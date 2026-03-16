超高音質LP 「100% PureLP」の邦楽名盤、第2弾が6月・7月に発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、無着色ヴィニールを採用した超高音質LP「100％ Pure LP」から、テレサ・テン『オリジナル・ベスト・ヒット +2』、中原めいこ『２時までのシンデレラ -FRIDAY MAGIC- +2』の2タイトルを6月24日（水）に、サディスティック・ミカ・バンド『サディスティック・ミカ・バンド』『黒船』、テレサ・テン『償還 (つぐない)』、小野リサ『音楽の旅』の4タイトルを7月29日（水）に同時発売します。

「100％」Pure LPは、2012年に初めて登場し、昨年12月に約10年ぶりの新作リリースを果たしたスーパー・ハイエンドなアナログ盤です。発売当時は新しいMade in Japanの高級レコードとして海外の高音質専門レーベルが同様のコンセプト商品を発売するなど、国内外の注目を集めました。

復活の高評価を受けて、今回はオーディオファン御用達の歌姫テレサ・テンの2作品、海外人気の高い中原めいこやサディスティック・ミカ・バンドの名盤、小野リサの新編成ベストが登場します。

■「100％Pure LP」の特徴

無着色ヴァージン・ヴィニール（180グラム重量盤）

⇒通常アナログ盤に使用されるカーボンブラックなどの着色剤を一切使用せず、音質に影響を与えない純粋なストレート塩化ヴィニールを原料とすることにより、音響的な安定性と高い再現性を提供します。

メタルマスター・プレス

⇒通常アナログ盤のプレスに至るまでの工程からメタルマザーとスタンパーを省略。メタルマスターからダイレクトにプレスすることで忠実な溝の成形を可能にします。ただし耐久性に劣るため、数量は完全限定です。

最良のマスター選びと、それに忠実なマスタリング

⇒オリジナル・アナログ・テープからのフラット・トランスファーを基本に、音の鮮度とダイナミックレンジを重視したな音作りで、マスターのクオリティを最大限に引き出します。

以上、マスターやヴィニールの素材選びからプレスまでの全工程を徹底的に突き詰めることによって、レコード盤の真価を最大限に発揮する「100％ Pure LP」。今後の展開にご期待ください。

【共通仕様】

★シリアル・ナンバー入り1,000枚完全生産限定盤 ★45回転2LP ★無着色ヴァージン・ヴィニール（180グラム重量盤）

★メタルマスター・プレス ★見開きコーティング・ジャケット+特製軟質ヴィニール・アウターバッグ

6月24日 (水) 発売 2タイトル

１.２.⇒制作：ユニバーサル ミュージック／販売：ローソンエンタテインメント (HMV record shop)／製造：東洋化成

販売サイト：テレサ・テン：https://www.hmv.co.jp/news/article/260218123

中原めいこ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260218124

１.テレサ・テン『オリジナル・ベスト・ヒット +2』 (品番：PROT-7398/9)

価格：税込11,000円（税抜10,000円）

内容：大ヒット・シングル「つぐない」「愛人」とそのB面「笑って乾杯」「雨に濡れて」、シティポップ的なアレンジが光る「乱されて」の他、「夜のフェリーボート」「ジェルソミーナの歩いた道」などポリドール時代の代表曲の音質も見事な再録ヴァージョン7曲も加えたトーラス時代のベスト盤。本作の後に発表された代表曲「時の流れに身をまかせ」「別れの予感」もボーナス・トラックとして追加。1986年発表。歌詞。・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープより2018年にトランスファーしたDSD由来の最新96kHz/24bitWAVマスター採用

曲目：Side A

1. つぐない

2. 夜のフェリーボート

3. 愛人

4. 乱されて

Side B

1. 別れの予感 ＊

2. ふるさとはどこですか

3. 雨に濡れて

Side C

1. 空港

2. 雪化粧

3. 笑って乾杯

4. 女の生きがい

Side D

1. アカシアの夢

2. ジェルソミーナの歩いた道

3. 時の流れに身をまかせ ＊

＊ボーナス・トラック

＊A～D各面の収録時間を均等にするため、オリジナル発売時の曲順から変更しています。

２. 中原めいこ『２時までのシンデレラ -FRIDAY MAGIC- +2』(品番：PROT-7400/1)

