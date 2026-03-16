TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト始動！47都道府県を回るポップアップイベントの開催が決定

株式会社コトワリ

TVアニメ「東京リベンジャーズ」が、初の47都道府県を回るポップアップイベントを開催！

各地ならではのビジュアルやデザインで、東京リベンジャーズの世界観を全国へお届けします。

さらに、本プロジェクトでは47都道府県それぞれに「ご当地マイキー」が登場。

各会場にはご当地マイキーの限定スタンプを設置。

全国を巡って集める楽しさも本企画の大きな魅力です。

スタンプを集められる「スタンプパスポート」も販売決定！

開催地や開催日程などの詳細は、公式サイトおよび公式Xにて公開しています。

追加情報についても、公式サイトまたは公式Xでの続報をお待ちください。

▼TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト公式サイト

https://revengers-retto-bakusou.com/

▼TVアニメ「東京リベンジャーズ」全国制覇プロジェクト公式X

https://x.com/revengers_RB

■全国47都道府県に「ご当地マイキースタンプ」を設置！

各ご当地にちなんだマイキーのデザインを、ぜひ現地でご覧ください！

各会場ではオリジナルのスタンプパスポートも販売します。

※お手持ちのスタンプパスポート等への押印も可能です。

■開催地情報

・千葉県

開催場所：イオンモール幕張新都心

開催期間：4月11日（土）～4月19日（日）

・大阪府

開催場所：イオンモール堺鉄砲町

開催期間：5月16日（土）～5月24日（日）

その他の開催地情報につきましては、公式サイトまたは公式Xよりご確認ください。

【『東京リベンジャーズ』とは？】

2017年より「週刊少年マガジン」で連載開始した本作は、『新宿スワン』の作者・和久井健が贈るタイムリープサスペンス。

第44回講談社漫画賞少年部門受賞。

テレビアニメ・実写映画・舞台などマルチにコンテンツ展開中！

【各種情報】

●原作

https://www.kodansha.co.jp/titles/1000029348

●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式サイト

https://tokyo-revengers-anime.com/

●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式X

https://x.com/anime_toman

●TVアニメ「東京リベンジャーズ」公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCnrudQZNXphuOk0QB8Yz6oQ

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会