TVアニメ『【推しの子】』より、「ホログラムBIGスタンド Vol.4」「ナウプレ♪アクリルキーホルダー」が「あみあみ」から登場。

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大網株式会社


フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、TVアニメ『【推しの子】』の「ホログラムBIGスタンド Vol.4」「ナウプレ♪ アクリルキーホルダー」を、2026年6月予定で発売いたします。



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■TVアニメ『【推しの子】』 ホログラムBIGスタンド Vol.4




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各1,980円(税込)


□素材：アクリル


□サイズ：約W80mm×H170mm ※種類によって異なります。


□発売日：2026年6月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


アイ / アクア / ルビー / 有馬かな / 黒川あかね / MEMちょ


(全6種)



TVアニメ『【推しの子】』より、大きめのアクリルスタンドが登場！ホログラム加工が施され、キラキラしたオーラを身に纏ったかのような商品です。


お好きなキャラクターを選んでご購入いただけます。


■TVアニメ『【推しの子】』 ナウプレ♪ アクリルキーホルダー




【製品情報】


□メーカー希望小売価格：各770円(税込)


□素材：アクリル、鉄


□サイズ：約W50mm×H75mm


□発売日：2026年6月予定


□発売元・販売元：あみあみ



【ラインナップ】


アイ Type.A / アイ Type.B / B小町 / ルビー / 有馬かな / MEMちょ


(全6種)



TVアニメ『【推しの子】』より『ナウプレ♪ アクリルキーホルダー』が登場！


楽曲をイメージしたDAP(デジタルオーディオプレーヤー)風のアクリルキーホルダーです。お好きなデザインを選んでご購入いただけます。



■今回ご紹介しました、TVアニメ『【推しの子】』グッズは「あみあみオンラインショップ」でも、好評ご案内中!!


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)



(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会



※画像はイメージです。


※商品のデザインは予告なく変更される場合がございます。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



【店舗情報】


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)