価格：税込11,000円（税抜10,000円）

内容：「FANTASY」「ジゴロ」「Go away」「FRIDAY MAGIC」など、昨今の世界的なシティポップ再興の動きの中でも特に注目を集める楽曲を満載した中原めいこ1982年発表の2ndアルバム。前作『COCONUTS HOUSE』収録曲「TIME LIMIT」「CITY NIGHT」の、本作と同時期に発売された高音質レコード「DAM45」用の再録ヴァージョンをボーナス収録。歌詞・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bitWAVマスター採用

曲目：Side A

1. FANTASY

2. ジゴロ

3. ココナッツの片想い

Side B

1. パールのマニキュア

2. Go away

3. TIME LIMIT (Re-recorded Version) ＊

Side C

1. FRIDAY MAGIC

2. 恋の余韻

3. ステキなじゃじゃ馬ならし

Side D

1. ダイヤルまわして…

2. 2時までのシンデレラ

3. CITY NIGHT (Re-recorded Version) ＊

＊ボーナス・トラック

7月29日 (水) 発売 4タイトル

３.４.５.⇒制作：ユニバーサル ミュージック／販売：ローソンエンタテインメント (HMV record shop)／製造：東洋化成

販売サイト：サディスティック・ミカ・バンド：https://www.hmv.co.jp/news/article/260306112

販売サイト：テレサ・テン：https://www.hmv.co.jp/news/article/260218123

６.⇒発売・販売：ユニバーサル ミュージック／製造：東洋化成

販売サイト：https://store.universal-music.co.jp/products/upjy9565/

３.サディスティック・ミカ・バンド『サディスティック・ミカ・バンド』(品番：PROT-7404/6)

価格：税込12,100円（税抜11,000円）

内容：加藤和彦(g、vo)、ミカ(vo)、高中正義(g)、小原礼(b)、高橋幸宏(ds)の5人によるサディスティック・ミカ・バンド1973年発表のデビュー作にして、カラフルでダンサブルなブギやロックン・ロ-ルが詰まった内容でグラム・ロック華やかなりしロンドンでも大いに話題となったアルバム。オリジナルLPに付属していた7インチ・シングルも無着色ヴァージン・ヴィニールで復刻（メタルマスター・プレスの重量盤ではありません）。歌詞・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープより2023年にトランスファーした192kHz/24bitファイル由来の最新WAVマスター採用

曲目：LP

Side A

1. ダンス・ハ・スンダ

2. 快傑シルヴァー・チャイルド

3. 宇宙時計

Side B

1. シトロン・ガール:金牛座流星群に歌いつがれた恋歌

2. 影絵小屋

Side C

1. 空の果てに腰かけて

2. 銀河列車

Side D

1. アリエヌ共和国

2. 恋のミルキー・ウェイ

3. ピクニック・ブギ

7”

Side A

1. レコーディング・データ

Side B

1. サイクリング・ブギ

４. サディスティック・ミカ・バンド『黒船』

価格：税込12,100円（税抜11,000円）

内容：加藤和彦が盟友松山猛と作り上げたコンセプトを、名匠クリス・トーマスのプロデュースと新たに今井裕(key)を加えた鉄壁のバンド・アンサブルで表現したミカ・バンド1974年発表の2ndアルバムにして、『Black Ship』としてリリースされた英米においても脚光を浴びた日本ロック史に残る圧倒的名作。前年にシングルのみでリリースされた「ハイ・ベイビー」と、アルバムのセッションからの未発表曲で後にベスト盤に収められた「お花見ブギ」をカップリングした無着色ヴァージン・ヴィニールのボーナス7インチ・シングルも付属（メタルマスター・プレスの重量盤ではありません）。歌詞・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープより2023年にトランスファーした192kHz/24bitファイル由来の最新WAVマスター採用

曲目：LP

Side A

1. 墨絵の国へ

2. 何かが海をやってくる

3. タイムマシンにおねがい

Side B

1. 黒船 (嘉永6年6月2日)

