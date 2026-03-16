TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト始動！47都道府県を回るポップアップイベントの開催が決定

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株式会社コトワリ


TVアニメ「東京リベンジャーズ」が、初の47都道府県を回るポップアップイベントを開催！


各地ならではのビジュアルやデザインで、東京リベンジャーズの世界観を全国へお届けします。



さらに、本プロジェクトでは47都道府県それぞれに「ご当地マイキー」が登場。


各会場にはご当地マイキーの限定スタンプを設置。


全国を巡って集める楽しさも本企画の大きな魅力です。


スタンプを集められる「スタンプパスポート」も販売決定！



開催地や開催日程などの詳細は、公式サイトおよび公式Xにて公開しています。


追加情報についても、公式サイトまたは公式Xでの続報をお待ちください。



▼TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト公式サイト


https://revengers-retto-bakusou.com/


▼TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト公式X


https://x.com/revengers_RB



■全国47都道府県に「ご当地マイキースタンプ」を設置！




各ご当地にちなんだマイキーのデザインを、ぜひ現地でご覧ください！


各会場ではオリジナルのスタンプパスポートも販売します。


※お手持ちのスタンプパスポート等への押印も可能です。



■開催地情報


・千葉県


　　開催場所：イオンモール幕張新都心


　　開催期間：4月11日（土）～4月19日（日）



・大阪府


　　開催場所：イオンモール堺鉄砲町


　　開催期間：5月16日（土）～5月24日（日）



その他の開催地情報につきましては、公式サイトまたは公式Xよりご確認ください。



【『東京リベンジャーズ』とは？】


2017年より「週刊少年マガジン」で連載開始した本作は、『新宿スワン』の作者・和久井健が贈るタイムリープサスペンス。


第44回講談社漫画賞少年部門受賞。


テレビアニメ・実写映画・舞台などマルチにコンテンツ展開中！



【各種情報】


●原作


https://www.kodansha.co.jp/titles/1000029348


●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式サイト


https://tokyo-revengers-anime.com/


●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式X


https://x.com/anime_toman


●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCnrudQZNXphuOk0QB8Yz6oQ



(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会