AIストーム、Bitcoin（暗号資産）株主優待のお申し込み受付を2026年5月19日より開始

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、株主優待制度として、選択制により、Bitcoin（暗号資産）の配布を実施することをお知らせいたします。

本優待制度は、2026年3月30日に開催される定時株主総会招集通知にご案内を同封するとともに、当社ホームページにてご案内を開始しております。本優待制度のお申し込み受付は2026年5月19日（火）より開始し、お申し込みをいただいた株主様へ2026年10月下旬ごろに配布する予定です。

◆ なぜBitcoinなのか

── 「AIとデジタルの時代」を、株主と共に前進する

Bitcoin（暗号資産）とAIは、一見異なる技術領域に見えますが、どちらも「中央集権的な既存の仕組みをデジタルで再設計する」という本質において共通しています。

AIが情報処理と意思決定を変え、暗号資産の基礎技術であるブロックチェーンが価値の在り方を変える。この二つの潮流が同時に進行している今、Bitcoinを株主優待の手段として選ぶことは、AIストームにとって必然の選択でした。

暗号資産を取り巻く環境も変化

2025年、米国政府はBitcoinを国家戦略上の資産として保有する方針を公式に打ち出しました。日本でも2025年10月27日にステーブルコイン「JPYC」の発行が正式に開始されるなど、本格的に暗号資産の決済手段としての法制度や税制の見直しに向けた議論が進み、暗号資産は「投資対象」から「社会インフラの一部」へと移行しつつあります。AIストームはいち早くその変化をとらえ、株主の皆様とともにその変化を共有してまいります。

従来の株主優待は、商品券・自社製品・割引券といった「消費するもの」が中心でした。AIストームが選んだのは、「消費するもの」ではなく、「体験するもの」です。

AIや暗号資産、ブロックチェーンなどの技術が社会を変えていくと本気で信じているからこそ、私たちはその変化を株主の皆様と一緒に体感したい。AIストームはその想いを株主の皆様に伝えるため、株主優待の選択肢としてBitcoinを追加しました。

◆ お申し込みの概要

本優待の受け取りには、暗号資産取引所OKJでの口座開設が必要です。口座開設後、株主優待専用ページにて「AIストーム株式会社」を選択し、株主番号と優待コードをご入力のうえ、お申し込みください。



・お申し込み期間：2026年5月19日（火）～ 2026年9月30日（水）

・配布予定日：2026年10月下旬

詳細なお手続き方法は、当社ホームページに掲載の「Bitcoin株主優待お申し込みのご案内」をご確認ください。

当社HP：https://www.ai-storm.co.jp

OKJ HP：https://www.okcoin.jp/

◆ 今後の展望

── AIストームは、加速する

AIストームにとって株主の皆様は、同じ未来を目指して走る仲間です。

私たちは「語る会社」ではなく「実装する会社」として、事業においても株主還元においても、時代の変化を自ら体現しながら行動で示し続けます。

AIを核とした事業をさらに深く、さらに広く実装していく。その過程で生まれる新たな挑戦や成果を、株主の皆様と一緒に積み上げていくことが、AIストームの目指す姿です。



時価総額500億円の達成は、必ず成し遂げる未来です。

その道のりを株主の皆様とともに歩み、ともに実感していただくために、AIストームは着実かつ力強く前進してまいります。

◆ 会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

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報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

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