された10本を期間限定で配信します。

■千鳥 コメント

ノブ：『いろはに千鳥』が「TVerアワード10周年記念ローカルバラエティ賞」を受賞したということでありがとうございます！

大悟：ありがとうございます。

ノブ：「TVerアワード」は4年連続ということで。

大悟：嬉しいことです。

ノブ：テレビ埼玉でね、もう長いですよ。ずっとやらせてもらっていて、ずっとこのTVerアワードをいただいてという、もうTVerさん様様というね。

大悟：TVerのおかげで皆さんに見ていただいてね。

ノブ：ほんとに、TVerで見てるよという声が多いので、今後ももう10年連続ぐらいでね頂きたいですね。

大悟：今4年ですか。だから5年、6年、7年、8年、9年、10年ってことよね。

ノブ：もうええねん、10で！ アホが！ なんで言いたいねん、今の。

大悟：アホやから。数字いっぱい言ったら賢いと思われるから。

ノブ：アホやね～、それは。

ノブ：ということで、『いろはに千鳥』今後ともよろしくお願いします！ ありがとうございました！

●ローカルバラエティ賞／中部部門『オモウマい店』（中京テレビ）

『オモウマい店』は、中部エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、11本を期間限定で配信します。

■ヒロミ・小峠英二（バイきんぐ） コメント

――2025年の『オモウマい店』で印象に残った回は？

ヒロミ：どの回も濃くて覚えている店がたくさんあるんですが、京都の“マンマミーア”の店は特に印象的でした。

小峠：キャラの立った店が多く、新潟のアオちゃんや香川の天津飯のお店など、どれも最高に面白かったです。

――TVerで『オモウマい店』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。

ヒロミ・小峠：このような賞をいただきありがとうございます。何度見ても面白い番組ですので、今年もTVerでぜひお楽しみください。

●ローカルバラエティ賞／関西部門『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）

『笑い飯西田のてくてく大喜利』は、関西エリアにおける在阪局以外の関西エリアの放送局が制作した番組の中で総再生数が1位となりました。受賞を記念し、3本を期間限定で配信します。

■辰己珠里（奈良テレビ放送 報道制作局）コメント

TVer10周年という記念すべき時に名誉ある賞を頂戴し、大変光栄に思っております。奈良をてくてくしながら炸裂する西田さんの変態的な大喜利回答（褒めています）を全国のみなさんに見てもらえることが最大の幸せです。

●ローカルバラエティ賞／中国・四国部門『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）

『かまいたちの掟』は、中国・四国エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、10本を期間限定で配信します。

■かまいたち（濱家隆一・山内健司） コメント

濱家：毎回素敵な賞をいただきありがとうございます。この賞金で番組も発展していってますので、今後もTVerさんに恩返しできるようにがんばりたいと思います。

山内：中四国部門のディフェンディングチャンピオンとしてこれからも王座を守り続けたいですね。

濱家：俺たちを倒す中国四国バラエティが出てくるのを待っています。

山内：頑張れよ！ ひな檀団！

●ローカルバラエティ賞／九州・沖縄部門『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）

『ゴリパラ見聞録』は、九州・沖縄エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、4本を期間限定で配信します。

■ゴリけん・パラシュート部隊 コメント

ゴリけん：ありがとうございます！これからも人生をさらけだして旅を続けていきます！

斉藤優：沢山の方に見て頂きありがとうございます！九州一の次は日本一を目指して頑張ります。

矢野ぺぺ：15年で初タイトル！本当に感謝です。トロフィーが1個なので、自腹で自分の分を作って家に飾ります。

●ローカルバラエティ賞／BS番組部門『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）

『ウチ、“断捨離”しました！』は、BS局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となりました。受賞を記念し、3本を期間限定で配信します。

■やましたひでこ コメント

やましたひでこより

制作チームの誠実な番組づくりと、世代を超えてご覧くださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

■「#わたしのTVerアワード2025」

https://tver.jp/themes/smshqkjkg3m/edit(https://tver.jp/themes/smshqkjkg3m/edit)



なお、3月16日（月）から「#わたしのTVerアワード2025」と題し、テーマシェア機能を利用したSNSキャンペーンを3月31日（火）まで実施します。「TVerアワード2025」受賞作品の中からお気に入りの番組を1～3番組選択し、X（旧Twitter）にシェア、さらにキャンペーン投稿をリポストすることで参加できます。TVer10周年を記念して、Amazonギフトカード10万円分を抽選で10名様にプレゼントします。詳細は特設サイトをご覧ください。

■「TVerアワード」とは

TVerは2015年10月にサービスをスタートし、民放各局が制作した番組を中心に、常時約800番組をすべて無料で配信しています。アーカイブ作品の配信やライブ配信も数多く展開し、1か月の再生数が6.5億を超えるサービスに成長しました。「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で2021年3月に設立された表彰で、今回の「TVerアワード2025」では2025年の1年間を通して最も再生された番組をはじめ、各賞にて表彰します。

【「TVerアワード2025」選考方法】

大賞は1年（2025年1月1日から12月31日）を通じた番組の総再生数（※）を基準とします。部門賞など、他の基準による賞を設ける場合もあります。プラットフォームはTVerのみ、解説版やダイジェストなど、タイトルとの完全一致を含む番組名を全て含めて集計しています。

※：TVer DATA MARKETING調べ

【対象番組】

2025年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組（配信期間が年をまたいだ場合も集計対象に含みます）。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/)）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマートフォン・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。