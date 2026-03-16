「Torriden（トリデン）」ダイブインシリーズから日焼け止め2種登場。まるで美容液な『ダイブイン ウォータリー サンセラム』手軽なスティックタイプ『ダイブイン スージング サンスティック』全国発売

アステナホールディングス株式会社

マルマンH&B株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：溝田 勝彦）が展開する韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」は、定番のダイブインシリーズより、まるで美容液のような日焼け止め『ダイブイン ウォータリー サンセラム』と、手軽なスティックタイプの日焼け止め『ダイブイン スージング サンスティック』を2026年3月17日（火）から全国のドラッグストア、バラエティショップなどの取り扱い店舗にて順次販売開始いたします。

共通成分・仕様

SPF50+・PA++++でありながらイージーウォッシュ仕様※1

国内最高値の紫外線防御力でありながら、W洗顔不要、洗顔料のみでオフ可能なイージーウォッシュ仕様※1で肌負担を軽減します。

10D-複合ヒアルロン酸※2配合

10種類の高・中・低分子ヒアルロン酸※2配合で肌の角層までうるおいを与え、乾燥が気になる肌をみずみずしく保ちます。

ナイアシンアミド※3・アラントイン※4・パンテノール配合※5

スキンケア成分配合で紫外線カットしながら保湿し、乾燥による肌荒れを防ぎます。

リーフセーフ処方

環境負荷の低い最新世代の紫外線吸収剤使用。

・オキシベンゾン不使用

・オクチノキサート不使用

・オクトクリレン不使用

・アボベンゾン不使用

■ダイブイン ウォータリー サンセラム/50ml 2,750円（税込）

まるで美容液のような日焼け止め

「ダイブイン セラム」のように軽やかにうるおい、スキンケアの延長のような使用感。べたつき感や、日焼け止め特有の圧迫感を感じづらく、塗っている間も心地良く紫外線を防ぎます。

■ダイブイン スージング サンスティック/19g 2,420円（税込）

手軽なスティックタイプの日焼け止め

スティックタイプでいつでもどこでも手軽に紫外線ケア。

伸びの良いテクスチャーで、肌の上をするすると転がり、白浮きやべたつき感も軽減。ひんやりとした使用感※6で、心地良くお使いいただけます。

※1 個人差がございます

※2 ヒアルロン酸ジメチルシラノール､加水分解ヒアルロン酸､加水分解ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸Na､ヒアルロン酸､ヒアルロン酸K､ヒアルロン酸クロスポリマーNa､ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム､ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa､アセチルヒアルロン酸Na

※3 整肌成分

※4 整肌成分

※5 整肌成分

※6 メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド（気化熱による）

■Torriden（トリデン）とは

Torriden（トリデン）は、2015年12月に誕生した韓国発のスキンケアブランドです。美容液・化粧水・クリーム・マスクなど、肌悩みに寄り添う多彩なアイテムを展開し、敏感肌にもやさしい設計で多くの支持を集めています。

ブランドコンセプトは「YOUR SKIN IS OUR PLANET」。肌にも環境にもやさしいスキンケアを目指し、外箱にはFSC(R)認証紙を採用。容器もリサイクル可能な素材へ順次切り替えるなど、SDGsへの取り組みを積極的に推進しています。

代表アイテム「ダイブイン セラム」は、韓国最大級のビューティープラットフォーム「ファヘ」にて、セラム部門3年連続1位を獲得。さらに2025年には、韓国の「オリーブヤングアワード」上半期スキンケア部門でも1位を受賞し、名実ともに韓国を代表するセラムとしての地位を確立しました。

2021年3月に日本初上陸後、2024年には国内で30以上のベストコスメを受賞。

2025年10月8日～27日、原宿『GATE』にて韓国スキンケアブランド Torridenの日本初ポップアップ「Torriden うるおいの間」を開催。ブランド世界観と製品魅力を体感できる空間として大きな話題を集めました。

現在では、日本・韓国のみならず、米国のSephoraをはじめとする世界43カ国・約8万店舗で展開されており、グローバルに急成長を遂げる韓国スキンケアブランドとして、国際的な注目を集めています。

製品は、全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、バラエティショップに加え、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

▶公式ホームページ：https://torriden.jp/

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/torriden_jp/

▶公式X：https://twitter.com/torriden_jp

▶公式TikTok：https://www.tiktok.com/@torriden_jp

▶公式YouTube：https://www.youtube.com/@torriden_JP

■マルマンH&B株式会社 会社概要

会 社 名 ：マルマンH&B株式会社

所 在 地 ：東京都千代田区神田司町二丁目2番地12

代 表 者 ：代表取締役社長 溝田 勝彦

創 業 ：1948年（昭和23年）5月

設 立 ：2018年（平成30年）7月

U R L：https://maruman.co.jp/

事業内容：健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の製造販売

■お客様からのお問い合わせ先

マルマンH&B株式会社

TEL：0120-040-562

平日 10:00～17:00