2. 黒船 (嘉永6年6月3日)

3. 黒船 (嘉永6年6月4日)

Side C

1. よろしくどうぞ

2. どんたく

3. 四季頌歌

Side D

1. 塀までひとっとび

2. 颱風歌

3. さようなら

7”

Side A

1. ハイ・ベイビー ＊

Side B

1. お花見ブギ ＊

＊ボーナス・トラック

５.テレサ・テン『償還 (つぐない)』 (品番：PROT-7410/1)

価格：税込11,000円（税抜10,000円）

内容：代表曲「つぐない」のヒットが生まれた1984年発表の中国語アルバム。トーラス・レコード移籍後のオリジナル・アルバム『旅人』(1983)、『つぐない』(1984) からの楽曲を中心に、中国歌謡の名曲「何日君再来」の再録ヴァージョンもハイライトとして加えた全12曲。1986年発表。歌詞・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bitWAVマスター採用

曲目：Side A

1. 我和你 (北国の春)

2. 我問我自己 (旅人)

3. 雪地上的回憶 (氷雨)

Side B

1. 何日君再來 (何日君再来)

2. 月夜訴情 (ふたたびの)

3. 情人的關懐 (空港)

Side C

1. 償還 (つぐない)

2. 冬之戀情 (雪化粧)

3. 愛的箴言 (白いアマリリス)

Side D

1. 娘心 (娘心)

2. 愛的使者 (人待ち顔で)

3. 相愛如往昔 (想い出の余白)

６. 小野リサ『音楽の旅』(品番：UPJY-9565/6)

価格：税込11,000円（税抜10,000円）

内容：小野リサがEMI時代 (1997～2006) に発表した14枚のアルバムから、代表曲・人気曲を満遍なく収めた新規編成のベスト盤。 「イパネマの娘」「想いあふれて」「サマー・サンバ」といったブラジルの名曲は勿論、「スマイル」「ジャンバラヤ」「 ベサメ・ムーチョ」「枯葉」「ブルー・ハワイ」など“音楽の旅”をテーマに世界各国から集めたスタンダード・ナンバーの数々を、穏やかでやわらかなボサ・ノヴァ・アレンジで表現した小野リサの真髄。歌詞・対訳・解説付

マスター：オリジナル・アナログ・テープ、もしくはデジタル・トラックダウン・マスター等を基にした最新96kHz/24bitWAVマスター採用

曲目：Side A

1. サマー・サンバ

2. スウェイ・イット・フラ・ガール

3. ジャンバラヤ

4. 枯葉

Side B

1. イパネマの娘 (2006ヴァージョン)

2. 明るい表通りで

3. オ・ソレ・ミーオ

4. あたしの赤ちゃん

Side C

1. スマイル

2. ブルー・ハワイ

3. サヴァ・フゥ・マサ（朝も晩も）

4. 好きだと言った

Side D

1. プリティ・ワールド

2. ベサメ・ムーチョ

3. アベ・マリア

4. 想いあふれて

A-1: 『ボッサ・カリオカ』(1998)より

A-2: 『ボッサ・フラ・ノヴァ』(2001)より

A-3: 『ジャンバラヤ ～ﾎ゛ｯｻ・ｱﾒﾘｶｰﾅ～』(2006)より

A-4: 『ダン・モニール』(2003)より

B-1: 『Around The World』((配信アルバム・2006)より

B-2: 『ドリーム』(1999)より

B-3: 『クエスタ・ボッサ・ミーア』(2002)より

B-4: 『ロマンセ・ラティーノ vol..2』(2005)より

C-1: 『エッセンシア』(1997)より

C-2: 『ボッサ・フラ・ノヴァ』(2001)より

C-3: 『ナイマ ～メウ・アンジョ～』(2004)より

C-4: 『ロマンセ・ラティーノ vol..1』(2005)

D-1: 『プリティ・ワールド』(2000)より

D-2: 『ロマンセ・ラティーノ vol..3』(2005)より

D-3: 『ボアス・フェスタス』(2000)より

D-4: 『ボッサ・カリオカ』(1998)より