ナチュラルモダンな空間で叶える大人ウェディング　結婚式場ベルヴィ武蔵野　披露宴会場『THE-LIGNA(ザ・リグナ)』をリニューアルオープン

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長：和田浩明）は、2026年3月14日(土)に、結婚式場ベルヴィ武蔵野の披露宴会場をリニューアルオープンいたしました。重厚なウッドパネルや観葉植物など木の温もりを感じる会場に、モダンな照明の優しい光が灯り、まるでおとぎ話の世界にいるかのような非日常空間を演出します。さらに、壁一面に広がる大型LEDビジョンが映し出す大迫力の映像は、ゲストに驚きと感動を与えること間違いなし！自然の心地よさと最新技術の華やかさが調和するナチュラルモダンな空間で、いつまでも色褪せることのない幸せな一日を提供いたします。

詳細：https://www.belle-vie.jp/ligna/(https://www.belle-vie.jp/ligna/)

■リニューアルの背景

近年は、新郎新婦が大切なゲストに感謝を伝える結婚式が注目されています。一人ひとりに向けた直筆のメッセージカードを用意するほか、フォトジェニックな会場装飾や全員参加型の演出にこだわり、ゲストを楽しませるスタイルが人気を集めています。

『THE-LIGNA』は、木の温もりに包まれながら、ゲストとの時間をゆったりとお過ごしいただける居心地の良い空間です。ウッディな素材や観葉植物を贅沢に取り入れた会場は、屋内にいながらも、まるで自然の中にいるよう。ドレスや装花をより美しく引き立て、思わずSNSでシェアしたくなるような演出を叶えます。煌びやかな挙式後は、自然の心地よさに包まれた空間で、大切な人との絆を深めるひとときをお過ごしください。

■主なリニューアルポイント

・デザインを一新し、「ナチュラルモダン×ウッディ」がテーマの空間に

従来の純白につつまれた会場を、ダークブラウンを基調とした落ち着いた空間へと一新。間接照明や大理石調の床などモダンな装飾がアクセントとなり、どこから撮っても写真映えするフォトジェニックな空間へと生まれ変わりました。

・大型LEDビジョンによる幻想的な演出

ゲストを盛り上げるために必要不可欠なのが映像演出。『THE-LIGNA』では、壁一面に広がる大型LEDビジョンがおふたりの思い出を鮮明に映し出します。オープニングムービーやエンドロールのほかに、会場装飾とリンクした幻想的な自然の映像など、おふたりのテーマや世界観に合わせて、自由に映像を投影することが可能です。

■リニューアル記念特典

リニューアルを記念し、『THE-LIGNA』をご利用の方には特典をご用意しております。詳細は、ベルヴィ武蔵野へお問合せください。

■ベルヴィ武蔵野について

1980年（昭和56年）、当社初の総合結婚式場として、埼玉県川口市に前身となる「武蔵野玉姫殿」がオープン。その後、1989年（平成元年）に「ベルヴィ武蔵野」に名称変更し、時代のニーズとともに披露宴会場をリニューアルしながら、世代を超え親しまれてきた式場です。全天候型チャペルや神殿、3つの披露宴会場が備わっており、あらゆるニーズに合わせた挙式スタイルへの対応が可能です。そのほか、成人式や同窓会、還暦祝いなど、お祝い事のパーティーでのご利用も承っております。

ベルヴィ武蔵野 施設概要

施設名：ベルヴィ武蔵野

所在地：〒333-0857 埼玉県川口市小谷場38

問合せ先：TEL 048-265-1165

営業時間／10:00～20:00 休館日／祝日を除く毎週水曜定休

アクセス：JR各線「南浦和駅」東口より徒歩約11分 /

首都高速6号線・東北道三郷方面：外環浦和I.Cより約5分 /

首都高速5号線・関越道大泉方面：外環川口西I.Cより約10分

※南浦和駅から無料送迎バスが運行しております。

詳しくはホームページのアクセスページをご覧ください。

建物概要：チャペル1室、神殿１室、屋内ガーデン1室、披露宴会場3室、駐車場150台

ホームページ：https://www.belle-vie.jp/

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： http://www.alphaclub.co.jp/