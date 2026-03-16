【2026年4月17日(金)数量限定発売】エスティ ローダー × ダイアン・フォン・ファステンバーグ コラボレーション コレクション「InCharge」登場。

ELCジャパン合同会社

世界屈指のプレステージ ビューティ企業エスティ ローダー カンパニーズを代表するラグジュアリー化粧品ブランド「エスティ ローダー」は、2026年4月17日（金）より、ダイアン・フォン・ファステンバーグとのコラボレーションによる数量限定コレクション エスティ ローダー × ダイアン・フォン・ファステンバーグ「InCharge」コレクションを発売いたします。

自分らしく輝くあなたに。

エスティ ローダー × ダイアン・フォン・ファステンバーグのコラボレーション “InCharge”コレクション

日頃の感謝を込めて贈りたい特別なコレクションが登場します。

マルチ-ユース ブラッシュ スティック #ピンク ミーグロッシー リップ オイル コレクションエスティ ローダー×DVF ベースメークアップ セットエスティ ローダー×DVF スキンケア セット

この度エスティ ローダーは、デザイナーのダイアン・フォン・ファステンバーグ とのコラボレーションによる数量限定コレクション「エスティ ローダー × ダイアン・フォン・ファステンバーグ InCharge コレクション」を発表いたします。

本コレクションは、ブランド創設者であるミセス エスティ ローダーをはじめ、時代を切り拓いてきた数々の女性たちにインスパイアされて誕生しました。ダイアン・フォン・ファステンバーグが提唱する “InCharge”、すなわち自分の人生の主導権を握るというメッセージを背景に、エンパワメント、美しさ、そしてタイムレスなスタイルを軸に展開される限定コレクションです。ラインアップには、このコラボレーションでしか手に入らない特別なアイテムが揃います。

今回のコラボレーションにあたり、ダイアンは次のように述べています。

「InCharge であるということは、自分自身に対する責任を持つこと。それは、自分が何者であるかを受け入れることです。自分の不完全さを受け入れたとき、それは私たちの強みになります。そして自分の弱さを受け入れることで、それを力へと変えることができるのです。」

「1970年代初頭に撮影した、ミセス エスティ ローダーと私が一緒に写っている美しい写真を持っています。ニューヨークに移ったばかりの、ビジネスを始めた頃のことでした。彼女はとても親切で、私を守ってくれる存在でした。ニューヨーク、そして世界において圧倒的な存在感を放つ人物であり、私が敬愛していた女性です。若く、ヨーロッパ出身で、女性を美しくするためのビジネスを築きたいという想いを持っていた私に、彼女自身の姿を少し重ねて見ていたのかもしれません。こうして長い年月を経て、エスティ ローダー ブランドとともに、この InCharge コレクションを形にできたことを、心から誇りに思います。」ともダイアンは語りました。

2つのアイコンの融合は、タイムレスなスタイル、美しさ、そして受け継がれていくエレガンスを感じさせる限定コレクションです。母の日をはじめ、大切な方へ想いを込めて贈るギフトとしてもおすすめです。

エスティ ローダー × DFV 「InCharge」 コレクション

全て2026年4月17日(金)数量限定全国発売

マルチ-ユース ブラッシュ スティック #ピンク ミーマルチ-ユース ブラッシュ スティック #ピンク ミー 6,050円 (税込)

ハイライト、シェーディング、チークとして使用できる、マルチユースのスカルプティング ブラッシュ スティック。シェードは、ピーチのニュアンスを含んだ、肌なじみのよいナチュラル ピンクです。クリーミーなテクスチャーがなめらかに伸び、自然なツヤ感を演出します。重ねることで、より印象的な仕上がりも楽しめます。

皮膚科医によるテスト済み。ノン アクネジェニック処方で、すべての肌タイプに適しています。

グロッシー リップ オイル コレクショングロッシー リップ オイル コレクション 7,480円 (税込)

グロスのようなツヤを備えた、軽やかなつけ心地のリップ オイルの3色セット。ホホバ オイル、サンフラワー オイル、アプリコット シード オイルを配合しています。単品でほのかな発色を楽しむほか、リップカラー前の下地として、またはトップコートとしても使用できます。唇はうるおいに満ち、ふっくらとした印象をたたえます。

(画像左から#ダスク ピンク、#クリスタル、#ソルト ピンク 各4mL)

エスティ ローダー×DVF ベースメークアップ セット ※画像は一例となりますエスティ ローダー×DVF ベースメークアップ セット 9,900円～（税込）

*お選びいただくベースメーク製品によって価格が異なります

この春、誕生から初めてのアップグレードを果たしたブランド ベストセラー ファンデーション「ダブル ウェア」などのベース メーク製品を合計9,900円（税込）以上ご購入の方に、コラボレーション限定のオリジナル バッグと人気スキンケアのスペシャル サイズ3品とオリジナル ブラシをセットとしてプレゼントいたします。メークアップの楽しさを贈るギフトとしてもおすすめのセットです。

