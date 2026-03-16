「和食麺処サがミ」自慢の手羽先第97回ジャパン・フード・セレクションにて最高金賞「グランプリ」を受賞！

株式会社サガミホールディングス

和食レストランチェーンを展開するサガミグループの株式会社サガミフード（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 三ツ口 質）が販売する「和食麺処サがミ 自慢の手羽先」が、一般社団法人 日本フードアナリスト協会主催の「第97回ジャパン・フード・セレクション（食品・飲料部門）」において、最高評価である『グランプリ』を受賞いたしました。 本制度において、「手羽先」という品目でのグランプリ受賞は全国で初めてとなります。

■ 受賞の背景

30年以上愛される“看板の味”をそのまま食卓へサガミグループの中核である「和食麺処サがミ」において、年間1,200万本を販売する不動の人気No.1メニューが「手羽先」です。

今回の受賞商品は、その店舗の味をご家庭で手軽に再現できるよう開発されました。 名古屋名物の手羽先は「コショウ辛い」イメージが強いですが、本商品は醤油・砂糖・みりんを主体とした創業以来の“サがミのたれ”をアレンジ。

お子様からご年配の方まで家族全員で楽しめる「甘口でジューシーな本格派」の味わいが、消費者（フードアナリスト）から高く評価されました。

■ ジャパン・フード・セレクションにおける主な評価ポイント

伝統の味の再現性： 店舗で30年以上愛される看板の味を、家庭で手軽に楽しめる点。

こだわりの味設計： 甘口で食べやすく、秘伝のタレと胡麻が香る本格的な仕上がり。

調理の手軽さ： レンジ調理でありながら、肉のジューシーさと骨離れの良さを実現している点。

安全への姿勢： 動物福祉認証農場の鶏肉を使用するなど、食の安全に対する誠実な取り組み。

汎用性の高さ： 味が濃すぎず、夕食の主菜からお弁当まで幅広く活用できる点。

■ 商品概要商品名： 和食麺処サがミ 自慢の手羽先

内容量： 手羽中フライ300g（10本）、たれ30g、ごま5g

店頭価格： 1,000円～1,200円程度（オープン価格・税抜）

調理方法： 電子レンジ対応

【記載内容に関するお問合せ】

株式会社 サガミフード 製造・開発戦略グループ 商品開発チーム

担当：里脇 茂信 TEL：052-737-8008

https://www.sagami-holdings.co.jp/company/subsidiary/

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる