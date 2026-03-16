「株式会社田井屋」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)のオフィシャルパートナーとして、「株式会社田井屋」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社田井屋」様、新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー



■法人名/代表者

株式会社田井屋 / 代表取締役社長 田井 徳太郎





■連絡先所在地： 石川県野々市市扇ヶ丘4番3号TEL：076-241-2111■公式ホームページhttps://taiya-jp.com/■業務内容・卸商社：包装資材・包装機械・パッケージ設計とデザイン・機器の修理・メンテナンス・小売事業・デザイン制作・商品ブランディング■代表取締役社長 田井徳太郎様 コメントこの度金沢の誇りであるツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして応援させていただくことになり、大変光栄に思います。地域に根差し夢と感動を届けるクラブの姿勢に深く共感しております。私たちも地域企業として、クラブとともに金沢・石川の活力づくりに貢献してまいります。ツエーゲン金沢のさらなる飛躍を心より期待し、全力で応援してまいります！