【TIFFANY & CO.】俳優のナタリー・ポートマンを最新のグローバル ハウス アンバサダーに起用

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、アカデミー賞受賞俳優であり、プロデューサー、監督として活躍する ナタリー・ポートマンを新たなグローバル ハウス アンバサダーとして迎えることを発表します。

ブランドにとって新たな章の幕開けとなる今回、ナタリー・ポートマンはティファニーの最新キャンペーンに登場。1837年の創業以来、世界で最も美しいラブストーリーを称えてきたブランドの伝統を受け継ぎ、新たなストーリーテリングの時代の始まりを告げます。

「ナタリーの洗練された佇まい、誠実さ、そして知性は、ティファニーの価値観と深く共鳴しています。」と、ティファニーの社長兼最高責任者（CEO）である アンソニー・ルドリュは述べています。「エレガントでありながら芯の強さを備えた彼女は、現代の女性像を象徴する存在です。力強いストーリーテリングを通じラグジュアリーの未来を描いていくなかで、ナタリーをティファニーの新たなアンバサダーとして迎えられることを大変光栄に思います。」

本キャンペーンは、写真家兼ディレクターの ゴードン・ヴォン・スタイナーによって撮影され、ニューヨーク本店「ザ ランドマーク」を舞台に展開されます。ナタリー・ポートマンは、ティファニー ハードウェア、ティファニー ノット、ティファニー T、16 ストーンなど、ブランドを象徴するコレクションを身にまとい登場。洗練された存在感とともに、ティファニーが描く世界観を体現しています。

ナタリー・ポートマンは今回の就任について次のように語っています。 「ティファニーのグローバルアンバサダーに就任できたことを大変光栄に思います。豊かな歴史と比類なきクラフトマンシップ、唯一無二の創造性で愛され続けてきたブランドです。その歴史の一端を担えることをとても嬉しく思います。」

知性、優雅さ、そして内面の強さを併せ持つナタリーは、グローバル ハウス アンバサダーとしてティファニーに新たな視点をもたらします。オーセンティシティ、絆、喜びといった創業以来のティファニーの価値観と響き合いながら、新たなストーリーを体現していきます。

なお、ナタリーはティファニーの新たなキャンペーンフィルムにも出演し、本作は2026年3月15日に開催される 98th Academy Awards にて公開されます。