＜対象製品＞

ベースメーク製品 9,900円（税込）以上 （ポンプ、スポンジなど雑貨を除く）

＜セット内容＞

エスティ ローダー×DVF オリジナル バッグ (W265×H222×D50mm)

アドバンス ナイト クレンジング ジュレ 15mL

アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 7mL

アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5mL

オリジナル ブラシ

エスティ ローダー×DVF スキンケア セット ※画像は一例となりますエスティ ローダー×DVF スキンケア セット 9,900円～（税込）

*お選びいただくスキンケア製品によって価格が異なります

ベストセラー美容液「アドバンス ナイト リペア」や日本発の医薬部外品スキンケア コレクション「アクア チャージ」などのスキンケア製品を合計9,900円（税込）以上ご購入の方に、コラボレーション限定のオリジナル バッグと人気スキンケアのスペシャル サイズ3品をセットとしてプレゼントいたします。肌をいたわる時間を贈るギフトとしても最適なセットです。

＜対象製品＞

スキンケア製品 9,900円（税込）以上

＜セット内容＞

エスティ ローダー×DVF オリジナル バッグ (W265×H222×D50mm)

アドバンス ナイト クレンジング ジュレ 15mL

アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 7mL

アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5mL

デザインについて

本コレクションのデザインには、ダイアン・フォン・ファステンバーグのシグネチャープリント「クラウド パッチ」が採用されています。このプリントは雲のモチーフをグラフィカルに表現したもので、同時にリフレクションを想起させるデザインです。水が周囲の世界を屈折し映し出す様子から着想を得ており、真実、動き、そして自己認識の力を象徴しています。このプリントは、2011年の春夏コレクションで初めて発表されました。

ビジュアルには、光、反射、そして変容に対するダイアンの関心が表現されています。鏡の前で自分自身と向き合うという日々の行為を通じて、彼女は自分が InCharge であることを思い出します。パッケージとプロダクトのデザインはエンパワメントという考え方を表現しています。美しさとは固定されたものではなく、インスピレーションを与える女性たちと同じように常に進化していくものだ、というメッセージが込められています。

About Estee Lauder

エスティ ローダーは、ザ エスティ ローダー カンパニーズ インコーポレイテッドを代表するブランドです。世界初の女性起業家の一人である創業者ミセス エスティ ローダーが設立したこのブランドは、女性のニーズと願望への深い理解をもとに、最も革新的で洗練された高機能のスキンケア及びメークアップ製品と、ブランドを象徴するフラグランスを創り出すという信念が受け継がれています。現在、エスティ ローダーは世界で150を超える国と地域において、店舗やオンラインなどのタッチ ポイントで世界中の女性を輝かせています。 ミセス エスティ ローダーのパワフルかつ信頼性のある視点は、現在でも変わらず一貫して製品に反映されています。

About Diane von Furstenberg

ダイアン・フォン・ファステンバーグは、ファッション デザイナー、慈善活動家、作家として、女性にインスピレーションを与えることに生涯を捧げてきました。自身の名を冠したブランドの創設者であり、アイコニックなラップドレスの生みの親として、世代を超えて多くの女性たちに影響を与えてきました。

2010年には、ディラー＝フォン・ファステンバーグ・ファミリー財団とともに DVFアワードを設立し、たたかう勇気を持ち、生き抜く強さを備え、周囲を鼓舞するリーダーシップを発揮してきた女性たちを称え支援しています。著書には Diane: A Signature Life、The Woman I Wanted to Be、Own It: The Secret to Life （いずれも原題）があります。

2019年には ナショナル・ウィメンズ・ホール・オブ・フェイム入りを果たし、2020年にはフランス政府より レジオン・ドヌール勲章 シュヴァリエを、2021年には母国ベルギーより 王冠勲章 コマンドゥールを授与されました。現在は Vital Voices および CFDA（米国ファッション・デザイナー協議会） の理事を務めています。

2023年には、彼女の人生とキャリアに焦点を当てた展覧会 Diane von Furstenberg: Woman Before Fashion がブリュッセルのファッション＆レース博物館で開催され、その後スカーバル・カルチュラル・センターへ巡回しました。同展は書籍としてもまとめられ、リッツォーリ社より刊行されています。

2024年には、ドキュメンタリー映画 Diane von Furstenberg: Woman in Charge がトライベッカ映画祭のオープニング作品として上映され、その後 Hulu および Disney+ にて国際的に配信されました。

About DVF

DVF は、1972年にダイアン・フォン・ファステンバーグによって設立された、スタイルと勇気を通じて女性をエンパワーすることを目的に誕生したブランドです。アイコニックなラップドレスで知られる DVF は、大胆で創造的なカラーやプリント、そして女性らしさと実用性を兼ね備えたシルエットで、国際的に高い評価を確立してきました。

DVF はフレッシュでモダン、機能的かつ実用的な服づくりを通じて、すべての女性が「なりたい自分」でいられるための選択肢を提供しています。DVF は常に 「ファッションの前に、女性がある（Woman Before Fashion）」 という考え方に基づいています。