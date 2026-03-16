一般社団法人サステナブルトランジション 新サービス開設のお知らせ「SNS運用代行サービス」の新規受付を開始します

一般社団法人 サステナブルトランジション

一般社団法人サステナブルトランジション（以下「AST」という）は、2026年3月から「SNS運用代行サービス」を新規開設いたします。サービス概要は以下のとおりです。

【ＳＮＳ運用代行サービス】

ASTは、持続可能な社会の構築を促すオンライン・プラットフォーム「Platform Clover」（詳細については下記参照）を開発・運用しています。

今般、本プラットフォーム及びInstagramのアカウント運用代行サービスを開設いたします。サステナブル社会の実現へ向けて、日頃、質の高い取組を進めていても、本業に時間を要し、対外的な事業PRや広報活動の時間を捻出しづらい等のお悩みをお抱えの事業者様に対し、ASTが皆様の事業内容を丁寧にヒアリングの上、事業の強みをハイライトし、サステナブルな文脈から分かりやすく活動情報を発信します。特に下記に当てはまる事業者の皆様におかれては、ぜひ本サービスの導入をご検討ください。

さらに、ASTでは、以下のサービスも提供しています。ご関心をお寄せいただいた皆様におかれては、最下部のお問い合わせ先からお気兼ねなくご連絡ください。

I．プラットフォーム事業

ASTでは、オンライン上でサステナブル社会の実現へ向けた取組やその進捗状況を「見える化」し、関係者間の協働・共創を促すことで、課題解決を目指すために開発されたプラットフォーム「Platform Clover」を開発・運営しています。産官学民のあらゆる関係者が自らのサステナブル社会の実現に資する取組を「発信」し、他団体の取組を「検索」し、関係者間で「交流」することができます。これらの機能は完全無料で利用可能ですので、ご自身の活動情報発信の場として、是非本プラットフォームをご活用ください。

Platform Clover： https://platform-clover.net/

Platform Cloverの基本機能一覧

加えて本プラットフォームでは、有償プランにて契約団体様自ら独自の特設サイト（ホームページ）を開設することが可能です。ユーザビリティを追及し、専門的な技術は不要で簡単且つ直感的にサイトを制作・編集することができます。

また、母体となるPlatform Cloverの機能を活用しながら特設サイトを制作できるため、通常のホームページとして一般的なポータルサイト（情報掲示板）の形式に留まらず、サステナブル情報に関心の高いPlatform Clover登録ユーザーとオンライン上で交流・連携することができ、さらには御契約団体様と活動を共にする協働先が発信した取組情報もまとめて特設サイト上に掲載することが可能です。

全国に営業所を構える事業者の皆様におかれては、各営業所の取組を取り纏めて発信する場として、また地方自治体の皆様におかれては、域内における関係団体のサステナブル情報を取り纏めて発信する場として、ぜひ本特設サイトのご開設を御検討ください。

特設サイトのイメージ

II．情報開示支援事業

１. Platform Clover 特集ページ作成支援・運用代行サービス

プラットフォーム事業において、特設サイトをご開設いただいた御契約団体の皆様におかれては、本サイトの開設及び運用作業の一部をASTへ委託することも可能です。特設サイトの開設・運用に時間を捻出しづらい皆様におかれては、ぜひ本サービスの導入を御検討ください。

２. SNS運用代行サービス ‐ 上記のとおり

III．普及啓発事業

Platform Cloverの活用方法や、現在、国内外で議論が加速しているポストSDGsの潮流を踏まえた事業活動に取り組む上での要点等、ご要望に応じた講演・研修サービスを承ります。サステナブル社会の実現へ向けた取組方法等を御相談希望の際には、ぜひ下記お問い合わせ先からご連絡ください。

◆一般社団法人サステナブルトランジションについて

一般社団法人サステナブルトランジションは、サステナブル社会の実現を目標に、産官学民のあらゆる関係者が参画し知見を持ち寄ることで、持続可能な社会の構築を促すオンライン・プラットフォーム「Platform Clover」の開発・運用を行っています。また、皆様のサステナブル社会実現に資する活動のサポートをはじめとする上記の各種事業を展開しています。

【団体概要】

団体名：一般社団法人サステナブルトランジション

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目18番1号銀座木挽町ビル7F

代表理事：川久保俊（慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科准教授）

事業内容： プラットフォーム事業、情報開示支援事業、普及啓発事業

設立： ２０２０年１２月１日

HP： https://sustainable-transition.or.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人サステナブルトランジションHPからお問い合わせ下さい。

https://sustainable-transition.or.jp/contact