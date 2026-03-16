TVアニメ『【推しの子】』より、「ホログラムBIGスタンド Vol.4」「ナウプレ♪アクリルキーホルダー」が「あみあみ」から登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は、TVアニメ『【推しの子】』の「ホログラムBIGスタンド Vol.4」「ナウプレ♪ アクリルキーホルダー」を、2026年6月予定で発売いたします。

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■TVアニメ『【推しの子】』 ホログラムBIGスタンド Vol.4

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各1,980円(税込)

□素材：アクリル

□サイズ：約W80mm×H170mm ※種類によって異なります。

□発売日：2026年6月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

アイ / アクア / ルビー / 有馬かな / 黒川あかね / MEMちょ

(全6種)

TVアニメ『【推しの子】』より、大きめのアクリルスタンドが登場！ホログラム加工が施され、キラキラしたオーラを身に纏ったかのような商品です。

お好きなキャラクターを選んでご購入いただけます。

■TVアニメ『【推しの子】』 ナウプレ♪ アクリルキーホルダー

【製品情報】

□メーカー希望小売価格：各770円(税込)

□素材：アクリル、鉄

□サイズ：約W50mm×H75mm

□発売日：2026年6月予定

□発売元・販売元：あみあみ

【ラインナップ】

アイ Type.A / アイ Type.B / B小町 / ルビー / 有馬かな / MEMちょ

(全6種)

TVアニメ『【推しの子】』より『ナウプレ♪ アクリルキーホルダー』が登場！

楽曲をイメージしたDAP(デジタルオーディオプレーヤー)風のアクリルキーホルダーです。お好きなデザインを選んでご購入いただけます。

■今回ご紹介しました、TVアニメ『【推しの子】』グッズは「あみあみオンラインショップ」でも、好評ご案内中!!

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(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

※画像はイメージです。

※商品のデザインは予告なく変更される場合がございます。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【店舗情報】

■あみあみ実店舗サイト

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